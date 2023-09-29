10月秋拍焦點 蔡一鳴珍藏

無際之藍（The Infinite Blue）--估價：2.08億至2.88億港元，規格：11.28卡雷地恩形艷彩藍色鑽石，特色：藍色鑽石在南非傳奇庫利南礦開採，是該批著名藍鑽中最大的一顆（蘇富比提供）

明正德青花黃綠彩劃雲龍紋盌（正德年製）--青花四字黃彩雙圈款，直徑：15.8厘米，估價：60萬至80萬港元，特色：此盌是現存同類拍品的唯一，拍賣行指暫未見記錄同式之器（蘇富比提供）

【明報專訊】9至12月是全球收藏界關注的秋季拍賣季節。各大拍賣行密鑼緊鼓，積極在各地推出不同形式的拍賣活動。雖然重磅拍品通常在開拍前才壓軸亮相，但及早掌握整個拍場形勢也相當重要，好讓藏家先鳥瞰各專場情况，再就收藏興趣作「蟻行式搜索」。今期收藏版介紹當中焦點，例如樂山堂收藏的清雍正扁壺、明永樂青花大盤、張大千《龍女禮佛》等，提早跟大家展開秋拍之旅。

「樂山堂存珍：蔡一鳴藏中國書畫及藝術精品」專場將於香港蘇富比登場。蔡一鳴除是清翫雅集創始會員與理事長，也是亞洲知名收藏家，一直努力推廣中國藝術，系列包括中國藝術瑰寶，薈萃中國瓷器、古代及近現代書畫。

藏品橫跨千載 展現滬派審美觀

蘇富比亞洲區主席及亞洲藝術部環球主管仇國仕稱，蔡一鳴的藏品年代橫跨千載，其鑑賞功力深厚、藝術範疇廣闊，綜觀現今中國藝術收藏界無可媲美。蔡氏收藏展現經典滬派審美觀，與上海收藏家仇焱之、胡惠春等傳承密切，樂山堂也藏有兩人的舊藏。蔡氏年少時曾見識過胡惠春的珍藏，被中國藝術的精美感動，誰知數十載後他亦成為知名鑑藏家。他收藏始於中國瓷器，自參與1970年代初期香港蘇富比拍賣會開始建構樂山堂收藏，系列當中的張大千《龍女禮佛》便是1981年購自香港蘇富比。作品精描細染，在畫家相同題材之作中首屈一指。作品所用的奪目朱紅色乃礦物顏料，研磨調製耗時費工，實在難得。

清雍正扁壺 花鳥紋飾生動

專場亦有不少焦點，例如「清雍正鬪彩加粉彩安喜圖卷雲耳扁壺」（大清雍正年製）款展現中國陶瓷史巔峰，這是明代永樂至成化時期的經典器形，同時展現清代雍正開創的獨特紋飾風格。雍正力促工藝發展創新，令當時陶瓷藝術登峰造極，此作由景德鎮御窰廠製作。「花鳥紋飾扁壺」始見明永樂時期，後於清雍正時發展出多樣青花款式。以釉上彩裝飾的雍窰作例數量極小，存世者多為制式紋飾，本品畫意生動、自然酣暢，宛似水墨花鳥冊頁般的紋飾風格，極罕見。

明永樂瓜果紋大盤 30年後再現拍場

「明永樂青花纏枝瓜果紋折沿盤」則展示藤蔓盤繞連綿而生的精美。藤上結有三瓜，碩果飽滿。永樂青花大盤多數用蓮花或纏枝花卉為主紋飾，本盤繪瓜果很少見。現知同類拍品大多屬私人收藏。此盤自1988年於樂山堂珍藏，逾30年後再現拍場。另一珍寶「明正德青花黃綠彩劃雲龍紋盌」（正德年製）青花四字黃彩雙圈款，是現存同類拍品的唯一。以青花藍為地色、黃綠彩飾龍紋的例子在正德後已不復見，其工藝難度極高。本品曾為船王趙從衍所藏，於1986年現身拍賣會之後一直由樂山堂珍藏。

「無際之藍」鑽戒 夢幻迷人

拍賣行亦推出震撼珠寶，「無際之藍」戒指鑲嵌重達11.28卡的雷地恩形（Radiant）艷彩藍色鑽石，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石。原石是25.73卡鑽石，在2020年9月在南非礦場開採，是該批著名藍鑽最大的一顆。它經精巧匠心的切割和拋光，變得夢幻迷人。此外，「璟瑤凝翠」珠寶套裝亦叫人歎為觀止。套裝以8顆質地無可挑剔的頂級蛋面翡翠作賣點，要製造質地一致的頸鏈和耳環，翡翠須來自同一原石，這作品的8顆翡翠卻是尺寸大而一致。它們顏色相若，質地晶瑩通透，由內至外散發迷人光芒。

■蘇富比「樂山堂存珍：蔡一鳴藏中國書畫及藝術精品」

預展：10月2至7日

拍賣：10月8日

■「璟瑤凝翠」專場拍賣

預展：10月2至4日

拍賣：10月5日

地點：香港會議展覽中心

查詢：www.sothebys.com/hk

文：呂一心

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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