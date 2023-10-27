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嘉慶黃地洋彩瓶 2280萬元成交

文章日期：2023年10月27日

【明報專訊】最近保利香港拍賣的秋季拍賣圓滿結束，拍賣成交總額超3.12億港元。以下兩件「頤華：宮廷藝術珍品選粹」的精品是全場焦點，為收藏界津津樂道。

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