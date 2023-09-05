倫敦拍賣會星光熠熠 007火併當代藝術大師

Fish and Chip Shop 作者：David Hockney 創作年份：1954 估價：1.5萬至2萬英鎊 （約14.9萬至19.8萬港元） 特色：David Hockney以優美舒服的筆工和用色，繪畫出炸魚薯條店。這是作者早期作品（富藝斯提供）

白色滑雪服 年份：1985 估價：1.5萬至2.5萬英鎊 （約14.9萬至24.8萬港元） 特色：曾在《鐵金剛勇戰大狂魔》亮相的白色滑雪服，令不少粉絲留下深刻印象（邦瀚斯提供）

Woman With A Sewing Machine 作者：David Hockney 創作年份：1954 估價：1萬至1.5萬英鎊（約9.9萬至14.9萬港元） 特色：藝術家母親被邀成為作品模特兒，記錄她的生活往事（富藝斯提供）

Inside It Opens Up As Well 作者：David Hockney 創作年份：2018 估價：5萬至7萬英鎊（約49.7萬至69.5萬港元） 特色：廣闊畫面中有很多小型的「作中作」，吸引觀者細味畫面每個細節（富藝斯提供）

Lithographic Water Made of Lines, Crayon, and Two Blue Washes 作者：David Hockney 創作年份：1978至1980 估價：8萬至12萬英鎊（約79.5萬至119萬港元） 特色：泳池是藝術家聞名的系列，每個年代的泳池都暗藏作者感情生活狀况。此作在富藝斯舉槌（富藝斯提供）

【明報專訊】收藏市場無界限，科技發達讓藏家超越地域限制，參與不同時區和地域的拍賣活動。倫敦是國際收藏界重鎮之一，不少藏家都留意當地的拍賣動向。最近，曾七度主演經典占士邦系列電影的羅渣摩亞一批私人珍藏，以及被火熱追捧的當代藝術大師David Hockney作品，分別在當地不同拍賣行登場。今期記者帶讀者往英倫走一回。

羅渣摩亞180件珍藏 007服飾吸睛

已故英國演員羅渣摩亞（Roger Moore）為不少港人熟悉，他曾七度主演經典占士邦系列電影，當中1974年《鐵金剛大戰金槍客》更於香港維多利亞港兩岸取景。羅渣摩亞的占士邦「任期」長達13年，每齣好戲都叫人印象難忘，他亦躋身該世代英倫時尚風向標之列。2023年10月4日邦瀚斯拍賣行將於倫敦總部展示羅渣摩亞珍藏多年的私人藏品，並藉此紀念他演出占士邦50周年。

專場拍品共有180件，全部直接經其家人釋出，包括一系列占士邦紀念品及個人珍藏。焦點是一套占士邦馬海毛製孖襟晚禮服，曾於《鐵金剛勇戰大狂魔》一幕巴黎鐵塔追逐戲碼上登場，是深入民心的經典占士邦造型。一枚Omega 007占士邦50周年珍藏版「海馬」腕表亦極具收藏價值，讓藏家感受占士邦爭分奪秒並準確的時間觀。

邦瀚斯估值及私人收藏部環球總監Harvey Cammell指出，羅渣摩亞是銀幕上的經典，演繹的占士邦盡展獨特魅力及氣質，為世人銘記。這類型拍品的吸引力與別不同，可以令一眾占士邦電影支持者透過收藏走近他們的偶像，當建立一個相關收藏系列，便有條件把自己穿戴成電影中的007。羅渣摩亞的子女Deborah 、Geoffrey及Christian Moorey透露父親在幕前是蜚聲國際的占士邦，而幕後是個親切慷慨的人，對公益及演戲均抱熱忱的態度。此次拍賣正好與影迷分享他的個人珍藏，將其精神及故事延續下去。●

「羅渣摩亞爵士私人藏珍」拍賣會

地點：倫敦邦瀚斯總部

（101 New Bond St, London）

日期：10月4日

查詢：www.bonhams.com/zh-cn

David Hockney早期佳作

最近，倫敦富藝斯拍賣行釋出大批David Hockney的作品。繼其作品於2022年締造破紀錄的年度銷售成績，拍賣行當地限量版畫部門宣布將擴展業務，每年在倫敦舉行David Hockney主題拍賣會。藝術家相隔27年在日本舉行的大型同名個展現亦在東京當代藝術館登場，展期至11月5日。

富藝斯限量版畫部門歐洲區主管Robert Kennan指，專場匯聚David Hockney於Bradford藝術學校時期創作的版畫到近期以iPad創作的繪畫。80多歲的David Hockney仍持續將科技與藝術創作結合，實屬難得。拍賣會匯聚從估價1000英鎊（約9900港元）的入門級作品，以至25萬英鎊（約248萬港元）的較高價位作品，是各路藏家購藏其作品的大好機會！焦點包括他早期極為罕見的版畫作品Woman With A Sewing Machine及Fish and Chip Shop，均創作於1954年作者的求學時期。Fish and Chip Shop是其自畫像，描繪他在外賣店The Sea Catch等待餐點的日常；而Woman With A Sewing Machine則以藝術家的母親為模特兒。●

David Hockney拍賣會

拍賣：9月20日倫敦時間下午4:00

預展：9月14至20日

地點：倫敦富藝斯總部

（30 Berkeley Square, London）

查詢：bit.ly/3Pi7RsJ

文：呂一心

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com