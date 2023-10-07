HUAWEI「貼心」智能表 完善規劃運動飲食

心率偵測--WATCH GT 4系列設有全新TruSeen 5.5+心率偵測技術，增加AI學習功能，在不同情况下也能提供穩定的心率數據。（朱安妮攝）

【明報專訊】HUAWEI手表有多種設計，其中WATCH GT系列相對成熟，主要針對上班一族而設。今次推出的WATCH GT 4系列，外形加入更多傳統手表的設計；尺寸分46及41毫米兩個主要版本，前者採用傳統男裝手表的八邊形表殼，後者則採用圓形表盤。為了看上去更似傳統名表，廠方亦加入不少典雅的表盤以供選擇。

「活力三環」助達運動目標

作為新一代智能手表，運動功能十分重要，新系列提升對活動熱量和鍛煉時間的演算法效能，並加入「活力三環」設計，將步行、跑步、騎行等運動及單次運動所消耗熱量統一顯示，界面更加直接。活力三環可根據用家年齡、性別、體重、身高等制訂出適合的目標，並根據執行情况更新每周的運動目標，或根據用戶過往7天的活動熱量趨勢變化與目標完成度，自動生成新的目標，令運動規劃更有效率。

AI學習測心率 數據更穩定

另外，新手表內置TruSeen 5.5+心率偵測技術，增加AI學習功能，在高強度運動狀態、低溫環境、幼小腕圍等微弱信號下，也能提供穩定的數據。廠方亦宣稱手表可配合PPG感應器，偵測用家的異常心律數據並提示用家；同時強化了TruSleep 3.0睡眠偵測技術，提供更多睡眠資料。

新增減脂App 表盤看熱量缺口

收身人士經常要計算飲食熱量，WATCH GT 4為此新增減脂App，用家可拍照或輸入每餐吃了什麼，由系統估算攝取的熱量，加上新增的熱量缺口表盤，數據化每日目標達成情况，方便控制飲食。電量方面，WATCH GT 4的連續使用時間相對上一代提升20%，當中46毫米版本最長可使用14天，而41毫米版本則最長可使用7天。●

HUAWEI WATCH GT 4系列規格

表殼：41mm／46mm

支援系統：Android、iOS、HarmonyOS及EMUI

屏幕：1.32吋／1.43吋AMOLED

處理器：未有提供

防水能力：50米

連續使用時間：約7天／約14天

重量：約37g／約48g

售價：$1588起

查詢：8128 8810

[E潮]