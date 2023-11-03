馬友友奏個半鐘 中大校友年半功

【明報專訊】相隔7年，世界知名大提琴家馬友友將於下星期再臨香港演奏，其中一場音樂會由他與香港管弦樂團（港樂）聯手表演。樂迷很多時關注的都是表演陣容、演奏樂曲，甚或門票火速售罄的消息。若曾仔細翻閱音樂會的小冊子，就知道節目背後涉及很多策備工夫和考量。退後幾步去想，究竟一場音樂會是怎樣組成？

先看節目全名——「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」，與平日常見的保險公司、銀行贊助單位不同，這次音樂會由中大冠名贊助，原來音樂會是中大60周年校慶為期一年半的慶祝活動之一，很多校友義務幫忙策辦各項校慶節目，其中包括從事藝術文化製作及行政工作超過25年的區藹芝（Irene）。當知道校方希望舉辦與眾同樂的音樂會時，Irene就想有哪個音樂家是萬眾期待和喜聞樂見，於是便向中大建議邀請馬友友，並找來港樂伴奏。港樂聽到後也表示希望馬友友再次來港做節目，與他合作。Irene之後就在中大、港樂、馬友友之間幫忙策備和協調，擔任60周年校慶馬友友訪問活動的工作組顧問。

「夾檔期」決心等 無後備方案

從前期聯絡演出單位、計劃流程、找贊助商和場地，到推廣宣傳、現場接待、跟進報道和檢討節目等，全都可以概括為藝術行政工作，特別在大型藝團，會由不同部門負責。而「馬友友與港樂」音樂會由準備到成事，歷時一年半，策備過程充滿不確定。「像馬友友高水平的音樂家，其實他有他的經理人公司去幫他協調全球演出的時間表等各樣。當中大和港樂一起邀請馬友友後，經理人公司就會在計劃去亞洲演出時，考慮來香港。」之後馬友友的經理人公司會「夾檔期」，看看鄰近地區有沒有人邀請、各地是否都想在相近的時間裏開音樂會、是否有合適演出場地，從而串連一條巡迴演出路線。經過重重夾檔期，才能知道馬友友有機會來香港演出，而確認實際演出日子，還需要等候一段長時間。Irene表示，今次中大很有決心邀請馬友友，沒有想過後備方案，「我們打算等到他可以，因為其實整個校慶不止得一日，是為期一年多，所以如果他說11月不可以，要1月（才有空檔），我們都會做這件事」。最終音樂會定於下周三（8日）舉行，門票開售後短時間已被搶購一空。

音樂會全長90分鐘，由港樂音樂總監梵志登擔任指揮，馬友友和樂團將為聽眾演繹德伏扎克的大提琴協奏曲、貝多芬的《蕾奧諾拉》第三序曲和柴可夫斯基的《意大利隨想曲》。在音樂會的樂曲挑選上，中大希望演奏單位忠於他們自己喜歡的演出，而港樂亦尊重馬友友在藝術上的選擇。港樂市場推廣總監胡銘堯表示：「作為行政人員，通常會依據藝術家的提議，平衡各個主要藝術家的意見，最後由負責藝術策劃團隊，敲定樂曲的選擇。」

與中大有淵源 人文精神契合

馬友友出身自音樂世家，9歲已登上世界級音樂殿堂「卡內基音樂廳」，榮獲18項格林美獎，是當今世上享負盛名的古典音樂家、大提琴家之一，原來他與中大也甚有淵源。他是中大創校校長李卓敏博士的外甥，曾在1977年到訪中大。其後在1993年中大創校30周年時，獲頒授榮譽文學博士學位。除了名聲，節目嘉賓的背景和喜好都是Irene的考量，其中馬友友的音樂理念與中大的人文精神契合，「我們一直見到馬友友不止是一個音樂家，而他都不止以大提琴家自居，他覺得自己首先是一個人，要好好對待這個世界，發揮自己的功能，亦都要善待環境等各樣，這些其實都是中大人文精神很強調的」。Irene說策備節目時更注重文化和社會價值，當彼此的看法相近，又能夠互相支持對方理念，更使馬友友成為中大校慶音樂會的不二人選。「或者當你下一次看一個音樂會或節目的背後，你想一想這件事帶給你的意義在哪？作為一個觀眾，如果聽完一個音樂會，你覺得『嘩，簡直是洗滌心靈呀』，還是讓你振奮神經、明天再有鬥志上路？其實你心裏邊的情感，就是可以靠藝術文化帶給你。」

香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂

日期：11月8日（晚上8:00）

地點：香港文化中心音樂廳

詳情：bitly.ws/Z3Mt

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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