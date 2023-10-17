荒野迷路自救法 向高處走 看樹枝斷口探路

勿勉強攀升--尋找高處或空曠地方雖然有助定位或求救，但亦要小心安全，勉強攀升有可能陷入難以走回頭路的危機。（周群雄攝）

增救援難度--「絲帶路」一般較隱蔽，亦有可能由其他行山人士開闢出來，不屬於地圖上記錄的路線，胡亂跟隨，有可能增加救援隊搜索難度。（周群雄攝）

斷口分辨--要分辨疑似山徑是由人抑或動物開闢，可留意沿路的樹枝折斷情况，如斷口位出現在高過半身的位置（圖），便有機會是由人所開闢。（周群雄攝）

崎嶇勿硬闖--建設電塔的位置一般會選在較崎嶇的山脊，所以就算有可能找到逃生路徑，也不應硬闖。（周群雄攝）

【明報專訊】早前一名中學生迷路被困山林，其間經歷颱風小犬及黑雨襲港，消防處、警方甚至民間搜救隊搜救多日未見蹤影，正當以為要打定輸數，他卻奇蹟地在一星期後獲救。究竟要在極端情况下求生，除了如學生的母親所說，擁有驚人意志力之外，還有什麼自救方法？

確保四周安全 遇雷暴勿站孤樹下

撇除今次的失蹤事件，香港山藝協會總教練梁梓浩（Sunny）說的確不時會有人在缺乏準備及裝備下在山野迷路，部分人更被困山中多日，所以必須學懂在這種極端情况下如何增加獲救及生存的機會。他說人在迷路時，難免會慌亂，更會隨着時間過去而愈來愈絕望，但他說這樣只會帶來反效果，「最重要是保持正向心態，相信自己一定有機會獲救，冷靜下來才能思考如何走出困境」。在眾多自救方法中，Sunny說最先要確保現場環境安全，例如避免站在懸崖或陡峭地方，「遇有雷暴，就不可待在高處、空曠地方、電塔或孤樹下，應盡量走入樹林中」。待情况安全後，便可開始自救流程。

1.手機分享定位 無網絡也先發信息

現時智能手機功能強勁，可以上網之餘，又有電子地圖及衛星功能，即使沒有帶齊行山裝備，手機大多也會跟身，所以成為最重要的自救裝備。Sunny說如果手機接收到網絡信號，便應第一時間報警求救，以及利用WhatsApp等通訊軟件的位置分享功能，將自己的衛星定位傳送給親友，着對方代為報警求助。之後便應在原地等待救援，繼續胡亂移動反會影響獲救機會。他又說即使手機未能上網，也可先向朋友發送求助信息，因為在移動過程中或會突然收到信號，這時信息便會自動發送。由於手機非常重要，因此必須慎重使用，例如開啟慳電模式，關掉Wi-Fi、藍牙等非必要無線傳輸功能，延長手機可使用時間。

2.點算物資規劃用量 依體力移動

如果身處信號接收範圍以外，有需要移動位置，Sunny說這時應先檢查隨身的飲用水、食物量，好好規劃每次進食分量，並根據體力狀况評估自己可移動的時間，如感到疲累便要先休息，尤其是在食物和水資源有限的情况下，更要小心體力消耗。

3.尋水源及安全休息點 夜間不宜行動

應優先尋找水源及安全的休息點，解決最基本的維生問題。Sunny不建議採摘任何野果或植物食用，以免因中毒而失救。之後在安全情况下，應向高處或空曠地方移動，以便尋找附近的民居或山徑，或通過地形或建築物確認自己的位置。另外，入夜後難以覓路，且應以保存手機電量為優先，加上能見度低會增加受傷風險，故夜間不宜探路。

4.「絲帶路」未必安全 電塔旁或有山徑

Sunny說即使發現行山隊綁在樹枝上的絲帶標記，也不應太過興奮，因為這只能代表過往曾有人開闢這條山徑，但可能已隨時間流逝而變成此路不通。他說在樹林中不時會發現一些疑似可行的山徑，但有可能是野生動物的移動痕迹，胡亂進入有一定危險。要分辨是由人抑或動物開路，Sunny說可留意沿路的樹枝折斷情况，如屬人為開路，樹枝折斷的位置應會高過半身，否則樹枝斷口只會在近地面出現。另外，電塔旁邊一般會有維修山徑接回主要道路，但電塔位置一般也會選在較崎嶇的山脊，不一定容易到達。

5.樹枝石頭留標記 前路不通即折返

Sunny說在移動期間，應用樹枝、石頭在地下留下標記，同時亦要經常回頭觀察環境，確保有需要時可原路折返。如在探路過程中發現前方不似有出路，要有走回頭路的勇氣，不要感到沮喪，或失去理性強行前進，否則只會令自己愈陷愈深。

6.靈活運用僅有物品

雖然不少人行山時只會攜帶簡單的裝備，但Sunny說在危急時不應小覷它們的用途，隨時救回自己一命。

•衣物濕透 脫下與否看質料效能

今次學生迷路意外中，其中一個爭論點是當身上衣物濕透時，到底應該脫下還是繼續穿著？Sunny說難以斷言對錯，因為在不同情况下的選擇亦有分別，「如果穿著的是有防風效能的外套，可以減少對流效應引致的失溫問題，所以濕透後亦不應脫下」。而在登山人士的「聖經」——Mountaineering:The Freedom of the Hills一書中便有提到，棉質衣料有多項致命缺點，例如濕透後變乾速度慢，要耗損大量體溫去烘乾衣料等，所以如在寒冷或大風環境，便不能達到保暖效果，有可能需要脫下，或脫下盡量擰走水分才穿著。另外，Sunny說衣物或毛巾的吸水效能，可用作收集水分，「即使附近沒有溪水，但日夜溫差仍會令水分凝結在樹葉上，這時便可用衣物或毛巾吸水，再將水分擰進水樽內以備不時之需」。

•背囊墊底擋寒氣

Sunny說背囊除了有保溫效能，內裏的軟墊還可阻隔寒氣入侵，所以當坐在或躺在地上休息時應以背囊墊底，這能減少熱傳遞效應中，高溫物體傳導至低溫物體的情况，有助保持體溫。

•運動手表找回頭路

不少人會購買智能手表記錄運動數據，如非行山或越野跑愛好者，可能不知道手表具備移動路線紀錄功能，這時可嘗試點選登山、戶外跑步等運動項目，取得衛星定位後，便有可能在操作界面中找到實時路線畫面功能。

講到尾，行山最重要是預防意外發生，例如切勿獨自行山、學習山藝及求生技能、帶備地圖及急救裝備等，詳情可重溫《明報》的報道〈上山藝課 安心擁抱郊野〉（bit.ly/46RBYxb），Sunny及二級山藝教練何偉明的安全行山建議。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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