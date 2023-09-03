未來城市：內地文青鍾情港文化 深度遊滿足精神需求

【明報專訊】伴隨着開關，關於內地人來港旅遊的爭議不斷，也許是因為他們的省錢觀令港人不解：老年人屬意低價團，年輕人則流行「特種兵」。低價團被指噪音大、損市容；睡麥當勞、戲院甚至大學的「特種兵」行為被指難以理解，嚴格來說，兩者都脫離了常人對旅行的定義。對佔香港客源比重近八成的內地，政府向來重視有加，本地經濟下行、遊客數量不達預期、購物天堂地位岌岌可危，政府見狀連忙發力，有見內地旅客的消費習慣有所轉變，擬推文化深度遊，似乎要催生一種新旅遊方式。對於目標消費群，即內地人而言，這並不是新鮮事，說得直白些，香港的文化正正是對他們最大的吸引，若要加大力度，應往哪些方向走？

「報復式」看影展音樂節

來自東莞的柚子疫情之前常來香港，香港之於她，是一塊「飛地」，即在某個地理規劃境內有一塊隸屬於他地的區域，「能高質量地滿足精神需求，可以看到我想看的所有演出展覽」。柚子去年初在上海一家媒體任職，「封城期間，一邊餓着肚子報道當時發生的事情，一邊假裝對周遭的事物麻木。沒有經歷過的人，不會懂那種崩潰」。

通關後，柚子和男朋友馬上來看Clockenflap（內地稱「雞飛音樂節」），「我無法忘記通關後的3月在香港感受到久違的自由，我們在音樂節上戴着耳機聽着喜歡的音樂，分不清是夢還是現實」。柚子今年已來香港五六次，4月的電影節「3天報復式看了十幾部」，7月來看美國搖滾樂隊The Strokes演唱會，8月看了台灣歌手焦安溥演唱會和夏日國際電影節，10月的My Little Airport演唱會，她也早早買好了票。但柚子對香港也不全是滿意，「愈來愈有被內地連累的感覺，去多了也沒意思」。她今年第一次來書展，「大跌眼鏡，竟設內地出版專區，擺放國家領導人的著作，和上海書展相比似乎也無甚優勢」。

和喜歡跑遍香港的柚子不同，在廣州開店的Bear來香港喜歡去中環，來自浙江的作家阿衍則喜歡油麻地。Bear自小受香港文化影響，至今仍每隔一至兩個月來一次，主要去地道的港式餐廳、中古店、老街道和咖啡廳，「香港就好像我的遠房表哥，一切都很熟悉親切」。在Bear眼中，中環不是高樓林立的辦公場，是一個匯聚中西方文化的十字路口，「有很多特色的街道和店舖，我很喜歡位於上環東街的二手店Select 18，不是新的東西不美，而是歷久才彌新」。

構思路線 漫遊港產片場景

阿衍通關之前也是香港常客，雖沒有明言，但從交談中感受到阿衍對香港本土特色的喜愛，他最愛油麻地佐敦一帶，其中佳佳甜品和Kubrick是他的心頭好，「社區文化很濃，有影院、書店和餐廳，與內地非常不一樣」。阿衍不懂粵語，但喜歡聽，「因為八九十年代的香港電影和音樂對自己影響太大」。講到之後的計劃，3人在香港還有很多未竟之事，柚子很興奮，「想嘗試越野跑，想挑戰在幾天之內走完麥理浩徑，還想參加渣馬」。Bear想去石澳看《喜劇之王》裏尹天仇教柳飄飄演戲的歪脖子樹；而阿衍想再去Kubrick，也想坐船探索長洲的張保仔洞。

Bear和阿衍都認為，香港和內地最不一樣的是文化和意識，更多元包容，能接觸不一樣的文化和聲音。談到文化遊，二人都認同香港始終做得很好，只是此前被購物天堂標籤掩蓋，阿衍還設計出一條路線：尖沙嘴星光大道→廟街→大嶼山佛教旅遊→長洲張保仔洞；Bear則傾向復古懷舊風格，認為香港在電影方面仍能「食老本」，他說如果可以劃分不同的社區，按照電影拍攝地點設計幾條針對年輕人和合家歡的漫步路線，更能直觀體驗港產片過去的黃金歲月。

放縱入境 歐洲前車可鑑

理工大學酒店及旅遊業管理學院助理教授梁堯忠的看法和Bear有些相似，亦覺得港產片文化已成為不可分割的一部分，或許可考慮以推廣影片拍攝地的方式吸引遊客。此外，他指出疫情期間本地已有團體在發展文化遊，但認為政府推廣力度不大，建議加强與旅遊界的合作，制訂深度文化遊團體的名單以分享給遊客。另一方面，政府還可以和國外網紅合作，「因為很多遊客已養成參考網紅旅行路線的習慣，若能將文化遊的信息藉KOL傳遞出去，效果可能更好」。

M+下架艾未未作品 反應迥異

但中文大學哲學系講師王劍凡並不認同他們的觀點，「身為香港人，我對旅遊極度悲觀。香港無得搞文化遊，政府都唔識做」。他解釋，文化遊一定是有深度的，城市要有資訊自由和言論自由，才會令本地文化發揚光大，但如今自由空間一步步縮小，並提及艾未未的《透視研究：天安門》被M+下架，意味着審查趨緊。而在內地人眼中，M+備受好評，有人預留4個小時也沒看完，讚這才是博物館應該有的樣子；還有人說M+戲院的「開場鏡：香港」宣傳片所展現無所顧忌的自信，是在內地看不到的態度……兩地人對M+看法截然相反，王劍凡表示，這是因為兩地人的生長環境不同，「我的生長環境相對寬鬆自由，香港近幾年的社會變化只讓我感到絕望」。

柚子也提到一件趣事，M+的工作人員曾問為什麼香港故宮館在小紅書這麼紅，M+卻激不起浪花，柚子聽後當刻即寫了一篇帖文，卻發現因為敏感信息太多無法刊出。

但對於香港這座城市，兩地人都有同樣的感受，王劍凡和柚子都認為，香港逐漸被內地同化，令到本地文化一步步衰落。另外，「來香港旅遊的外國人真的愈來愈少，以前的香港在他們看來是一座東西方文化並存的城市，很多電影來香港取景，但現在基本不多，政府也不擅長拉動他們宣傳香港」。

旅遊收益流向大財團

旅遊業是香港的四大支柱之一，2018年生產總值佔全部的4.5%，但王劍凡認為，香港居民分毫無收，從學術角度看，存在一種泄漏現象，即旅遊產生的收入流向小部分大財團手中。他表示，政府「咩都唔諗」開放旅遊，認為旅客可以自主消費帶動經濟，卻不考慮大量遊客入境後，會對當地生態造成哪些影響。譬如究竟可以承載這麼多遊客嗎？會不會改變當區居民生活？「而在文化研究中，遊客也已被貶稱為嫖客，因為有錢就大晒」。

在其他國家，過度放縱旅客入境已有前車可鑑，2017年，西班牙和意大利多個旅遊勝地發起反遊客遊行，在威尼斯，一些當地居民不滿城市遭低成本旅行團「入侵」，令餐廳酒店紀念品店愈來愈多，繼而推高樓價物價……這一景象對香港似乎並不陌生。王劍凡舉例，早期的沙田新城市廣場只是方便住在樓上居民的一座商場，但如今裏面的商舖包括食肆的服務對象基本變成遊客等外來人，就和旅遊業最高峰時藥房不止賣藥一樣，過量的遊客會改變當地地貌等，舖租也會繼而炒高。他又說，「細個時在香港有錢沒錢都可以食得好好，但今日茶餐廳的消費動輒六七十元起，酒店費用更是內地幾倍，不利遊客，也不利居民。」

內地新名詞：特種兵旅遊

通關後，內地年輕人按捺不住出遊欲望，衍生「特種兵旅遊」的專有名詞，即不惜一切節省時間和金錢玩遍當地。和柚子、Bear及阿衍聊天，不可避免談及這一術語，3人都認為可以理解。柚子和阿衍說，這大概是對熾熱青春的總結，「年輕時每個人都會『特種兵』吧，只不過如今有詞去概括它」。柚子也提到自己和男朋友對低價團的看法存在分歧，「男朋友認為有損市容，但我覺得他們選擇用廉價的方式來看世界有什麼問題？」Bear認為，「是否選擇特種兵是據個人需求而定，就好像經濟遊和豪華遊一樣，只是大家對通過低成本的方式獲得快樂更感興趣」。

與之相反的是，王劍凡不認可「特種兵」現象。他認為，首先要解釋這種現象出現的原因是內地3年疫情限制了很多人的自由，資金不足也是另一種誘因。但是從他自身而言，不認為這是窮遊，窮遊不單純是為了省錢，還有不要給當地造成困擾，不要濫用服務業。「就算我出國窮遊，也會自己準備睡袋或住在便宜的賓館，不會選擇睡在24小時營業的餐廳」。

王劍凡指，內地社交媒體迅速發展，無形中改變了一些人的觀念，「其意義側重在打卡，只是彰顯『我去了』，而不是『我體驗並認識了當地文化』，這就好比去歐洲不會報那些5日內去13個國家的旅遊團」。他亦認為，這種跟風式打卡旅遊會炒高物價，「夠靚的帖文可以有流量去追捧」。

梁堯忠則更願意稱這類遊客為budget travelers，指「窮遊」似乎帶有負面色彩。以他自身而言，「就算所謂『特種兵』不可能帶來即時經濟效應，但若在香港旅行的體驗不錯，將這些體驗或者旅行資訊分享給身邊朋友，對香港旅遊仍有裨益」。但他也認為，在外旅行需要承擔義務和責任，省錢的同時不能影響某些公用設施的使用性。

用價值取勝 非靠遊客量

活現香港創辦人陳智遠引述「台灣觀光之父」嚴長壽的觀點，稱觀光客的成長分走馬看花、深度旅遊和無期無為3個階段；所謂「無期無為」是指遊客到了一個地方愛吃東西就去吃，愛逛書店就去逛，即城市本身已經充分具有文化價值吸引遊客。就此來看，柚子、Bear和阿衍在香港的旅程已到這一階段。

對於深度旅遊，陳智遠認為有兩點最重要：着重講故事，以及深刻認識本地，創造細緻地道體驗。「（業界）需要做足功課認識香港，跟社區建立共贏的關係，清楚本地有哪些好地方後再帶領遊客領略。」

但陳智遠指，香港既不知如何經營自己的吸引力，又低估了其他競爭對手的吸引力。他說，深度旅遊不是以遊客量取勝，而是以價值取勝，同時講究耐性，所產生的即時商業效益比不上購物旅遊，「可以這樣講，業界不擅長經營深度遊，所以大部分都不會做」。

【搞旺旅遊篇之三：文化旅遊】

文˙ 張雪桐

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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