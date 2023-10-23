易倦嗜睡失動力 長者情緒響警號

及早處理--長者最常見的情緒病有抑鬱症和焦慮症，家人或照顧者若察覺長者有情緒困擾，應及早處理。（AmnajKhetsamtip@iStockphoto）

【明報專訊】長者與他人發生衝突、爭執，或做出傷害他人及自己行為，釀成悲劇，新聞屢有報道，情况令人關注。

當長者情緒受到困擾而沒有適當宣泄或處理時，不單影響日常生活、人際社交、睡眠質素，嚴重更會增加患情緒病風險，如抑鬱症、焦慮症等，對身心健康及生命構成威脅。因此，協助長者妥善管理情緒相當重要。

長者最常見的情緒病包括抑鬱症（depression）和焦慮症（anxiety），成因簡單分為環境因素及個人因素。

◆環境因素：

當外在環境及事物出現轉變，例如社會經濟、政治、家庭狀况，長者適應出現困難、感到壓力，因而產生緊張、擔憂、惶恐、憤恨、壓抑等不同情緒反應。

好像新冠疫情期間，社交距離及隔離措施影響下，長者日常生活規律被擾亂，社交活動停止，令長者感到徬徨無助、孤獨和鬱悶等。調查發現，在第五波疫情期間，不少長者因為擔心感染後會連累家人而產生抑鬱、焦慮或孤獨等負面情緒。

◆個人因素：

長者個人性格或狀况改變而衍生不同負面情緒，包括：

‧身體機能衰退（如聽覺、視覺、活動能力、吞嚥能力等）

‧患上疾病（如認知障礙症、心臟病、腎病、中風、癌症、各種痛症等）

‧親人離世或離開（如配偶過身，子女移民、遷出等）

‧角色改變（如退休、失業等）

‧思考模式（如想法悲觀、逃避面對問題等）

‧性格（如對事情過分緊張、固執、不接受他人意見、不想麻煩別人等）

身體轉差 失依靠惹抑鬱

隨年齡增長，長者身體機能下降，自理及活動能力減弱，加上疾病影響，需要長期服藥、覆診，並承受患病帶來痛楚、不適及不同醫療程序；而體弱長者甚至洗澡、如廁、進食等都需要人協助，這些轉變都影響自我形象，令自尊心及自信心受損，甚至否定自我，認為自己無用和無價值，對生活及生存感到沮喪、無望、無意義，身心飽受煎熬，情緒受到困擾。

除此之外，長者退休後會面對各種損失（loss），包括經濟收入、工作滿足感、權力與社會地位。在家庭中，失去擔任家庭經濟支柱的角色，由以往照顧者角色，變為被照顧者。當子女成長及婚後離開家庭，長者更失去子女生活支援；而當配偶離世，失去老伴的依靠及情感支持。眾多轉變都讓長者對晚年生活感到擔憂、迷惘和不安，亦會覺得被遺棄，產生抑鬱、焦慮等情緒。

家人主動關心 了解需要

長者出現情緒困擾並非一朝一夕，情緒變化亦非無迹可尋。當家人或照顧者察覺長者出現以下行為表徵時，必須加倍留意，及早處理。

‧對大部分事情缺乏興趣、失去參與動力

‧容易疲倦，精神難以集中

‧坐立不安

‧體重或食慾明顯增加或減少

‧失眠或嗜睡

‧覺得生活沒有價值

‧持續出現情緒低落（例如感到憂傷、空虛、無助）

‧有尋死或自殺念頭

任何人都有可能面對情緒困擾，但很多時長者基於身體狀况、傳統文化及思想，以及個人性格等，影響表達及求助意欲。因此，作為照顧者、家人，以至社會大眾，可以主動關心，了解他們的困難及需要，提供協助，以避免長者因為情緒問題而出現不幸事件。

文：鄧志崗（仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院副院長、註冊社工）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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