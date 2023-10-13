實用純粹 顯露結構美 混凝土澆灌粗獷美學

尖沙嘴海員俱樂部--尖沙嘴海員俱樂部由建築師林杉設計，這座1967年建成的建築也是粗獷主義之友，惟已在2018年拆卸。（受訪者提供）

【明報專訊】有人才有建築——人有需求，建築便提供服務。戰後社會急需重建，實而不華、不加修飾的粗獷主義建築席捲西歐，後來更蔓延至香港在內的亞洲多地。然而世界普遍重返太平盛世，粗獷主義建築應否功成身退？建築師彭展華（Bob Pang）跟研究團隊卻要發掘粗獷主義的美感——即使建築外觀純粹，但透過結構能表現出建築師美學。香港建築保育多講集體回憶，建築美學能否也是值得保育的原因？對Bob來說，粗獷主義建築研究就是給下一輪保育的備忘錄。

粗獷主義（Brutalism）率先在1950年代的英國興起，因英國社會在戰後急需重建，粗獷主義建築選用混凝土，造價便宜利於大量興建，如公共房屋、議事廳等大型公共建築均有採用。價廉物美也許是粗獷主義建築最貼切的形容詞。它講求物料「如實」，呈現混凝土物料的質感，不加修飾；它又刻意外露建築結構，通過結構來建構建築的美感。物料和結構本身也可以是美。

多為民用 港着重通風採光

外國建築師和留學歐美的華人建築師將粗獷主義帶到香港，回應香港社會自1960年代起急速發展的需求。Bob留意到，香港找到的粗獷主義建築多為民用，譬如學校和教堂，「是比較純粹的建築師作品，少一點商業味道」，亦給予建築師較大的設計空間。

以中大校園為例，許多建築均出自建築師司徒惠手筆，採用粗獷主義風格。其中新亞書院錢穆圖書館原先毫不掩飾，混凝土表層一覽無遺，建築頂上突出結構異常顯眼。回到市區，油麻地循道衛理聯合教會安素堂也由司徒惠設計，十字架圖案堆砌形成教堂採光通風位置，如同許多粗獷主義建築利用純粹的幾何圖形來設計，亦貼合教堂主題。

另一方面，香港、新加坡和台灣等亞洲地區的粗獷主義建築獨具特色，着重通風和採光。Bob比較香港跟歐美的粗獷主義建築，「香港的粗獷建築會比較通透，沒外國的那麼少窗。因為外國的天氣環境比較惡劣，所以他們開很少窗，建築的感覺比較封閉」。

保育不止談集體回憶

不過無論香港和外國，粗獷主義建築美學價值尚未獲社會大眾普遍認可，德國學者Oliver Elser才在2017年首辦#SOSBRUTALISM展覽，引起世界各地關注粗獷主義建築。香港部分粗獷主義建築已遭拆卸，譬如建築師林杉設計的尖沙嘴海員俱樂部和跑馬地山光道馬房；或遭加建、改建，失去粗獷主義的韻味。Bob並不主張建築一定要「原裝正版」，但公眾至少認識建築風格後，業權擁有者才決定如何改動。他亦稱，粗獷主義建築研究目標並非保育，而是「保育前的工作」。

Bob形容香港建築保育多為「碎片式」，因建築即將拆卸的消息傳出才開始論述和研究，檢討應否保留。然而外國建築保育順着時間線研究不同時代的建築物，「還未被拆卸之前，已經做了一些比較完整的研究，令公眾知道那個時期的建築設計、文化價值和社會背景是怎樣，所以都是一些保育前的準備工作」。

香港建築保育多聚焦集體回憶，粗獷主義建築多為地區裏的學校和教堂，若單從集體回憶層面來看，保育價值絕對欠奉。可是，香港具集體回憶的建築，保育已七七八八，「下一輪保育該用什麼角度去看？」Bob不禁問道，而外國的保育制度有因應建築師的地位、美學設計或社會貢獻而保留其早期建築或代表作，建築美學能否也是香港建築值得保育的原因？

文：嚴嘉栢

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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