【明報專訊】餐廳佈置也要管？我的美學妨礙你了嗎？——巴黎市對餐廳外牆要立例。

相信大家看到Emily in Paris這幾個字，都會浮現出一個畫面：紅紅綠綠、橙黃，各種鮮艷顏色的混搭。檸檬樹、橘子樹、盛開的花束、櫻花樹、牡丹花、鮮艷的玫瑰花……巴黎這個「花都」的形象似乎在這部Netflix劇播出後更加深入民心，為巴黎旅遊及房產業帶來不少收益。在COVID後，人工花卉裝飾如雨後春筍般出現在巴黎小酒館的外牆上。店主不惜花費數以十萬的金錢去佈置各種鮮艷得讓人睜不開眼的——人工假花。人流量雖然激增，為「花都」帶來收益，然而巴黎人卻對這種美學嗤之以鼻。市政府最近一年說要管，管這種「不入流的美學」。

要談假花佈置的潮流，我們可以說到在2017年La Maison Sauvage的老闆Chrystel Bourdoncle邀請花藝師Luc Deschamps為店面設計花卉裝潢。這名工匠受到紐約一家酒店的啟發，於2017年引進這個概念。他在第六區餐廳的輪廓線上鋪滿了厚厚的葉子。赭色和金色的效果讓路人驚歎不已，而對於顧客來說，一旦坐在這種植物裝飾下，就會有一種身處在鄉村的感覺。

這股風靡巴黎商界的潮流背後隱藏着強大的行銷策略：花1萬到4萬歐元，就可以在Instagram上看到這樣裝飾的店面。在瑪萊區（第四區）的La Favorite咖啡餐廳前，數十名路人駐足拍攝店面上的粉白色花朵。他們的照片最終都會出現在社區網絡上。Chrystel Bourdoncle去年受訪曾滿意地說：「我們在Instagram上有近6000名粉絲（現為6.7萬名）。」這主要歸功於這種裝飾。有報紙做過調查，發現跟上潮流的店主雖然花了巨額佈置，營業額卻至少增加三成。這些回報並沒有改變許多巴黎人的初衷。

去年，巴黎市已經希望根據城市規劃法，規範這些旅遊區的彩色裝飾。這些人造花過於奪目，與建築物原來的建築風格或色彩有衝突。例如白色的外牆上掛滿了鮮紅的花朵，讓巴黎人紛紛說「c'est moche!（這太醜了！）」筆者多次遇到民眾因為覺得新建的建築物「太醜了」所以要簽名抗議。在巴黎這個城市，有部分人希望掙快錢，可是也有一群人默默地堅守着他們相信的「美學正義」。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎、愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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