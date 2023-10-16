手術斷尾？ 用藥紓緩? 了解病情 抗癌路有得揀

【明報專訊】癌症來襲，我們還有選擇嗎？

中學同學「大佬榮」和友人Anson近日先後患上癌症，大佬榮體檢中發現患上早期肺癌，Anson因腳腫診斷出晚期膽管癌。兩人對於癌症治療的選擇、成效、副作用等，有不同考量，還有治療以外的安排，都不能忽略。

早期肺癌術後康復 大忙人學懂停下來

「大佬榮」是我其中一位最要好的中學同學，更是我們自稱「合金五漢」中的「大佬」。阿榮被尊稱為「大佬」是自然不過的事，因為他不但讀書叻，人際關係出色，更是天生領袖；做事有擔當、有主見，表達能力又強。所以，各人均貼貼服服喚他「大佬」。

畢業之後，不知是從何時開始，老友之間改稱他為「老世榮」，大概是因為阿榮在職場上成績斐然。他是企業副總裁，是眾員工的「老世」，所以便由「大佬」變「老世」。阿榮日理萬機，今天不是飛美國，就是往大陸；明天不是要到南美，就是去南非，正如他所說：「想在香港食餐飯都難！」而且，他早於43歲已驗出高膽固醇。雖然醫生建議他控制飲食，要吃得清淡，但對阿榮來說，真是談何容易。不要說戒口，連覆診也找不到時間。他說自己騎虎難下，虎背之上又怎管得了膽固醇這回事呢。

冠狀動脈血管50%阻塞

不過，世事往往不是你所預期。正當你以為世界是停不了，怎知突然一場大疫症，禁飛、隔離、限聚，接踵而來。一聲喊停，徹底改變阿榮的想法，自覺騎上的或許並不是一頭老虎。所以，躍下之後，首先就來一次徹徹底底的身體檢查。

體檢很快有結果。除了膽固醇超標之外，各項指標大致正常。不過，醫生還是說：「你雖然沒有心絞痛，但膽固醇高逾廿年，是高風險冠心病患者！不如做一個冠狀動脈血管造影檢查，好嗎？」就這樣，阿榮做了檢查。報告發現，冠狀動脈出現鈣化，血管約有百分之五十阻塞。雖然通波仔手術仍未必須做，但右肺發現一個使人「不安」的影子。

這個報告真是使人不安。於是，阿榮找我。看報告後，我嘗試解說：「這個電腦掃描檢查主要是心臟冠狀動脈造影。如果要知道肺組織實際情况，便要做針對肺部電腦掃描，從而獲得肺部及周邊淋巴進一步資料。如果報告發現異常及懷疑是腫瘤，可能要再檢查，例如全身正電子掃描，來確定腫瘤是否惡性或擴散，才可作治療的決定。」

阿榮雖是錯愕，但仍願意進一步檢查，畢竟他媽媽及姨母都是死於肺癌。兩名長輩的癌症發現時已是末期，癌細胞擴散，手術也做不來。老實說，當我再看阿榮隨後的檢查報告時，心情實在忐忑。一時之間，也說不出該是好消息，還是壞消息。壞的是：右肺中葉腫瘤是惡性，確診肺癌；好的是：癌細胞局限於一個肺葉內，未有擴散；周邊淋巴亦未有受影響，屬一期肺癌，一般只需透過手術，不用化療及電療，可望痊癒。

癌症固然可怕，因為始終是一個嚴重疾病，不過現今醫療下，癌症仍是可醫治。常見癌症如乳癌、甲狀腺癌、大腸癌等，如屬早期，腫瘤可透過手術移除，患者甚至毋須電療及化療等跟進治療，亦可從此與癌症一刀兩斷。所以，第一原則就是盡快將腫瘤切除。於是我勸說：「趁腫瘤還小，應盡快把相關部分切除。阿榮，我推薦一名外科手術醫生給你，好嗎？」怎知他斷然拒絕。

微創切腫瘤 減低痛楚

「阿福，不用了！我不做手術。切掉肺葉，我怎樣呼吸！我寧願順其自然，不強求。」阿榮與太太離開了診所。我心更為忐忑。稍後，我找了阿榮的太太盈盈，亦是我的同學，是我們中學「校花」，是我遇過最溫柔賢慧的女子之一。

我將憂慮一一向盈盈解說：「拖延手術，萬一擴散，那更麻煩！伯母及阿姨當時不能做手術，現在不一樣，阿榮做手術可以痊癒。不是所有癌症都是絕症。有得醫！」我介紹了兩名醫生給他們。一名胸肺內科醫生，向阿榮講解手術的必要及術後功能影響。另外一名心胸肺外科醫生，研究手術做法及評估術後風險。

家人的諒解與支援往往是患者最大支柱。盈盈與阿榮冷靜分析後，一星期內走訪了兩名醫生。我尤其要感謝心胸肺外科同事，他極盡詳細的專業分析及同理感受，大大掃清阿榮的疑慮。微創手術大大減低痛楚，阿榮手術後5天，便可返家休息。他康復神速，在這半年間，說身體比以前還要健康。

其後，收到他傳來信息：「6個月後電腦掃描報告出了，感恩一切正常，沒有擴散。想深一層，或者要多謝這個病，因為停下來之後，我才發現生活原來可以如此美滿，如此清閒。謝謝你，阿福。」

晚期膽管癌根治無望 活在當下作好安排

正當感安慰之際，手機卻傳來另外一友人信息：「Edward，不好意思打擾你。我得了這消息之後，第一時間想起你。希望你能給我一些意見。」噢，怎樣了。看來Anson碰上了難題。Anson退休多年，生活非常精彩，常笑稱自己是全職人士。她是全職義工，每天忙碌於天主教區及母校多項義務工作。

雖已是晚上11時半，我想她必未能睡。於是，直接撥了電話給她。Anson告知，因雙腳水腫不消，看了家庭醫生及做了檢查。她上傳血液、磁力共振及正電子掃描檢查報告，請我看後，給她一些意見。

癌細胞擴散 手術風險高

報告是：病人腹內長了一個約7厘米腫瘤。腫瘤壓着主靜脈，令血液不流通，形成腳腫。血液癌細胞指數高出正常指數100倍。這樣的報告，確實使人心情即時沉下來。看來癌症已是逃不過，而且病情頗難纏。什麼腫瘤會生在那個位置？究竟有沒有其他器官受影響？切除腫瘤能否阻截擴散呢？還有沒有其他方法可醫治呢？一時之間，很難說清。所以，我勸告Anson：「現階段，最緊要是找專科醫生，聽取多一些病况實際資料，才作治療決定。」

不消3天，專科醫生作了以下分析：病人患膽管癌，癌細胞已擴散至主靜脈及周邊器官，包括肝臟及腎臟。如果想透過手術將腫瘤移除，手術需切除一大部分肝臟及右腎，將主靜脈重新接駁至周圍器官，這是一項超大型手術，風險相當高。

我相信任何人知悉後，都會沮喪及忐忑。很多癌症如生長在內臟器官，如肺、肝、膽、胰臟、食道、胃、卵巢、前列腺等，病徵都是較遲發現，已屬第三或第四期癌症，單靠手術切除未必能根治。因此，考慮治療方案時，最好盡量了解各種療法，例如放射治療、化療、標靶藥物、免疫療法等利與弊。在與醫生交流前，我們先做足功課，蒐集多些有關資料，了解各種療法異同和好壞，才能懂得向醫生問到「對」的問題，清楚了解療法所帶來副作用及所需費用。

即辦「老來三寶」 與家人旅行

因為治療癌症的藥物、價格不等，療效各異，當然藥物不是愈貴愈好，適合才是最重要；因為基因差異及身體狀况各有不同，癌症藥物在不同患者的成效是有分別的。因此，要因應自己承受能力，包括身體、精神及經濟負擔，充分衡量。在考慮治療之餘，亦應顧及如何減少未來症狀帶來的痛苦。例如大腸癌雖已擴散，但若患者有預期1年或以上壽命時，我們仍應考慮切除腫瘤手術，因為這可避免後期因腸塞及持續出血的痛苦。局部放射治療可減輕腦癌及骨癌帶來症狀，引流放水可紓緩肺積水的不適。因此，應同時考慮不同形式的紓緩治療。

Anson答應與兒子好好商量。她的丈夫年前因胰臟癌病逝後，獨生兒子Howard是母親最大支柱。過了一星期，我收到Anson的信息：「Edward，謝謝你的推薦，我已約見數位專科醫生。Howard每一次也有陪我去，大家也反覆討論了多次，Howard擔心手術風險，他說我現在只是腳腫，沒有其他不適，每日還是行得、走得、做得義工。但是，預計做完手術之後，我便即時變成殘弱，更不知何時才可起牀自理。另外一個重點是，手術應該不能根治我的病。因此，我們打算採用藥物治療方案。你的意見如何？」

我不得不佩服Anson的意志及心理質素，她冷靜及積極態度，難能可貴。隨後，她再發信息給我：「現正努力做齊『老來三寶』；『遺囑」』及『預設醫療指示』已簽妥，現在只剩下『持久授權書』。一經辦妥，我會先與家人去一次river cruise。回來後，我才開始藥物治療旅程。勿念。」

願上天保守我的老朋友們。祝大家一切安好。

文：梁萬福

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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