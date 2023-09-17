【明報專訊】我人在瑞典的斯德哥爾摩，四周都是瑞典文，要靠Google translate才能閱讀，城市的感覺變得既近且遠，就像還未有Google translate的巴別塔，離地的人與地上的人有不同的語言。幸運地，這處的地鐵由港鐵公司管理，多了一點親切感，拉近了一點距離。

在外地透過facebook追看香港下的一場像挪亞方舟時代般的大雨，很是掛念。尤其是地鐵的工友，不少車站都是重災區，他們收取着不對等的工資為我們冒險收拾這爛攤子，使香港回復「正常」。在好多好多個500年前的那場大雨過後，人類和世界和上帝建立了新的盟約，世界有變得更好嗎？香港這場雨後，我們每個人的盟約會是什麼？

我如常地在這邊地鐵「登」了廣告，讀者可透過Google鏡頭翻譯功能閱讀內容。

MTR, snälla ge städarna den belöning de förtjänar.

在瑞典議會外的星期五遇到「Friday for future」集會，這運動的發起人Greta Thunberg也在，香港人久違了街頭集會，叫人嚮往。集會由年輕人主持，有不同年齡的人參加，不少人都留意到香港的大雨，這場大雨成了我們交流氣候變化的話題。一個從英國來的參加者對我說，這是瑞典艱難的時候，右翼政黨上台，他們更改法例，控制言論，報紙也關閉了，但她相信這裹的人。

𠵱度唔係嗰度。大雨後，我看着大會的banner「People not profit」，想念香港工友。

文、圖˙程展緯

編輯•王翠麗

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