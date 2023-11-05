通識導賞：時光倒流五百年 回到文藝復興時 水都畫派 提香先「色」奪人

【明報專訊】從前某海上國度，異邦船隻川流不息，匯聚各地商人、航海家、藝術家，此地是貿易中心，更是孕育藝術文化的沃土。歡迎來臨文藝復興時期的威尼斯！由香港藝術館及意大利烏菲茲美術館聯合籌劃的新展覽，展出以色彩多變、情感深邃見稱的威尼斯畫派作品，帶大家時光倒流500年。威尼斯畫派大師提香（Titian）筆下栩栩如生的人與景，穿越時間國界，繼續撩動又震撼人心。

曾是全球最貴顏料

剛步進展場，瞥見入口處地面波光粼粼，香港藝術館館長（學習及國際項目）馬佩婷介紹這設計巧思，是以光影慕仿威尼斯水道。水都滋養藝術創作，文藝復興時期的威尼斯畫派以提香為象徵人物，這次展覽展出該畫派50幅鉅作，當中8幅出自提香之手。烏菲茲美術館十六世紀繪畫策展人Anna Bisceglia指出，提香在亞洲地區的知名度，或許不及達文西、波提且利、拉斐爾等意大利藝術家，不過他對及後幾世紀的歐洲藝術有着深遠的影響，其作品更是眾多後起之秀的研究目標。

威尼斯畫作一大特點，在於以色彩為重心的獨特美學。正值威尼斯共和國繁盛時期，對外貿易頻繁，藝術家得以接觸珍貴顏料。《聖母、聖子、聖若翰洗者及亞歷山大的加大肋納》一作中，聖母身穿的裙子用上藍色顏料群青（Ultramarine），為文藝復興時期全世界最貴的顏料，從阿富汗特產青金石磨製而成。Anna驚歎道：「你可以想像它（顏料）要經過多長的旅途才運抵威尼斯，它很昂貴，但絕妙的深藍色很迷人。」

提香擅長調配色彩，慣常用色及後更以其名字命名。在髮型屋染髮時，有沒有見過「提香紅」（Titian red）的選項？原來這名稱源於提香筆下美女，總會頂着一頭紅色秀髮，成為其畫作的一大特點。

簡約筆觸勾畫草圖

意大利文藝復興早期以佛羅倫斯畫派為首，及後興起的威尼斯畫派有什麼分別？從繪畫媒介來說，由於威尼斯環境潮濕，並不適合以蛋彩和木板作畫，促成畫家廣泛應用油彩及帆布。威尼斯盛產帆船，帆布自然是隨處可見的物料。Anna進一步點出：「當你在（帆布）那種粗糙的表面下作畫，油彩顏色會流動，某種程度上（畫作）更有活力。」聽畢她這番話，再看提香的《維納斯、邱比特、小狗與鷓鴣》，沿着愛神維納斯的胴體曲線，好像有種超越色彩本質的動感。

有指威尼斯畫派是「色」先於「形」，即顏色比線條更為重要，這與佛羅倫斯畫派講究構圖、重視素描的審美觀截然不同。Anna解釋，威尼斯畫家當然也畫草圖，不過只會使用甚少筆觸勾勒粗略線條，畫作佈局基本上取決於色彩運用，更可自由疊加多重顏色。老帕爾瑪的《女人及男人肖像》是一幅未完成的雙人畫，剛好讓外界透視創作過程，男子衣裳僅以簡約筆觸勾畫，畫家已經開始上底色，反映威尼斯畫派以「色」為先的風格。

由《花神》到《慈悲聖母》

提香一生多產，由年少成名，至年近九旬辭世前仍埋首作畫，畫功歷經漫長歲月打磨。早期他師從威尼斯畫派另一代表人物貝里尼（Giovanni Bellini），其後與同期但較年長的喬爾喬內（Giorgione）合作，彼時畫作不論佈局還是畫功，仍帶有二人影子。其中喬爾喬內三十餘歲英年早逝，展覽展出《梅瑟（摩西）的考驗》，是少數被認定出自他手筆的作品。這位威尼斯畫家被視為風景畫的創始人，馬佩婷提到在前人的畫作，風景從不是重點，「如果你記得《蒙羅麗莎》其實背後有風景，小小一格，風景畫最初只是這樣」。喬爾喬內增加了風景在畫中佔比，譬如在《梅瑟（摩西）的考驗》佔據逾一半範圍。他與提香為後世播下種子，後來在17、18世紀，風景畫才得以成為獨立的創作題材。

貝里尼與喬爾喬內相繼離世後，提香備受皇室貴族追捧，幾乎沒有人能挑戰其畫壇地位。他更自如地揮筆帆布之上，以大膽用色及奔放的筆觸，逐漸建立起自己的名聲。展覽涵蓋他早期作品（《花神》、《托馬索．莫斯蒂肖像》），以至暮年時創作（《慈悲聖母》），呈現提香畫功的進化。Anna指出在他藝術生涯最後20年，調色盤變得更深沉，還說過一個好畫家只需要3種顏色：黑、紅、白。

人像畫如生命綻放眼前

威尼斯畫作題材多元，有寫實的人物肖像，也有以神話為創作藍本的作品，展覽以題材劃分6個展區，散落多位大師的畫作。Anna指出提香作品的特色：「他不會把任何事物理想化，男人、女人、教宗、皇帝、英雄都是人類。」觀賞他的畫作，似是看着生命在眼前綻放。有指經典作品《花神》的主角是羅馬神話花神弗洛拉，也可能代表即像出嫁的年輕女子。無論如何，他筆下的女性美是一種既理想化，又像是真實存在的演繹。「最觸動人的地方，是提香把所有人變得真實的能力。」Anna續說：「你可以感受到人性，甚至是每個人物的心理狀態。」提香另一幅畫作《試觀此人》，深深打動當時的教宗與權貴。他以簡樸且嚴肅的畫風描繪受壓迫的基督，其撇頭閉眼的神情背後，蘊含穿透畫框的強烈情感。

提香及其他威尼師畫派大師深深影響歐洲藝術的發展，Anna着大家細看巴洛克畫派代表人物魯本斯（Sir Peter Paul Rubens）的作品，總會聯想起提香的風格。相隔逾兩世紀的印象派建基於光與色的科學研究，自然不會是提香當年的興趣所在。不過當印象派畫家回溯歷史，發現提香正是理想的參考對象。他對現實的詮釋，在畫布上的揮灑自如，還有像真的色彩，足以把人帶進畫中世界，亦吸引數世紀以來無數畫家鑽研。

肖像側身姿態 流傳至今

展覽全部50幅畫作都是首次在香港展出，馬佩婷認為古畫大師厲害之處，正是作品能夠跨越時空，「就算我不是意大利人，我都可以用現在的眼光，去欣賞那種震撼」。

凝視畫布上的查理五世，凌厲的眼神傳遞出威嚴神態，肖像畫有助鞏固其名聲。一如其他威尼斯畫家，提香的肖像畫會把主角置於四分之三的側身姿態，讓觀者聚焦人物的神情。Anna說今天的皇室權貴、政治人物也一樣，以相機拍攝的肖像照，竟與數百年前的畫作佈局有幾分相似。說到底在相機誕生之前，藝術家便是人類靈魂的詮釋者，其觀看世界的視角代代相傳。「我們無法想像他們（古代人）想什麼，做什麼，因為我們屬於一個完全不同的世界。」Anna如是說：「有些東西卻仍然存在，例如愛、欲望、權力等。」

提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展

日期：即日至明年2月28日（周四休館）

地點：香港藝術館2樓專題廳

網址：bit.ly/47gVvHc

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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