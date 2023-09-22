張達明×盧偉力 回溯豐子愷 存善對抗逆境

敘事者角色--豐子愷一共有7個子女，由《豐子愷》導演盧偉力在香港浸會大學的學生飾演，他們同時在戲劇裏充當敘事者的角色。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】漫畫家手執毛筆，只專注於眼前畫紙，帶着斑點的白貓隨意攀爬到他的肩膀上，繼而登上他的頭頂，但他仍舊不動如山，愛貓之人正是豐子愷。貓，不時是他的漫畫主角，他的漫畫也往往滿載童心，然而他一生卻與苦難為伴。新域劇團藝術總監盧偉力便以豐子愷為題創作舞台劇，跟觀衆一同學習面對苦難。今回飾演豐子愷的張達明從癌症中走過來，相隔多年重返劇場幕前演出。

70多歲的豐子愷（張達明飾）垂垂老矣，仍舊執起毛筆寫畫，然而帶有斑點的小白貓老是爬到他的身上。年輕時因父母之命、媒妁之言而成親的髮妻（潘芳芳飾）走入書房，遞上粥水，兩人分甘同味——豐子愷晚年遭受文革批鬥，妻子一生扶持豐子愷，持家有道才讓一家人齊齊整整。行到水窮處，坐看雲起時——盧偉力認為豐子愷「通過回憶去肯定自己無悔一生，敢於面對所有非理性的批判」——面對眼前文革的苦難。

編導盧偉力：原為古天農創作

舞台劇《豐子愷》從晚年的豐子愷視角出發，思緒回溯青年和中年的歲月，原來是編導盧偉力因應張達明的身體狀况而調整劇本。起初盧偉力創作《豐子愷》，是為了與好友古天農在舞台上再度合作。他形容古天農個性圓融，與在舞台上曾飾演的蔡元培和陳少白有着同樣個性，他就想到「豐子愷好像也是這樣的性格」，於是開始創作《豐子愷》讓好友主演。

無奈，摯友去年猝然逝世。盧偉力仍想完成兩人夙願，他今年接任新域劇團藝術總監後，隨即開展《豐子愷》的計劃，並且邀請另一好友張達明飾演豐子愷。除了晚年豐子愷，張達明也飾演中年豐子愷，而青年豐子愷則由盧偉力在浸大的學生飾演。豐子愷青年、中年和晚年的時光，恰恰分別對應新文化運動、他在抗日戰爭時的「藝術逃難」和文化大革命。

年輕的豐子愷在1910年代就讀師範學校，受恩師李叔同和夏丏尊影響甚深——兩人均是新文化運動的中堅分子，也頗受日本思潮影響。因此，豐子愷曾遊學日本10個月，他後來的漫畫風格亦見日本畫家竹久夢二的影子。豐子愷的漫畫不似西方漫畫語帶諷刺，更像是一篇隨筆，用幽默記錄人生百態。

1930年代的豐子愷踏入中年，當時中國為數不少知識分子景仰的日本竟然侵華，抗戰期間豐子愷也飽受矛盾和掙扎折磨，《豐子愷》亦反映了中國知識分子當時撫心自問的嚴肅問題。由於豐子愷愛國心濃厚，抗戰時繪畫許多有關日本侵華的漫畫，逃避戰亂之餘，他亦不放棄教育藝術，逃到哪裏就教到哪裏，所以也被稱為「藝術逃難」。

文革中被批「反動學術權威」

人生走到晚年，豐子愷在文化大革命時慘遭批鬥，甚至被列入「上海十大反動學術權威」之一。盧偉力形容當時情况：「每一天早上可能都有人敲門，抓他（豐子愷）出去批鬥、遊街示衆，侮辱一個高級知識分子。一個這麼善良的人都有這樣的遭遇，這件事很是非顛倒、很荒謬。」豐子愷曾交畫作予學生保管，盧偉力後來從豐子愷孫子豐羽口中得知，基於群情洶湧，學生都保不住豐子愷的畫作，最終被燒毁。

困難中堅持身教言教

「一個善良的人，其實最難堪的就是被人冤枉。對於豐子愷來說，遇到這些無理的挑戰、群情洶湧的批判，他怎樣能夠撐下去？」盧偉力不禁問道，唯有豐子愷一生光明磊落，才能支撐自己面對眼前的苦難。他續分析豐子愷一生情緣主要由師生情和親情組成，「他（豐子愷）的老師很關心他一個窮小子初出茅廬，住在上海單位的老師來探望他，一起吃飯、喝茶、喝酒」，在具體生活細節記錄師生之情，他後來更與恩師李叔同和夏丏尊一同從事文化活動。

可以失去一切，不可失去善良

家庭方面，豐子愷生育衆多，一共生下7名子女。兒女跟隨他經歷多災多難，連開飯也成問題，他仍然堅持身教、言教，教導子女善良和文化。在《豐子愷》開首，晚年的豐子愷勸勉子女保持善良：「我哋可以失去一切，但唔可以失去我哋與生俱來嘅善良。」而妻子向他遞上的一碗粥水，也成為生活裏的確幸。人面對苦難難免消沉，或者選擇今朝有酒今朝醉，然而要在混亂當中堅持信念，「我們面對不可知的苦難，如常生活就是我們對抗苦難的第一原則」，盧偉力說。

豐子愷的兒女均由盧偉力在浸大教學的學生飾演，他們也是劇中敘事者的角色，劇中既是親情，現實中又是師生情，結合張達明這一輩資深演員演出《豐子愷》。除了與年輕演員合作，張達明也久違劇場幕前演出，克服癌症，在舞台上擔起大旗，飾演主角豐子愷。不過他坦言，年輕時多看《老夫子》、《龍虎門》等港漫，近代中國文化人較認識魯迅、張大千和吳冠中等，從前對豐子愷認識不多，但其畫作「都會看過一兩張」。了解過後，他覺得豐子愷的畫作特別，不但用毛筆寫畫，題下的字更較其他藝術家突出自身感受和想法。

儘管他飾演豐子愷，卻自覺跟他的相似之處並不多。豐子愷在清末出生，旋即走入民國年代，未幾經歷軍閥割據、日本侵華，其後更遭受文革打壓；張達明在香港成長，從未經歷過戰爭，「其實我們沒經歷過那麼多跌宕」。唯一相似之處，兩人都是多媒介創作人——豐子愷除了擅長寫漫畫，亦懂音樂、寫散文、翻譯外語作品等；張達明出演舞台劇、電視劇和電影，亦曾當編劇，寫小說、散文和填詞。

即使張達明口說跟豐子愷並不相似，但是當他穿起中山裝，貼起白色長鬚，晚年的豐子愷馬上活靈活現——神情飽歷滄桑，眼神卻依舊光明磊落。而中年的豐子愷造型仍有烏髮，雙眼有神，蓄較短的黑鬍子，看起來乾淨利落。由於同時飾演中年和晚年的豐子愷，張達明笑言在後台需要不停換裝。

打破四面牆 與觀衆對話

布萊希特的陌生化（或稱間離效果）對今天的觀衆或許耳熟能詳，張達明飾演的豐子愷也會打破四面牆跟觀衆對話。飾演起豐子愷上來，張達明便覺得這個角色並不簡單，他舉例在第一幕貓爬上豐子愷身上：「但沒有真貓，很難演這隻貓。一般人演不到，將貓抱上身，走上頭頂，怎樣交代出來？畫都不是馬上畫給你，畫完之後，怎樣看這張畫？感覺到什麼？全部都是很有特色、很仔細，要排很久，想到方法變化出來，所以是很吸引的一個過程。」

另外，豐子愷約30歲時皈依佛教，他斷斷續續用了40多年時間寫成《護生畫集》，漫畫蘊藏佛家思想，張達明坦言修行者的心境很難處理。然而隨着人生閱歷增廣，他近年對豐子愷作品有着不一樣的感受。除了發覺自身思維更貼近佛家，他甚至曾專程到尼泊爾看佛、聽住持的佛偈。張達明經歷過癌症之苦，不諱言年輕時的他未必摸索到豐子愷的心境。苦難似是失，卻又讓他有所得，在劇場的舞台上展現另一個張達明。●

《豐子愷》

日期及時間：9月29至10月1日（晚上7:30）；9月30至10月1日（下午2:30）

地點：紅磡高山劇場新翼演藝廳

票價：$380

網址：bit.ly/3LfbJIj

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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