退變‧越齡：實踐理想退休生活 由運動開始

【明報專訊】在職場拼搏時,很多人會忽略自己身體狀况,沒有運動習慣。一旦退休或半退休,便赫然發現身體充斥大大小小毛病,如背痛、容易閃腰等,不復當年勇。

半退休的Karen從前是護士,與姊姊Sandra曾經參與坊間運動課程,但參加者年齡、身體狀况和體能參差,加上人數眾多,導師做示範後,便叫她們在器械練習,過程沉悶,亦較少個別指導正確姿勢,兩人最後便沒有恆心繼續。

不過,亞健康狀態導致滿身痛症,讓她們正視運動的重要。她們參加了東華三院金齡中心YO Fit運動幅度訓練課程,一洗過往運動班的印象。她們看到的不是一群肌肉達人獨自舉啞鈴、做深蹲,而是一班年輕長者一起做健體器械訓練,強化心肺功能、運動幅度及肌肉的體能活動,透過健體運動鍛煉身體,塑造健康體魄。

導師教正確姿勢 紓緩痛症

Sandra和Karen參與訓練課程逾1年,開始時未曾想過自己能夠堅持和持續這麼久,課堂上結識到志同道合的新朋友,是彼此推動持續運動的最大動力。同時,中心為參加者作健體評估,職員因應會員健康數據制訂個人化健康管理計劃,從而提供服務建議和配對合適運動項目,改善參加者身體狀况。

另一名參加者Justina認為金齡中心為年輕長者提供了「關注健康,多做運動」的服務平台,有助推動社區人士及早關注做運動的重要。Justina持續參與課堂超過1年,除了身體狀况有改善,最大得着是令做運動成為樂趣。因此,Justina及後也邀請丈夫David一同參加中心服務。David表示自己一直熱愛戶外活動,不抗拒做運動。不過,他在戶外活動時,不太重視正確運動姿勢,因而讓身體落下不少毛病。參與課程後,他對做運動有了新認知,導師教導正確運動姿勢,能有效紓緩痛症。

金齡中心相信"Fitness is NOT about being better than someone else. It's about Being Better Than You Used To Be"。擁有健康身體,才有本錢去實踐理想的退休生活。如你希望擁有健康生活,可瀏覽www.yoc.tungwahcsd.org或致電2884 9011向東華三院金齡中心查詢。

文:東華三院「銀鈴‧響動」工作小組——金齡中心