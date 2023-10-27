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嘉慶黃地洋彩瓶 2280萬元成交
文章日期：2023年10月27日
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宋 剔彩靈芝雲龍紋折沿盤。直徑：17.9厘米。成交價：2184萬港元。特色：精工手藝令此品刷新宋代漆器拍賣紀錄。（拍賣行提供）
清嘉慶 黃地洋彩「八蠻獻寶」雙龍耳大瓶。高度：74厘米。成交價：2280萬港元。特色：此品珍罕難得，黃地洋彩色準精細，「大清嘉慶年制」款，為該專場成交額之首。（拍賣行提供）
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【明報專訊】最近保利香港拍賣的秋季拍賣圓滿結束，拍賣成交總額超3.12億港元。以下兩件「頤華：宮廷藝術珍品選粹」的精品是全場焦點，為收藏界津津樂道。
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