倫敦專訪陳世英 走近大師雕塑 8臉驚艷

【明報專訊】9月初的一個晚上，英國倫敦Victoria and Albert Museum閉館後，逾百人聚集在館內的演講廳。台下坐滿珠寶設計師、藝術愛好者、科學家、收藏家、記者，等待晚間課程開講。一襲全黑服飾、蓄有白鬍子的華人珠寶藝術家陳世英（Wallace Chan），宛如東方智者，氣定神閒地分享自己的創作哲學。每當雕刻精細、色彩亮麗的珠寶被放大、投影至熒光幕上，觀眾席暗暗傳出讚歎聲，忍不住舉起手機拍照，捕捉美麗作品的身影。這位從香港出發走向世界的珠寶大師，在創作50年後仍不斷以巧奪天工的珠寶藝術品、雕塑，驚艷世界。有收藏家聽完他的演說後，走過來跟記者說：「他就跟米開朗基羅一樣，活在另一個層次，天才永遠不知道自己就是天才。」

現年67歲的陳世英，在珠寶界名字響噹噹，不止是首名華人獲邀參加多個國際著名藝術展，如TEFAF歐洲藝術博覽會、巴黎古董雙年展等，他的作品更成為倫敦大英博物館、波士頓美術館、北京首都博物館等的永久館藏。他自16、17歲入行成為雕刻學徒，潛心創作50年，以寶石為語言，將藝術、文化、哲學、歷史、科學等轉化成作品細節，讓珠寶超越首飾，成為藝術品。

剛於9月初，他在佳士得拍賣行的邀請下，到倫敦總部舉行個人在歐洲最大型的展覽「時間輪盤」（The Wheel of Time），是拍賣行成立200多年來第一次將整個空間包括拍賣場地騰空，用作藝術家展覽，為期一星期，展出他150件珠寶作品和6件鈦金屬雕塑，回顧他半百的創作生涯。

珠寶大師 「世英切割」聞名

陳世英的珠寶雕刻工藝出色，但在2021年之前，沒有人知道他一樣能駕馭大型雕塑，直到他在意大利威尼斯舉行個人首個大型鈦金屬雕塑展「鈦坦：物質與時空對話」，他的頭銜自此再添多個——雕塑家。以為大型雕塑是他個人新突破，他卻說這是創作成熟期的展現，結合多年的技藝、功力、對物料的熟悉，因而選擇將其中一件鈦金屬雕塑《鈦坦I》放在展場正中，成為參觀者第一件接觸的作品。

「一個藝術家的作品，如果你有留意的話，不難找出他過去的一些發展脈絡。」陳世英說。1987年陳世英發明「世英切割」（Wallace Cut），在寶石上刻一個面，映出5面影像，「《鈦坦I》是Wallace Cut的翻版，那個用水晶，正面見到5個面，但這個雕塑360°觀看，原來有8個面」，在浮凸處、凹陷位，都可見到不同臉容。眼前的雕塑面容平靜、祥和，彷彿帶有神聖光環，讓人久久不能移開目光。這張不辨雌雄，看不出年齡、種族的臉龐，就像將他學徒時期所刻的觀音、佛像，雕寶石浮雕（cameo）時的常見題材聖母，製作Wallace Cut時研究過的希臘女神等，取出神聖的公因數，融合為一，「從這些臉孔可見到我過去的影子、走過的路」。

觀者需有修為智慧 才看到雕塑精彩

珠寶是微型的雕塑品，在手指頭般大的寶石上創作，需精準計算力學、色彩配搭、光線折射等，「即使製作大型雕塑，都要考慮光在作品上呈現的維度，尤其當運用鈦這種不透明的物料，如果要表現維度，就要有很深的深度，這些都是我多年來在寶石切割、對珠寶的認識累積而來」。雕塑上的紋路、質感隨着鈦金屬在燈光的映照下，泛出粼粼波光，呈現出臉上的纖細表情，縱然無色彩，卻非常耐看。「你看珠寶，有光，有顏色，有各種線條，很多形態，感覺到它們很精彩，但是大型的雕塑，它的精彩是要用你內在的修為、智慧與作品對話（才感受到），如果你對它的印象是沒有光彩，那你很難進入它的世界。」

312.24卡黑鑽 演繹神經元突觸

陳世英雖學歷不高，但自學成才，學習對象從不限界別、年紀，文史哲以外，更不時跨界至科學、物理、光學、機械等，試過為了研發工具而到機械廠做學徒，又曾跑到研究所了解量子糾纏。好奇心重的他，一直都有留意各式新科技、人工智能等。「我叫員工看ChatGPT現在更新到什麼情况；基本上知道得愈多就愈不用怕，因為你會知道應怎樣超越它。」神經元的突觸，是他近年好奇的主題之一，透過突觸，神經元間可展開對話，構建出人類的行為、思考模式。回顧展首次展出的肩針《黑色傳奇》便模仿神經元突觸一刻，黑鑽在上，水晶在下，一黑一白，宛如陰陽互動，周遭鈦金屬如樹枝般向外伸出，就像與世間萬物對話。

「我不是科學家，只是創作人，所以我用我的感應、認知填補知識上的空隙。」《黑色傳奇》的主石黑鑽重達312.24卡，是目前已知最大的切割黑鑽之一，無論是重量、寶石本身的特質，都使創作難度大增。「黑鑽總是很神秘，當你嘗試向內看，只有無盡的黑暗，吸去一切的光，但它卻很有深度，因為它一無所有，但同時擁有一切。」

一顆寶石，用上千萬年歲月沉澱而成，從原料本身到礦石開採過程，對環境而言都要付出一定代價，身為創作者，原料的可持續，是創作過程無法迴避的問題。珠寶界近年重視道德採礦，掀起使用回收金屬和實驗室培育鑽石的討論，減低環境傷害。陳世英今年受邀到哈佛大學，分享對可持續珠寶的看法。他每年的作品量不多，只有10多件，認為自己的創作對環境的影響不大。比起「忽然環保」，他說環保反而早植根在他身上。這個出身清貧的藝術家，自小學懂珍惜擁有的工具、物料，不浪費任何一物，即使是一張打磨用的砂紙，磨舊了還可以變成拋光用途，物盡其用，他認為這都是其中一種保護環境的方式。比起製作快速消費、純粹賣錢的作品，能夠永恆存在、超越時間和空間限制的作品，是他在創作中追求的。即使數百年過去，還可彰顯時代精神的，就是值得花上資源與時間創作的作品。「即使有一日我不再生存，但我的作品會永遠存在下去，超越我的本體、我的生命和時間。」●

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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