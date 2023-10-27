Gerhard Richter重量級作品亮相 大師抽象畫 衝擊紐約秋拍

《穿緊身胸衣的女人看書》作者：Pablo Picasso。創作年份：1914至1918年。規格：91.8×60.3厘米，油畫、沙、畫布。估價：1500萬至2000萬美元（約1.17億至1.56億港元）。特色：若以藝術家的抽象作品來說，這幅畫中的女人算是容易辨認面容和身形。作品是他風格演變的關鍵時期。（拍賣行提供）

《7月14日》作者：Fernand Léger。創作年份：1912至1913年。規格：60×45.7厘米，油畫、畫布。估價：1500萬至2000萬美元（約1.17億至1.56億港元）。特色：看人不能只看表面，看畫也如是。藝術愛好者都在比較此作的表面和背後的隱藏作品，似乎背後作品的故事更引人入勝。（拍賣行提供）

《抽象畫》作者：Gerhard Richter。創作年份：1987年。規格：油畫、畫布（雙聯作共260×400.7厘米）。估價：待詢。特色：此作是追求宏大畫面收藏家的兵家必爭之作。畫面激發出強勁的視覺衝擊力，濃厚色彩層次展現出作者豐富情感。富藝斯料作品是估價最高、尺幅最大的Gerhard Richter作品之一。（拍賣行提供）

【明報專訊】11月是收藏家忙碌的月份，既要留意本港的拍賣消息，又不能錯過紐約秋拍的珍品。紐約現當代藝術專場十分熱鬧，德國藝術巨擘Gerhard Richter於1987年創作的重量級雙聯屏巨作《抽象畫》即將上拍；同晚的另一專場亦蒐羅了30件跨越一個世紀的傑作，包括Pablo Picasso、Fernand Léger等的重要作品。看來愛好者這幾個星期將忙於做功課、施展分身術！

Gerhard Richter的《抽象畫》（1987）超過400厘米長，是他在拍賣史上尺幅最大作品之一。Gerhard Richter的抽象畫向來受收藏家喜愛，著名藏家都會把其作品收進寶庫，也指示出藝術和市場風向。

富藝斯美洲區副主席暨二十世紀及當代藝術資深專家Jeremiah Evarts指，《抽象畫》（1987）是藝術家超過半個世紀藝術生涯中最重要作品，擁有非凡的展覽經歷，包括於1988年在巴黎著名的Durand-Dessert畫廊亮相，亦曾在美國匹茲堡The Carnegie Museum of Art展出。「這段時期是藝術家創作生涯最輝煌的10年，兩次公開展出均證明其永恆不朽的藝術價值。」藝術家在1980、1990年代創作的抽象畫作品最受市場追捧，可算是全球藝術家的收藏指標。

以刮板創作 色彩表達豐富情感

除市場價值外，它亦展示作者的精湛技藝和色彩天分。Gerhard Richter創作此畫的前一年開始放棄用畫筆，改用刮板創作。這技藝十分獨特，能反映作者繪畫過程中身體的律動。藝術家借此擺脫以照片為基礎的具象繪畫方法，全然轉向抽象，畫面激發出強勁的視覺衝擊力，而濃厚的色彩層次展現出其豐富情感，畫法深刻影響後世抽象繪畫的發展方向。作者其他作品均被納入各地公共藝術機構及私人收藏，可謂買少見少。

隱藏畫作 藏巴黎屋頂景觀

同晚舉槌的Living the Avant-Garde: The Triton Collection Foundation晚拍專場，作品則跨越印象派、現代和戰後等流派，焦點集中於Fernand Léger的巨作《7月14日》，此作首次現身拍場，是屬於1911至1912年創作的《屋頂的煙霧》系列。《7月14日》是雙面畫作，以立體主義詮釋法國國慶日，焦點不止在表面，作品背面另有「隱藏作品」，此隱藏畫作原本已遭損毁，修復人員努力不懈下才得以保存。這件作品源自藝術家工作室窗外所見的巴黎屋頂景觀。巴黎聖母院的煙霧、煙囪和塔樓啟發了作者靈感，將立體派繪畫推向更抽象和多色彩的方向發展。

戰爭爆發往往會激發藝術家的靈感。第一次世界大戰令不少藝術家離開家園，Pablo Picasso（畢加索）將箇中精髓延伸到戰後的繪畫之中，為他的立體主義實驗添趣味。《穿緊身胸衣的女人看書》則是他於1914至1918年創作，正值一戰時期，是他從密集激進的藝術實驗中汲取經驗而成的結果。畫面扁平，構圖則複雜無比，正是他風格演變的關鍵時期。

《無題》展現都市活力

另一藝術家Joan Mitchell，其早期畫作《無題》可算是二戰後的藝術標誌，它由Triton Collection Foundation從藝術家遺產管理委員會直接購入，來源清楚。作品記錄了藝術家在1950年代初繪畫風格的轉變：從幾何美學轉變為明亮色彩，並以大膽筆觸構圖。她下筆快而有力，黑色、板岩色、混凝土灰色、棕色的黯淡色板與紅色、紫色、黃色混為一體。《無題》展示現代城市的色彩與活力，她的色盤正是紐約市的大都會寫照。

Triton Collection Foundation的購藏眼光獨到，所有上拍作品均重視品質、重要度和稀有度，大部分從未上拍，故很受投資者和藝術愛好者歡迎。其收藏系列以19至21世紀頂尖藝術家的前衛作品為主。1990年代末期，基金會把注意力放在世紀末流派和立體派的藝術家。隨後，又花了約10年時間收藏活躍於20世紀末的藝術家的作品。其收藏系列也是潮流和風向指標，很多佳品長期或短期外借給各地博物館展出。

■富藝斯二十世紀及當代藝術紐約晚拍、紐約Living the Avant-Garde：

The Triton Collection Foundation晚拍

日期：11月14日

地點：紐約公園大道432號

查詢：www.phillips.com

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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