韓國音樂劇 從大學路走向世界

《消失》在香港其中一場演出後，3名主演金鐘九（右起）、柳丞賢、朴佐巘跟香港觀眾有映後談的時間。（主辦單位提供）

韓國班底--10月中旬在香港上演的韓國音樂劇《消失》由韓國班底原創——周美娜（左）作曲和韓在恩（右）編劇，並且由李憲宰（中）擔任製作人。（鄧家烜攝）

義信（左，柳丞賢飾）被K感染，成為「吸血鬼」一員，醫治人的醫生卻變得渴望人血，同時他也真正理解K的處境。（主辦單位提供）

【明報專訊】「哈囉」、「你好」、「안녕하세요」，廣東話、普通話和韓語在中環大會堂此起彼落。韓國原創音樂劇《消失》原班人馬剛於上月中旬在香港大會堂演出，不單在港韓國人撐場，更吸引內地觀眾慕名而來。翻查網絡，原來微博已有就「韓國音樂劇」開列獨立討論項目。原創音樂劇會否引領下一波韓流？

受疫情影響，歐美一些知名音樂劇如《歌聲魅影》上演30多年也在今年告別百老匯，韓國音樂劇卻反其道而行，不單吸引旅客到訪首爾的音樂劇重鎮大學路，還成為向海外輸出文化的演出項目，當中的文化魅力如何解釋？

根據Korea Performing Arts Box Office Information System（韓國表演藝術票房資訊系統），去年韓國音樂劇在韓國票房收入逾4000億韓圜（約23億港元），可見韓國音樂劇已在當地站穩陣腳。《消失》曾在韓國多次重演，今次應駐香港韓國文化院邀請，在韓國十月文化節演出。

「推介大賞」劇作來港演出

《消失》以吸血鬼為題材，劇中卻從未提過「吸血鬼」一詞。故事發生在1925年日治時期的京城（今首爾），醫科生義信（柳丞賢飾）和明烈（朴佐巘飾）在廢宅遇上吸血鬼K（金鐘九飾），但義信認為K只是患上尚未記錄的疾病。劇作一反吸血鬼與恐懼掛鈎的慣例，反而嘗試理解不同個體的差異；同時也讓吸血鬼合理地出現在韓國，而非強行移植西方題材。

駐香港韓國文化院高級經理朴昭蓮表示，邀請《消失》團隊來港演出，是因為其情節、場景設計和音樂出眾，並且諮詢過業界意見才決定。然而每年韓國的原創音樂劇眾多，文化院又如何挑選？她續解釋，文化院跟韓國藝術經營支援中心（KAMS）同屬韓國文化體育觀光部，KAMS自2016年起，每年舉辦韓國原創音樂劇推介大賞（K-Musical Road Show），由專家選出優秀劇作，促進國內外投資。《消失》名列2021年的推介大賞，駐香港韓國文化院就是根據該名單，選中《消失》團隊來港演出。

院校設課程培育音樂劇人才

《消失》由NEO Production製作，行政總裁兼此劇製作人李憲宰從事音樂劇製作已15年，10年前成立了NEO Production。他大學時修讀電影，後來留學意大利學習舞台藝術，35歲回韓國擔任戲劇製作人。他甫入行時，大學路仍以舞台劇為主，但正漸漸轉為製作原創音樂劇；直至10年前，大學路正式專門發展音樂劇，除原創以外，也會購入外國音樂劇版權來重製。他透露，目前NEO Production製作音樂劇和舞台劇的比例已為9:1。

有見音樂劇人才需求急增，韓國專上院校近年都開設相關課程，李憲宰認同有助培育更多音樂劇人才，因為他也會在大學尋找創作、製作和宣傳等方面的音樂劇人才，亦會在大學路的演出裏尋找適合的演員來試鏡，相反公開試鏡較少。

沒經紀公司 靠得獎獲公演機會

擔任《消失》編劇及作詞的韓在恩，大學時修讀英語教育，後來在學校接觸到戲劇，便放下工作，走入研究院學習戲劇。她撰寫的劇本《光的來信》在2015年韓國文化內容振興院（KOCCA）「Glocal Musical Live原創劇本大賽」獲獎；而《消失》也是2016年KOCCA「內容青年創作支援事業入選作品」。她自言並非從事藝術出身，亦沒有簽約經紀公司，所以要靠獲獎讓大衆認識她，而且多於一部作品獲獎，可讓外界更了解她的特徵和長處。除了在比賽得獎以獲得經紀公司洽談公演機會外，音樂劇製作公司亦會公開募集劇本，或者劇作家自行投稿到製作公司尋找發展可能。

《光的來信》和《消失》皆以日治時期為背景，韓在恩指出，因為韓國影視有許多相同背景的作品，例如宋康昊主演的《密探》、朴贊郁執導的《下女誘罪》，所以觀眾也不會陌生。同時那是她鍾愛的一段歷史時期，想將韓國當時的人文精神展現給觀眾。《光的來信》出自她對文學的濃厚興趣，想像當時的文字交往；《消失》則是某次旅行看到景點時，頓時暗忖如果韓國有吸血鬼的話，他們會否就住在這些地方，從想像開展這個故事。惟她坦言，日治時期的歷史在韓國十分敏感，每次撰寫相關題材也會小心。

大學路劇場多 讓創作人展示作品

跟香港音樂劇不一樣，韓國音樂劇有了一劇之本後，是以先詞後曲的次序來創作，最後再調整。為《消失》作曲的周美娜，從小學習樂器，大學時修讀古典音樂，再遠赴紐約學習電影音樂，之後一直從事音樂相關工作，因朋友邀請而投身音樂劇作曲，所以《消失》的音樂頗有電影感。她說為劇本創作音樂時，會想像時代背景和角色當下感受，她曾修習電影音樂並累積一定經驗，為她提供不少靈感。

劇作近年在海外演出，韓在恩有機會造訪兩岸三地，才發現像大學路般有數之不盡的小劇場在外地並不常見。大學路劇場以私營為主，雖然規模較小，但讓創作人有平台展示新作，觀眾有機會觀賞和評價。當記者告訴她香港音樂劇大多沒有重演機會時，韓在恩十分驚訝，雖然韓國也有作品有同類經驗，但只佔少數。韓在恩和周美娜都會細閱在社交平台、個人網誌，以至售票網評論區內的上千條留言，汲取觀眾對音樂劇的回饋，以改善重演時的演出水準。

文：嚴嘉栢、梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：張欲琪

電郵：friday@mingpao.com

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