車站變舞台 列車化身移動藝術館

【明報專訊】藝術不止擺設，港鐵曾於2021年與香港管弦樂團（港樂）合作，在疫情下為乘客送上悠揚樂韻。由踏進港鐵車站大堂至乘搭列車，都可欣賞到港樂演奏的古典音樂。因受疫情影響而停辦的「港鐵藝術舞臺」，今年亦以全新面貌登場，將多元化藝術帶入車站。舞台設於香港站至中環站的行人隧道，逢周五黃昏時分邀請藝術家及業餘表演者上台一展才華，現場表演音樂、舞蹈及話劇等。最近則以「街頭音樂，耆樂共融」為主題，香港霹靂舞隊成員聯同結他手和DJ演出，將街頭音樂表演帶到站內。

大圍特色注入車身設計

早前港鐵大圍站上蓋商場圍方開張，遊人搭車去朝聖時，又有否搭乘得到換上全新面貌的港鐵列車？港鐵邀請本地藝術家及香港知專設計學院（HKDI）學生聯手創作「『圍』系生活主題列車」，將大圍特色美食、活力文化、社區面貌等元素注入車身設計，透過東鐵線及屯馬線鐵路網絡，傳遞至港九新界不同角落。HKDI學生負責資料蒐集及構圖，例如實地視察，到大圍拍照及街訪，再與7名本地藝術家商討創作意念和繪畫，藝術家各設計1個車卡，主題各異，包括建築物、街頭表演、單車文化等，充滿大圍獨有特色之餘，亦展現出不同藝術家的獨特風格。

「圍」系主題列車並非港鐵首次嘗試，去年港鐵亦與M+博物館合作，配合草間彌生特別展覽，以她的經典作《南瓜》為設計概念，帶來黃底黑波點設計的主題列車，伴以跨界音樂人王菀之及M+策展人的語音導賞，讓人如同置身藝術館一樣！

■港鐵藝術舞臺「街頭音樂，耆樂共融」

日期︰10至11月逢周五

時間︰晚上6:00至6:45

地點︰香港站至中環站行人隧道

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