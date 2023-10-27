活着的雕塑 虛實中反照自我

【明報專訊】一個好看的展覽應該長什麼樣子？展品琳琅滿目，抑或有打卡的潛質？塞浦路斯藝術家暨編舞家Maria Hassabi似乎並不同意。展覽「我會是你的鏡子」兩個偌大的展廳，只有3名酷似雕塑的舞者，他們極緩慢移動，引人不禁疑惑：我到底在看什麼？當我們這樣想的時候，Hassabi的設計便奏效了。

偌大的展覽空間白茫一片，燈光如自然光灑落。Hassabi來自地中海島國塞浦路斯，彷彿將地中海的陽光帶到香港。然而地面鋪上白色地氈，看起來也似一片雪地。地氈上放置兩張一式一樣的金色鏡面長椅，當觀眾坐上去時，只得面向四壁白牆，名副其實一片空白。觀眾目光不得不放在其中一張長椅上的舞者，舞者驟眼看像一件雕塑，因為她只按Hassabi的編舞極緩慢移動。然而舞者有其方向，觀眾卻隨時迷失方向而自問：我還要看下去嗎？

舞姿「慢」妙 無法走馬看花

Hassabi刻意打破舞台和美術館的框架，讓舞者走進與觀眾更親近的美術館空間，展廳成為另一種舞台；同時展覽沒有傳統靜止展品，只有猶如雕塑的舞者。唯有願意付出時間停下來觀看，才會感知舞者緩慢移動，一反當代美術館淪落走馬看花的常態。演出舞者來自香港及海外，在展覽前半部分，Hassabi還會駐場演出。

舞者雖如雕塑，但也像昆蟲蠕動。雙手本來橫掛在長椅上的她，慢慢爬上椅，好不容易才躺在椅面看着恍如無垠的白色天花，卻又再輾轉反身，甚至身體倒掛椅上，臉龐朝地。這姿勢並不常見，重力施壓在她的身體，喚她呼吸困難，臉紅耳赤。

除了長椅，雪白無垠的場地有着看似隨意放置的金色長方塊，它們倒照出觀眾的身影，有時照見極緩慢的舞者，還有一幅身體扭曲的圖像。觀眾不斷游走，不難想像還拿着手機拍攝，有時從金色鏡面隱約攝下自己的身影——無意地宛如自戀般自拍。

可是，鏡頭也無法捕捉舞者，舞蹈理應轉瞬即逝，一般鏡頭下的她卻如同靜止，無法捕捉她的緩慢移動。這就像看着時鐘，一時失神，分針頓然移動了；舞者每一寸肌肉一直鎖緊，才能緩慢展動，當我們失神，她就像頓然改變姿勢，這種緩慢的意義在現場才能感知。音響有着保護色，藏身在展覽空間，傳來的聲音覆蓋整個場域，有時恍似舞者的呼吸聲，但突然又變成一陣風聲，有時傳來像鼓、又像彈在水面的聲音，形塑了真正的沉浸式空間。

金色鏡面 神聖與庸俗

另一個展廳全是金色鏡面，兩個造型相似的舞者恍如雙生，只以日常熟悉姿態行走。她們起初背靠房間裏的鏡牆，突然踮腳而行，又再下降，好像太空人置身無重力狀態。她們走上金色台階，像時裝雜誌模特兒，擺出不明所以的姿態。

金色鏡牆貼上8張不同尺寸的舞者照片，都是Hassabi在工作室編舞時拍攝，在現場模糊現實與倒影的界線。因為同一時間，兩個舞者恍如分身，然而她們的倒影又在鏡中，加上那些模糊的舞姿圖像，將真實與虛幻融為一體。金色有着神聖和永恒的宗教意味，同時又有着庸俗和腐敗的銅臭味，當觀眾意圖以手機鏡頭捕捉舞者，他們和舞者的身影均倒照在金色鏡面，彷彿說明所有人的自我形象也是一體雙生。

■Maria Hassabi：我會是你的鏡子

日期：即日至11月26日（周一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環大館賽馬會藝方3樓展廳

網址：bit.ly/3RRazqH

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧、何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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