Friday Planner：記住個世界

【明報專訊】早排Friday我在大館「追殺TV」看到香港畫家周俊輝的作品，他繪畫的經典電影和新聞畫面維妙維肖，總叫Friday意猶未盡。也許念念不忘，必有迴響——SC Gallery舉辦了他的個展。

SC Gallery主人張寶華是資深傳媒人，足迹踏遍人民大會堂、中正紀念堂，周俊輝便倒轉身分訪問她，並根據訪問內容繪畫她傳媒生涯片刻，所以展覽顧名思義叫做「Interview the Interviewer」。毋庸置疑，她最為人知曉一幕是在2000年追訪江澤民，但他聽畢問題便怒斥香港記者的問題老是「too simple, sometimes naive」。

這一格新聞截圖早已摒除歷史語境，成為網絡流行多年的meme，有時不附字幕，唯一不變是江澤民「無你咁好氣」的神情。當新聞畫面獨立出來，無論是否經過放大、縮小或抹除等編輯，其意思已抽離原來的新聞，任由觀者賦予意義。

新聞記錄世界變遷，然而世界大部分變化不在新聞鏡頭之下，更多時依靠人的記憶來記錄。夜間藝術項目「都市物種」第2部分「殘像」聚焦社區變化甚大的中上環——藝術家勞麗麗記得童年時永利街休憩公園長滿牽牛花，但舊地重遊時卻絲毫不見其蹤影；謝銘思和袁雅芝便順藤摸瓜，分別追尋荷李活道的冬青和蘭桂坊榮華里的舊居。可是在這座變幻莫測的城市，該如何保存正確記憶？

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