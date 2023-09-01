潘惠森細說，柳如是 重現一代名妓掙扎

【明報專訊】有時英文書信以Dear開首，Dear Paul、Dear Mr. Poon……有些人會將Dear譯作親愛的，正式得來又有親切感。戲劇《親愛的，柳如是》猶如編導潘惠森寫給明末清初名妓柳如是的書信，向我們細說在他眼中，在大時代漂泊的柳如是。潘惠森今年新上任香港話劇團的藝術總監，卸下教職重新走到劇場前線，他在這個位置會如何炮製更多香港好劇本？

無論時代怎麼變遷，潘惠森和他醒目的cap帽總是不變。Cap帽上有一頭棕熊在草地上爬行，發覺他近來訪問不時戴上，似乎是近期心頭好。而在大時代裏不變的，還有柳如是，「我發覺她（柳如是）吸引我的地方是她的時代」，潘惠森說，柳如是是明末清初的名妓，明末清初正正意味着朝代更迭，人被迫處身時代交替的歷史巨輪裏。

柳如是年紀輕輕就被賣到青樓，曾叫楊愛，也叫柳隱，直至她讀到辛棄疾的《賀新郎》：「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」——我看那青山多麼嫵媚，那青山看我時應該也是一樣——詞句原是辛棄疾失意時自况青山，表明心志，也許柳如是即使出身青樓，卻跟詞人同樣憂國憂民，故自號柳如是。「柳的形態柔軟，這種形態不像一棵大樹，柳就是隨風擺柳，風一吹它就會擺動。」潘惠森認為她的名字也恍如隱喻命途，漂泊下找不到立足點。

她才貌雙全，年輕時曾與不同才子戀愛，對象李待問、宋徵輿、陳子龍等均才氣過人、處身朝廷，不過才子佳人屢屢未能修成正果。書寫妓女的戲劇，像威爾第歌劇《茶花女》，大多將焦點放在愛情，妓女身分跟愛情追求有所衝突、矛盾，營造戲劇張力，然而愛情只是柳如是的一部分。

由青樓走上「反清復明」之路

她後來嫁予明末探花錢謙益，但兩人年紀相差甚遠，柳如是又是青樓出身，他們的關係自然惹人非議。可是兩口子自得其樂，為呼應柳如是的名字，錢謙益在居處建「我聞室」，合起來就是「如是我聞」。可是好景不常，清兵入關，明朝覆亡，柳如是本欲投河自盡殉國，反倒被錢謙益阻止。潘惠森分析，柳如是因女性身分，甚至只是青樓出身，只有位高權重的官員跟隨國家赴死才稱得上殉國，「她連這個身分都沒有，但是她有她自己的追求，她願意一直用她最後的力量去支持反清復明，這種情操始終如一」。

起初錢謙益亦隨着許多明朝官員投降清廷，漸漸在柳如是的影響下，選擇辭官還鄉，爾後更與柳如是秘密反清。錢謙益因反清，終被捕入獄，柳如是四處籌謀救出錢謙益。他復自由之身後，繼續投身復明運動10多年，但他80餘歲病故後未幾，柳如是亦自縊身亡。

潘惠森坦言，從古代的觀點來看，古人固然看不起柳如是的掙扎和追求，既然柳如是的命注定被賣到青樓，就只得認命。當時社會甚至規範「青樓女子」這種身分，但「她不甘去服從於這種規範，如果我用當時的人（的角度），可能會覺得這樣做不符合社會期待」。

不過他戴着的是cap帽，而非烏紗帽，看到「她堅持追求自我認知，我會覺得她很像一個現代人」。無奈的是，即使柳如是敢於追求自我，惟封建社會壓抑女性的社會地位，她一生只得周旋在衆多男性來實踐抱負，人生後半階段勸說錢謙益反清復明。「以她的身分、她的社會地位，她能夠做到的事很有限。但是她怎樣在風雲變幻的大時代裏面，活出她自己想要的一個模樣呢？我覺得她是一個很有趣的人物，值得去用我們的戲劇來呈現。」

創作結合想像 難以只循史實

書寫歷史題材，不時會面對不符史實的指控。例如近日內地動畫電影《長安三萬里》，其中講述李白和杜甫在長安第一次見面，但歷史上其實兩人在洛陽初次見面，結果引起洛陽居民抗議，指會影響洛陽市的旅遊業。今次《親愛的，柳如是》同樣處理歷史題材，潘惠森便認為：「創作也好、戲劇創作也好，都不等於是歷史的。一定是有想像的內容放進去，才算是創作。如果你一切（內容）都是跟歷史，創作的含金量很低。」

有趣的是，無論西方莎翁書寫跟他相隔世紀之遠的國王故事，抑或是中國明朝才書寫的《三國演義》，很多讀者也當作真實歷史來閱讀，忽略了創作本身的面貌。在《親愛的，柳如是》，他先蒐集文獻，從文獻當中選取「原材料」，創作過程就像加工，「而這個想像是建立在我找到的原材料裏面」，所以「它（創作）和現實、歷史永遠都不是一個等號。但也不是憑空去創作，你要有所本」。

可以創作的地方當然還有表現手法，舞蹈家楊雲濤為《親愛的，柳如是》度身訂做形體動作，透過形體語言表述柳如是身處的動盪時代。潘惠森舉例：「裏面有講到清兵入關，那些明軍和他們對抗。李自成那些人當時叫做流寇，一路和明朝的官軍對打。我們不會用一種很寫實的戰鬥情形，而是用一些形體的方式去展示這些對峙、鬥爭，戰場的場面會比較抽象一點。」

柳如是、胡雪巖 見證大時代衰亡

《親愛的，柳如是》出自潘惠森「親愛的」系列，同系列作品《親愛的，胡雪巖》描繪晚清商人胡雪巖，在2000年首演，爾後多番重演。既然將胡雪巖和柳如是放在同一系列，他看到兩人有什麼共通點？「他們都在一個動盪和所謂『大時代』的歷史巨輪底下，去活出他們自己的故事。」只不過20多年前的胡雪巖即將迎接一個時代的終結，而今天的柳如是已歷經時代衰亡，需要尋找自身在時代終結後安身立命的位置。

與此同時，兩者的性別角度截然不同，性別在中國古代封建社會尤關重要，雖然潘惠森未敢說自己以女性角度來寫劇本，「我寫了不少的戲劇劇本，但以女性為一個這麼重要的角色，這個似乎也是第一次」。胡雪巖因為男性身分，在封建社會也能爬上社會高位，即使小人物出身，從商之餘又與高官打交道，甚至獲清廷頒予官階，慢慢爬上社會階級較高位置。可是柳如是因其女性身分，甚至出身青樓，並不能像胡雪巖憑藉自身力爭上游，身不由己，「所以她的掙扎更加令人覺得獨特」。

既然「親愛的」稱得上系列作，他就說：「肯定我不會做一次就放下，即所謂ad hoc、隨機的作品，我希望有延續，所以我這個《親愛的，柳如是》將它定為劇團裏面一個系列式的創作。」雖然香港話劇團未必每一個劇季也會產出歷史題材的戲劇，但潘惠森在劇季初就提到香港缺乏歷史題材的戲劇，然而，為何要執著於歷史題材？

「我想是一個根源的問題，尤其自己年紀愈來愈大的時候，更加知道自己的文化根源在哪裏，就會想知道多一點，然後明白原來今天的我為什麼會是這樣的呢？」他說，從前他以為自己從小在香港長大，內在的觀念理應受香港的西式教育影響，「我學戲劇，學的都是西方的戲劇，所以對於這些傳統的東西了解很膚淺，甚至連膚淺都談不上」。

文化沉澱不知不覺

「但是當我要去創作的時候，我要嘗試理解（傳統）多一些，我會學習到原來很多東西（觀念）在過去是這樣形成的，我就會更加明白自己是一個怎樣的人。」戲劇是一門說故事的藝術，而故事往往離不開人，也許有些人覺得歷史跟自己離得很遠，只不過「文化的沉澱是不知不覺的」。

除了開拓歷史題材的戲劇，潘惠森亦想從本地和外地拓闊劇本來源，例如今劇季「風箏計劃」鼓勵創作本地原創劇本；而剛上演的《史家本第二零二三回之伏虎降龍》改編法國劇作家莫里哀的作品，將適用的外國劇本直接搬到香港舞台之外，採用本地化改編也是另一出路。他還抱着一個簡單的信念：「香港藝團的作品，我希望不止是香港人才看得到。」如果劇作純粹只有本地情懷，似乎就沒有跟外地觀衆分享的價值。因此值得分享的關鍵不在於題材，更是要「帶到一些創作人獨特的視野，去看一個人物、去看一個故事」。●

■《親愛的，柳如是》

日期及時間：9月10、16至17、23至24日（下午2:45）；9月12至16、19至23日（晚上7:45）

票價：$180至$380

地點：中環香港大會堂劇院

網址：bit.ly/3PekUeD

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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