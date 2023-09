倫敦拍賣會星光熠熠 007火併當代藝術大師

Inside It Opens Up As Well 作者:David Hockney 創作年份:2018 估價:5萬至7萬英鎊(約49.7萬至69.5萬港元) 特色:廣闊畫面中有很多小型的「作中作」,吸引觀者細味畫面每個細節(富藝斯提供)