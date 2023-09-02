機身更細單元更大 增頭部追蹤 Sony降噪耳機王 點頭即接call

【明報專訊】坊間的無線耳機選擇繁多，傳統大廠與新興品牌林立，無論是降噪耳機、運動耳機、電競耳機都面對很大競爭。即使是口碑甚佳的真無線降噪耳機Sony WF-1000X系列，都要不斷改良來保住招牌。早前第5代WF-1000XM5推出，不單更輕更細更好聲，還新增追蹤頭部移動的功能，有來電時點點頭即時接聽，提升使用體驗。

加添收音咪 降噪力如虎添翼

作為Sony真無線降噪耳機王牌系列的WF-1000X，今年推出第5代，降噪這個賣點當然是重點加強。首先今代增加收音咪的配置，兩邊耳塞都搭載3支咪（上代為2支），包括雙向反饋米高峰。同時，全新的V2處理器與高清降噪處理器QN2e攜手合作，通過控制6支咪的陣列，加強降噪效果，而且可因應使用者的環境自動調整。

WF-1000X系列耳機一向體積偏大，未必人人受落。今代耳機盡力減磅，每邊僅重5.9克，比上代7.3克輕了不少，體積亦減少25%。然而Dynamic Driver X驅動單元的尺寸卻不減反增，由6毫米增至8.4毫米，從而帶來深邃的低音和清晰的人聲。耳機同時支援LDAC和DSEE Extreme技術，以表現出高解析音樂的細緻音色；360 Reality Audio功能則能營造親臨其境的音樂體驗。記者試聽時的高中音都比上代出色，而且因為降噪效能再提升，隔音效果更好，音質會更純粹。

AI分析人聲 通話更清晰

第5代新增賣點「頭部追蹤技術」，可根據頭部移動來調整聲場，例如聽歌時聲音方向可保持相同，不會因頭部搖動而改變；玩遊戲時則可讓聲音因應玩家動作，營造出從不同方向傳來的效果。此技術還可用於接聽電話，用家可設定點頭來接聽電話，搖頭來拒接來電。但須留意，頭部追蹤僅適用於部分型號手機或遊戲。

說到接聽來電，今代耳機在通話語音中加入了AI演算法，可從不同環境之中準確地分辨用戶的語音；配合骨傳導感應器，直接感應用家的頭骨震動，從而分辨出用家的人聲，將背景噪音分隔出去，即使在嘈雜環境中，都能提供清晰的通話質素。

說話時自動停播音樂

第5代耳機的外形更圓滑，耳塞配合人體工學設計，模仿人耳形狀並使用特殊材料加強貼合，減輕耳朵壓力，佩戴時更舒適和穩定。新耳機集成了多項智能功能，如自動播放功能，根據使用者的喜好調節音樂播放時間。今代也支援speak-to-chat功能，用家開口說話時自動停播音樂，聊天結束後自動重新播放；多點連接功能則讓耳機同時連接兩部藍牙設備。●

■SONY WF-1000XM5規格

頻率響應：20Hz-40,000Hz

連續聽歌時間：8小時（關閉主動降噪）、6小時（開啟主動降噪）

充電時間：約1.5小時（耳機）、約2小時（充電殼）

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC、LC3

重量：5.9g（單邊耳機）、39g（充電盒）

售價：$2490

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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