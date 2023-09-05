誰最可愛：農莊新寵黑鼻羊 「黑面」卻溫馴

森林歷奇--農莊全新打造的「森林歷奇」玩樂區，內有吊橋（上圖）、戶外彈牀（下圖）、各種繩網等，歡迎大小朋友齊齊玩。（鄧宗弘攝）

黑鼻羊--黑鼻羊因為臉、眼、耳朵全是黑色，有時真的令人難以分辨其眼睛或鼻子位置，這也正正是牠們可愛、受歡迎的原因！（鄧宗弘攝）

【明報專訊】在童話世界農莊旁邊，以飼養羊駝而聞名的蝶豆花園有機農莊，今次則以「黑鼻羊」再成功搶鏡！農莊花了3年時間，經過選擇品種、入口申請、檢疫隔離、獸醫檢驗等手續，終於迎來新西蘭的黑鼻羊（Valais Blacknose Sheep）。與一般白雪雪的綿羊不同，黑鼻羊的臉、耳朵、雙膝和四肢皆為黑色，就是因為獨特的黑白配，加上個性溫馴，有人稱牠們為「全世界最可愛的羊」，而據聞動畫電影Shaun the Sheep的主角，亦是參考黑鼻羊的外形創作而成！

蝶豆花園的黑鼻羊村飼養了5隻黑鼻羊，分別為3雄2雌，大家可以用羊角來估計牠們的年紀，年齡愈大，角也愈長愈大，其平均壽命為10至15歲。現時只要額外付費60元便可走進羊欄與牠們互動20分鐘。與很多綿羊一樣，黑鼻羊都是膽子較小的動物，大家在羊欄內除了保持溫柔，更不可站在牠們後面或按牠的鼻子，以免把牠嚇倒呢！●

童話世界農莊及蝶豆花園有機農莊

開放時間︰每日上午10:00至晚上6:00（蝶豆花園於9月特定日子及10月1、2日開放至晚上10:00）

入場費︰

童話世界：成人$138，3至12歲小童$98

蝶豆花園：成人$200，3至12歲小童$150

二園套票：成人$298，3至12歲小童$228

地址︰大埔鳳園路8號

查詢︰5178 3222、6583 5111