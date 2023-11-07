見證興衰：打石60載 最緊要懂看紋理

【明報專訊】相比石礦場，香港的打石工人原來更快完成歷史使命。現時碩果僅存的打石工人魏鑑龍，在1948年跟同鄉由廣東省五華來港，當年只得18歲，「細個好窮，我無機會讀書，所以來到香港便跟同鄉去地盤做雜工，幫打石師傅準備石料」。他說當年很多石屋仔及建築工程還在用石磚，所以地盤有很多打石工人，其中打石師傅的手藝特別好，可以將石面打磨得很光滑，「有些石柱十呎八呎高，打石師傅只需在石面彈墨線，便能夠打出一條上下粗幼相同而又很圓的石柱，好難想像點做」。雖然魏鑑龍說自己的打石技術是手板眼見工夫，但細問下原來也要懂得看石紋，「如果沒有順着石紋敲鑿，邊位就好易崩同碎，打出來就唔靚，甚至打不到需要的形狀」。

魏鑑龍說以往學打石要拜師學藝，而且至少要學3年，但他從未拜師，只從旁偷學，「最緊要唔好怕蝕底，我每日都會提早到地盤幫打石師傅準備石料同溝好沙漿，收工又幫手執好工具，師傅見你聽話，多數都肯話你知技術要求較低的工作應該點做，例如將凹凸不平的石料修改成路邊的石壆、圍牆的石磚，然後我有時間就拿些石料試，老闆見我都做得似模似樣，又抵得諗，所以先畀機會我，由雜工升做打石工人」。他說那時雜工日薪只得3元，師傅有10元，而好像他這類半桶水的打石工人，日薪便有5至7元。

「以前周圍都是山，好多是就地取材」

「以前香港周圍都是山，好多工程都是就地取（石）材，所以打石工人不一定只在石塘（石礦場）工作，而人工亦差不多。」魏鑑龍說在1950年代，地盤老闆一般會搭起竹棚讓工人居住，「工人做到哪裏就住到哪裏」。工程一般可在1至2個月內完成，但他在興建香港大球場的地盤工作時，因工程規模大，不單要開山闢地，當時球場的櫈、梯級亦全部用石塊搭建，因此一住便住了幾年，「當年肯做就有工開，地盤供應伙食同有瓦遮頭，工人自己搵到水源冲涼就得，得閒也會在晚上走出銅鑼灣睇戲、飲汽水聊天，唔會餓死，但更高要求就消費不起」。

上世紀50至70年代中期，政府開展大量基建工程，又興建公共房屋，對石料需求極大，魏鑑龍說是香港打石業的高峰期，單是他有份於1958年協助籌辦的「港九打石職工會」（現已改名為「港九打石雲石建造業職工會」），最多曾有1400多名會員，「不過1978年內地改革開放後，因為深圳的石料同人工都便宜，所以建築公司都開始入口石料」。他以路邊石壆或墳墓的石碑為例，以往鋪石壆時要打石工人現場改石，後者則要打石師傅打磨光滑及在表面刻字，但自內地改革開放後，建築公司只需提供尺寸等要求，就能直接從深圳買到成品，到貨後便可找雜工鋪砌及安裝，建築成本大減，打石工人的生計自然受損，很多工友迫於無奈轉行，工會亦開始沒落，「就算後來將工會名字加入雲石行業也沒有用，因為根本沒有新人入會」。魏鑑龍說由於工會已沒有發揮空間，加上自己年事已高，所以在7、8年前已辭去工會職位。問他可會覺得無奈？他笑說社會要發展，自然會淘汰舊人舊事，沒有什麼可惜不可惜，正如現在也有很多行業的員工被機械取代一樣。聽到魏鑑龍這麼一說，記者忽然想起ChatGPT、Bing，還有來勢洶洶的Bard，不知屆時自己能否像他一樣看得開？●