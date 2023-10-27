亞洲女建築師達施華比肩巨擘 傳統×現代 建築多「材」多藝

【明報專訊】最近斯里蘭卡科倫坡市（Colombo）的一棟房子——費南度氏宅第（C.H. Fernando House）被拆卸了，意味着建築師明尼特．達施華（Minnette de Silva）在她家鄉的作品又少一幢。達施華一生在斯里蘭卡國內執業，但她曾經走在國際現代建築的前沿。達施華作為亞洲女建築師的身分，讓她對現代建築在亞洲實踐有另一番見解，更因此與香港有過片面之緣。

斯里蘭卡宅第 石磚木建構

費南度氏宅第在1950年代初落成，是樓高兩層的私人宅第，而兩層之間又有夾層。據建築師自述，這棟房子的預算甚低，因此省去了批盪的部分，使建築內外如實地反映了構造的材料——石、磚及木材。這數種材料的配搭，通常在傳統或風土建築中才會找到。建築物的另一大看點，是處於大宅中央的木樓梯。建築師的概念是以樓梯的垂直空間，成為自然的通風槽，配合錯層的橫向對流，令屋內空氣流通。在當時現代建築運動（modern movement）席捲全球下，混凝土成為了建築物的主要物料，不少地區獨有的傳統建築已被取締，像達施華這幢作品中運用不同材料的手法，已買少見少。

然而達施華本人，卻是受教於最前沿現代建築教育。她於二戰後入讀倫敦建築聯盟。該校自1930年代起便以現代建築作為課程重心，戰後的首任校長哥頓布朗（Gordon Brown）也是早年的畢業生，50年代更到香港大學成立建築系。當時年僅29歲的達施華，憑個人獨特的身分及魅力，得以躋身於在英舉辦的第六屆「國際現代建築大會」（Congrès Internationaux d'Architecture Moderne），成為唯一的亞洲女建築師與會代表，與柯比意（Le Corbusier）、格羅佩斯（Walter Gropius）等巨擘比肩。

她擁抱現代建築的倡議之餘，不忘故鄉的傳統建築及生活經驗，遂成為了「地區現代主義」（regional modernism）的始祖之一。50年代，她回到了斯里蘭卡成立個人事務所，並接了不少住宅項目，實踐她的提倡。同時又開始周遊亞洲列國，並萌生書寫「亞洲建築論述」的想法。不過，由於達施華長期四出外遊，加上項目出現施工問題，讓她與一些業主及事務所職員交惡。另一邊廂，同門畢業的鄉里傑弗里．巴瓦（Geoffrey Bawa）學成回來，其個人魅力讓他得到一流的業主以及繪圖員輔助，並漸漸取代達施華在國內的影響力。

結緣港大 教亞洲建築史

此時的達施華萌生去意，於是回到了倫敦。她首先被邀為「弗萊徹建築史」（Sir Banister Fletcher's Global History of Architecture）書寫亞洲的章節，繼而得到了另一個邀請——到香港大學建築系教授亞洲建築歷史的課程。她的講義圍繞藝術及建築在亞洲現代化的角色，當中包含了東南亞及南亞的建築史。不過當時在港大的學生說，人稱為「銀姐」的她，講義滿滿是亞洲的傳統建築，卻沒有太提到自己在斯里蘭卡的作品。

短短數分鐘 空間轉乘

在港大短暫任教數年後，達施華回到了斯里蘭卡，主理康提藝術中心（Kandy Arts Centre，今Kandian Cultural Center）的擴建項目。這項目盡展達施華將傳統與現代建築糅合的意圖。劇院正門以托拉納（thorana）門廊作為入口，經過摺疊狀的木涼棚大廳，然後進入演奏廳。這段數分鐘步程間的空間轉乘，展現了建築師如何將傳統及現代建築方式共冶一爐——步程終點的演奏廳由斜屋頂覆蓋，木桁架結構讓中央得以成為無柱空間的方法，正正是從現代建築提倡的「自由平面」中演化出來。可惜因建造時缺乏具經驗的結構工程師，屋頂於建築物完工之時倒下，並需要重建，也可能正因如此，康提藝術中心成為了達施華在1998年離世前的最後落成作品。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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