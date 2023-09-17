主題旅遊：墨西哥城 從湖上古老首都到水浸大都會

在墨西哥城市中心的憲法廣場，不時見到穿著阿茲特克民俗服的舞者，在天主教堂前跳着傳統舞蹈，展現古文明與殖民文化的融合。（洪慧冰攝）

【明報專訊】早前，香港經歷逾16小時的黑雨，多區嚴重水浸，整個城市幾近癱瘓。身處14,000多公里以外的墨西哥城（Mexico City），無法見證「世紀暴雨」，然而水浸的畫面卻異常熟悉，現為墨西哥首都的墨西哥城正值雨季，整個城市不時受水患所困。3周前，墨西哥城受熱帶風暴影響，暴雨來襲，不少道路皆被水淹沒。早於14世紀，墨西哥城始建於一個湖之上。從古老的阿茲特克首都發展成拉丁美洲的發達大都會，墨西哥城的地理位置為城市發展帶來不少挑戰，造成水浸、地層下陷及建築物傾斜。同為國際都市，香港經歷「500年一遇」的滂沱大雨，而墨西哥城則受水患困擾數百年，解構墨西哥城獨特的地理位置及隨之而來的問題，或許能為我城帶來啟示。

阿茲特克人 湖上建立古文明

走進市集，小販售賣着熱騰騰的塔可餅，香氣撲鼻；漫步街頭，亮眼的大型壁畫隨處可見，街頭一隅化為戶外畫廊；踏入廣場，人們隨音樂擺動，忘我地跳着莎莎舞……這些場景，統統展現着這座都市的活力。墨西哥城是拉丁美洲以至全球最大的都市之一，整個大都會區有多達2100萬人口。走到城內的主要道路改革大道（Avenida Paseo de la Reforma），兩旁商廈林立，交通絡繹不絕。很難想像，今天繁華的墨西哥城曾是一個偌大的湖。

墨西哥城的故事始於阿茲特克人（Aztec），他們發展了美洲史上最重要的古文明之一。現今市中心憲法廣場（Zócalo）的東北面，仍能看到昔日主要宗教場所大神廟（Templo Mayor）的遺址，用作祭祀阿茲特克的戰神Huitzilopochtli和雨神Tlaloc。縱使原址曾遭受西班牙殖民者大肆破壞，沒有保存壯麗的建築群，但從殘留的金字塔、動物雕像與石刻，足以窺見阿茲特克帝國的輝煌歷史。

14世紀，阿茲特克人在特斯科科湖（Lago de Texcoco）中的一個島，建立了阿兹特克帝國的首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlan）。相傳阿茲特克人受戰神指引，當看見一隻叼着蛇（亦有說是鳥）的鷹棲息在仙人掌，就要在那個地方建立首都，墨西哥國旗正正描繪了這個景象。阿茲特克人最終在特斯科科湖看到這個神蹟，於是在湖中心的島上建造城市。

複雜運河貫穿城市

在湖上建城，展現了阿茲特克人規劃城市的智慧。他們建立了複雜的運河系統，連接城市和周邊地區，便於發展貿易。他們又建造堤壩，將湖泊的鹹水與雨水分開，既解決飲用水問題，同時控制湖泊水位。

為了發展農業，阿茲特克人在運河上建造漂浮花園（chinampa），在蘆葦編織而成的墊上堆積層層泥土、沉積物和植被，創造人工島嶼。這些漂浮花園極其肥沃，阿茲特克人得以種植粟米、豆類和南瓜等農作物，為日益增長的人口供應穩定糧食。今天，在墨西哥城南部的索奇米爾科（Xochimilco），仍保留着這些運河與漂浮花園。昔日阿茲特克人的家園，今天換上一艘艘色彩鮮艷的木船，船家載着遊人穿梭運河，小販在船上售賣食物與鮮花，時而有樂手奏起輕快的墨西哥音樂，以另一方式延續運河的生命力。

西班牙人入侵 抽乾湖水建新城

特諾奇蒂特蘭逐漸發展成一座宏偉的城市，建有宏大的金字塔、寺廟和宮殿，繁盛時期有約20萬人口，影響力延伸到美洲中部。直至1519年，西班牙殖民者埃爾南·科爾特斯（Hernán Cortés）抵達墨西哥，最終在兩年後征服了特諾奇蒂特蘭。西班牙人摧毁了大部分阿茲特克建築，並將特斯科科湖的湖水抽乾，在乾涸的湖牀上建造新的殖民城市，稱為墨西哥城。西班牙人按照當時的歐洲城市規劃，建成壯觀的教堂和修道院。墨西哥城在殖民時期迅速發展，成為新西班牙（New Spain，西班牙管理北美洲和菲律賓的殖民地總督轄地）的政治、經濟和文化中心。

西班牙人也許沒想到，將湖水抽乾會遺禍數百年。由於缺少湖泊調蓄，雨水和溪流容易湧進城市；加上他們在圍攻特諾奇蒂特蘭時摧毁堤壩後，再也沒有重建，從此墨西哥城經常水浸。

踏入6至10月的雨季，一周總有數天會下持續數小時的雨，當大雨超出排水系統負荷，城內便有不少區域被雨水淹沒，灌進馬路、街道甚至地鐵站。為應對水浸問題，墨西哥政府多年來建設雨水排水系統、重建濕地、改善防洪設施，然而種種措施仍未能改善水浸問題。加上氣候變化，極端天氣釀成暴雨氾濫，城內水浸的情况更為頻繁。今年8月底，到埗墨西哥城當天恰巧遇上暴雨，從北部車站前往位於南部的住所，原本1小時的車程足足花了2個半小時。滂沱大雨更導致墨西哥城國際機場航站樓水浸，乘客無法進入，需暫時關閉一條跑道。當地人告訴我，他們對水患早已習以為常，網絡上不時瘋傳水淹城市的影片，成為茶餘飯後的話題。

過度開採地下水 城市下陷

即使墨西哥城不缺雨水，但隨着高速城市化，當地仍面臨水資源匱乏。墨西哥城位於半乾旱地區，地表水資源有限，無法滿足不斷增長的人口需求，唯有開採地下水。現時，整個城市七成供水來自地下水，自2014年起每年抽取多達13立方公里地下水，足以填滿500萬個奧運標準游泳池。

由於墨西哥城建於排乾的湖牀上，加上過度提取地下水，地層正持續下陷。根據一份今年3月在學術期刊《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）發表的報告，墨西哥城的地層每年下陷多達35厘米，而且下陷的幅度並不均勻。可以想像，墨西哥城的地底像一塊濕海綿，由熔岩流、火山灰、黏土和沙組成，而水就在這些沉積物之間的縫隙中流動。當大量抽取地下水，地底的「海綿」便會萎縮，導致地層下陷。

地面不均勻下陷令道路出現裂縫，更令部分建築物傾斜。有墨西哥朋友打趣道，人們不用到意大利看比薩斜塔，在墨西哥城市中心便能看到不少傾斜的建築，包括始建於16世紀的墨西哥城主教座堂（Catedral Metropolitana），磚紅色的「佛沙」（Façade，指建築物的外觀、正面）明顯向外傾斜。走到改革大道，著名地標獨立紀念柱（Ángel de la Independencia）下的地面亦可見到明顯裂縫。

同時，地層下陷令部分地下輸水管道受到擠壓而損壞，多達四成用水在輸送過程中白白流走。面對水源貧乏，由於管理不善，墨西哥城竟浪費大量處理過的清水。結果形成惡性循環，因缺水而開採地下水資源，因滲漏而索取更多地下水，導致更嚴重的下陷。

全球暖化持續加劇，未來勢將出現更多極端天氣，墨西哥城要解決水患問題，仍須繼續尋求對策。香港或許可以此為鑑，在變成「水浸大都會」前防患未然，及早改善城市基建與防洪設施。

知多啲：巧合的地震

9月16日是墨西哥的獨立紀念日，墨西哥城舉辦大型慶祝活動，歡呼聲與音樂遍佈城內每個廣場。然而三天後（19日），城內或將瀰漫一片緊張氣氛，因為歷史上這天曾發生3次大地震。墨西哥位處環太平洋地震帶（Ring of Fire），地震活動頻繁，加上墨西哥城湖牀的地基不穩，城內建築物面臨更高的倒塌風險。1985年9月19日，墨西哥城發生8級大地震，城內8000座建築物被毁，7000多人死亡，整個城市其後進行大規模重建。巧合的是，32年後的2017年9月19日，墨西哥城外100公里再次發生7.1級地震；2022年9月19日，墨西哥中部米卻肯發生7.7級地震。因此，不少當地人對9月19日格外留神，更有人形容是「被詛咒的日子」。

作者簡介：獨立旅遊記者現旅居拉丁美洲

文˙ 洪慧冰

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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