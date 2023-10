著書教求生--前英國特種部隊成員Bear Grylls撰寫的How to Stay Alive: The Ultimate Survival Guide for Any Situation,內裏有提及各種野外求生技巧。(網上圖片)

【明報專訊】對於荒野迷路,求生節目《人在野》(Man vs. Wild)主持Bear Grylls曾在他的著作How to Stay Alive: The Ultimate Survival Guide for Any Situation中提到當人意識到自己可能迷路,多數會感到害怕,但他認為最重要是不要驚慌,保持理智,並實行他建議的「S.T.O.P.」求生法則:

停止(stop):如意識到自己已迷路,應停止前進,以免令情况變得更壞

思考(think):大腦是最好的求生工具,所以要好好利用,思考如何脫離困境

觀察(observe):如果有地圖,應在地形上尋找突出的大地標,如大湖、山峰或人造的天線,以確定自己的位置。他不建議選擇用小溪定位,因為附近可能有更多小溪

制訂計劃(plan):為如何脫險或尋求救援制訂策略,可保持士氣高漲

此外,Bear提醒在安全情况下要攜帶所有裝備,例如背囊,就算只是移動一段短距離探路也不要留下它們,如果之後找不到,便有可能遇到更大麻煩。●

