「素」造全方位有營生活

【明報專訊】Vegan is the new black!素食風氣盛,11月是世界純素月(World Vegan Month),鼓勵大眾投入素食行列。推廣素食的組織調查發現,本港「彈性素食」人口11年間由5%大增至40%!

關於素的議題,早已超越飲食,擴展至起居、服裝等全方位層面。無論因為追趕潮流、宗教信仰、愛護動物,或響應綠色生活,「找素」是社會一大趨勢。

素食分類多

蛋奶五辛 各適其適

蛋奶素、五辛素、全素、vegetarian、vegan……一大堆素食關鍵詞,搞得大家七葷八素,究竟有何分別?推廣素食及環保議題的社企Green Monday,其公關與傳訊總監馬嘉謙(Dorothy)解釋,素食可分為多種,簡單說,西方分為素食(vegetarian)、純素(vegan)或生機素食(raw vegan);而華人地區分類較多,例如全素、蛋奶素、五辛素等(見「食素分類表」)。

「素」人營養師:

全植物飲食逆轉糖尿心臟病

註冊營養師陳秋惠自在娘胎已與媽媽一起茹素(胎裏素),亦曾修讀「生活方式醫學」。她指出素食的好處,「環保是其一,可減少碳排放。另外有很多人為追求運動表現、頭腦更清晰而選擇素食」。「生活方式醫學」鼓勵建立和維持健康生活方式,有助預防和治療疾病。

她續指有研究發現,全植物飲食(whole food plant-based diet)可逆轉二型糖尿病和心臟病。全植物飲食除了強調蔬食,還以天然、少加工的原型食物(whole food)為主,「選擇全植物飲食的人,都會特別注重身心健康,吃素之餘亦少吃加工食物,如罐頭、杯麵等,自然心臟病、二型糖尿病等都有可能改善」。

① 彈性素食

在可控制的情况下以食素為主,但可能因工作或家庭原因,也不排除偶然進食動物性食品,相對較有彈性。

② 素食(vegetarian)

排除肉類和魚類等動物類食材的飲食模式,對動物衍生品如蛋、乳製品、蜂蜜等沒有嚴格規定。

•蛋奶素/蛋素/奶素:蛋奶素可吃蛋和乳製品;蛋素可食蛋但排除乳製品,奶素則相反。

•五辛素:五辛指葱、蒜、韭、薤及興渠,5類具有強烈味道的植物。佛教認為五辛干擾內心寧靜,應避免食用,因此有素食者因為宗教原因不吃五辛;而五辛素可吃五辛。

③ 純素/全素(vegan)

完全排除所有動物產品及衍生品,包括肉類、魚類、蛋、乳製品、蜂蜜和燕窩等。

④ 全植物飲食(plant-based)

以天然蔬果、原型食物為主,不吃加工食物,比如植物肉。

⑤ 生機素食(raw vegan)

全植物飲食,而且不超過47℃烹調。主張讓食物維持天然及生命力,讓食用者完全攝取到蘊含的營養。

