【明報專訊】V：

今早，樓上的鑽牆聲，一早就把我從夢中，帶回到凡間。惱怒了一下子，也得接受現實。平時習慣晚上才開始工作，因為音樂靈感只會在這個城市最安靜的時候，才肯來拜訪。我的生理時鐘已在不自覺間跟樓下的夜更阿伯共進退。

給鑽醒的我平躺在牀上，睡不着了，只能聽着樓上的噪音……咦，這個電鑽好像跟石屎牆發出幾組不同的長音，有D有F，連綿不斷，已成音階。鑽牆的節奏是另類的華爾茲，實是有趣或者是我睡眠不足。怎樣之前一直都沒有留意到這當中巧妙，有趣與否，生活在一念之中。

落筆之前，去了百老匯電影中心看一齣電影《惠子的凝視》。講述一個聽障女子惠子，在眾多門藝之中，找到拳擊，成了她的救贖。她是以手語和讀唇與別人溝通。電影靜靜的，幾乎沒有音樂，聽到的是：街聲，拳館的劈哩啪啦，還有醫院的儀器等，種種聲音都在電影中，有條不紊地呈現了……在電影的理所當然，所有聲音在惠子讀出自己日記的一幕，突然消失。霎時，我才領悟到惠子一直看到的世界，原來跟我的是多麼的不同。同是下雨天，但是她沒有水點打在冷氣機頂上的淅淅瀝瀝。到了片尾，不禁泛起了一種溫暖的感覺，我似乎感覺到，我們生活充滿的聲音都是可以欣賞的。

走出電影院，感覺不用戴上耳機聽歌，就讓這空間做一會兒DJ吧。經過駿發花園的廣場，走到繁忙的彌敦道，站在逸東酒店對面等過馬路，再穿過太平餐館的側街，經過女拔萃，遠望佑寧堂教堂，到達覺士道的兒童遊樂場，站在樹底，看風吹葉落，感覺良好，這過程，好像聽了一隻不錯的聲音專輯。

現今，當所有最動聽的曲目都已被寫下，AI衍生創作能力後出現的種種，都可以令人感覺飽和。可能最具獨創性的，就是每人聆聽空間的選擇，原來大家都是作曲家的材料。下次不妨試試吧。

回到這念，下午時分，繼續聽着樓上小樂隊的演奏聲，不禁會心微笑，原來這是一首不能跳過的歌。還不如出街吃個下午茶，等待夜晚的來臨，靈感的拜訪，再工作吧。

O

（編按：O與V每月一場隔空對話——江逸天Olivier由音樂延伸，蔡宛蓉Vanessa從生活、藝術角度回應。下周續）

文：江逸天--O，以音樂說故事的人

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