LOTOO機體緊湊便攜 全分離電路減干擾

【明報專訊】全球限量發售600部，由LOTOO推出的旗艦便攜解碼耳擴Mjölnir，最近亦在港現身。為了更方便攜帶，機體設計十分緊湊，但仍採用完全分離的多層PCB電路設計，多處理器架構，獨立電源和獨立3毫米厚鎖嵌式結構，以減少不同電路的干擾。機體採用AKM4499 DAC晶片，在2.5W輸出功率（每聲道）下達到132dB訊噪比及低於0.8μV rms的噪音水平，並提供134dB的動態範圍 。

為了令到機體有充足的能量，機體內置有6顆21,700電池，可提供97Wh能量，並提供20V 3A內部供電，為機體提供8至15小時的連續播放時間。Mjölnir提供3.5毫米、4.4毫米、6.35毫米和4-pin XLR平衡耳機插槽，有不錯的耳機兼容度。輸入方面，支援Wi-Fi串流、雙向藍牙連接、USB Type C輸入等多種輸入。●

LOTOO Mjölnir規格

最大輸出功率：2.5W@32ohm

總諧波失真：0.0003%（4.4mm/4-pin XLR）

0.0004%（3.5mm/6.35mm）

動態範圍：134dB（4.4mm/4-pin XLR）

131dB（3.5mm/6.35mm）

訊噪比：130 dB

輸入：USB-C/XLR/Optical/藍牙/RCA

輸出：3.5mm/4.4mm/6.35mm/4-pin XLR/RCA

體積：180×180×63mm

重量：2.7kg

售價：$55,998

查詢：2955 1333（Thinking Group）