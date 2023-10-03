威尼斯建築展主場以外 多元視野 突破界限建構未來

推介作品：潛能圖譜--位於聖馬可廣場旁Procuratie Vecchie 3樓的The Human Safety Net，由Sir David Chipperfield作活化建築，並由Migliore+Servetto作室內設計。內裏設有由Orna Cohen創作的互動展覽A World of Potential，讓遊人能玩過所有測試個人潛力的10多個裝置後，透過Arthur Duff創作的光影裝置The Hungriest Eye. The Blossoming of Potential，看到個人潛力形成的圖案。（Dawn Hung攝）

推介作品：活化簷篷--法國建築師Jean-Michel Wilmotte創立的Wilmotte Foundation，今年推出設計競賽A Roof for All，讓年輕設計師活化城郊常見的簷篷結構為住宅。Théo Bienvenu及Claire Romsée的活化方案Le Toit du Quartier（圖右），便以巴黎Gare de la Rapée為作品選址，強調以建築為居民帶來應有的尊嚴。（Dawn Hung攝）

推介作品：門戶大開--Fondazione Querini Stampalia博物館的建築，出自一代大師Carlo Scarpa，最特別的是其地下部分。由Michele De Lucchi策展的DoorScape展覽算是回歸基本，帶出門本身除了作為出入口以外，在儀式感及文化上的意義。（Dawn Hung攝）

推介作品：速成庇護--地球上的天災人禍愈來愈多，各國着實需要地標以外的建築。Sir Norman Foster於威尼斯建築雙年展以個人基金會名義展示Essential Homes企劃。除設計圖外，亦有這個用上坦克車帶結構的水泥片作建築外殼的示範單位，單位所有物料均可回收重用，能快速建成，為災民帶來面對逆境時需要的安心立命感。（Dawn Hung攝）

推介作品：場景建築--今年意大利舞蹈藝術家Simone Forti獲Biennale Danza頒發金獅獎，同時亦有個人展覽。當中最有趣的，是她如何以動物的肢體語言為靈感並將之化為舞蹈。展內亦有她為作品Dance Constructions設計的場景裝置，為藝術展注入建築元素。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】威尼斯建築雙年展除了Giardini及Arsenale兩大主展場外，有不少有趣展覽散佈於整個城巿。相比於主場的國家館及總策展人主理的展覽，少了民族或地域上的主題限制，更能為觀者提供另一重視野，了解未來的發展大勢。

Thus waves come in pairs

水底樂園

在前身為教堂的San Lorenzo，能看到由TBA21–Academy主理的Ocean Space。今屆與Audemars Piguet Contemporary合作舉行的Thus waves come in pairs展覽，展出Simone Fattal及藝術二人組合Petrit Halilaj & Álvaro Urbano的作品。後者創作的Lunar Ensemble for Uprising Seas（A）較為有趣，將海洋相關生物與樂器結合，並不時身穿海鷗服裝演奏，為海洋生物「發聲」。Simone Fattal的Sempre il mare, uomo libero, amerai!（B）則以法國詩人Charles Baudelaire的作品為靈感，予人身在海底感覺之餘，亦帶出全球水位上漲的現實危機。

Kengo Kuma: Onomatopoeia Architecture

建築與人對話

日文有不少疊字擬聲詞，日本建築師隈研吾在Palazzo Franchetti舉行的Onomatopoeia Architecture（C），便將多個日語疊字擬聲詞借喻為建築，視之為人與素材的對話，展出約廿多個建築作品照片及模型。其中一個例子，用上港人頗有印象的日語para para，演繹成建築的Solid/Void實體和虛體空間概念，與他設計的Mont-Blanc Base Camp連線。但最搶眼的是位於展場外河邊花園的裝置（D），以日語zure zure為主題，有錯位、靈活的意思，用上鋁片製作，並以Laguna為名字向威尼斯致敬。

Venice Mapping Time

古今幽默對照

威尼斯看似永恆不變，但有不少細節其實不斷變遷。如現於Museo di Palazzo Grimani舉行的Venice Mapping Time（E），作品出自威尼斯攝影師Ugo Carmeni之手。Ugo Carmeni本身只為記錄古蹟，這些紀錄大都被視之為工具而非藝術作品。但這個Daniela Ferretti及Dario Dalla Lana聯合策展的展覽，卻視他的作品為藝術，當中着實有不少有趣幽默的捕捉（F），多張照片着眼於現代建築及當代生活與教堂古蹟之間的對比。場內50多件作品，大都來自2020年10月至2023年3月之間的古蹟復修過程，特別以蠟面棉紙而非普通相紙呈現，以突顯建築物的素材質感。

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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