Logitech超精準電競耳機 殺敵神器

【明報專訊】在電競世界中，一對好耳機有助玩家「先聲奪人」，掌握每一下腳步聲、每一個敵軍動靜。以專業級電競選手為用家對象的Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED耳機，第2代最大賣點是首度採用新開發的石墨烯50毫米驅動單元Pro-G Graphene。90%由石墨烯製成的多層振膜，令驅動單元更堅固輕巧，確保音訊同步，失真度更低，帶來更精準的聲音細節和聲音辨位能力。耳機同時支援DTS Headphone:X 2.0，表現出親臨其境的環繞音效，幫助玩家準確鎖定敵人位置。

旋轉關節透氣耳墊 長戴舒適

Logitech G今次亦與職業玩家合作設計，PRO X 2 LIGHTSPEED耳機使用耐用且輕盈的鋁材料和鋼製框架，可旋轉的關節，配備可更換的人造皮革或透氣絲絨耳墊，長期佩戴都依然保持舒適。6毫米可拆卸的心形收音咪桿，結合G Hub濾波器和Blue VOICE軟體技術，提供清晰穩定的通話質素。

另一方面，新耳機也改良了LIGHTSPEED、藍牙、3.5毫米音訊等有線、無線連接技術，確保連接時穩定可靠。此外，耳機單次充電最長可以使用50小時，無線連接範圍最遠多達30米。●

■Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED規格

阻抗：38ohms

頻率響應：20Hz-20,000Hz

連續使用時間：50小時

其他：藍牙5.2

重量：345g

售價：$2199

查詢：3898 4900（Logitech）