NEWGEN 30周年紀念展 英國時裝新秀 創意無窮

領口變奏--2022年畢業於Central Saint Martins的Aaron Esh首次以個人品牌名義發布天橋系列。作為今年LVMH大獎的參賽設計師，其畢業作品有趣，如以逗號為靈感的Comma Shoes，以女裝為靈感的露背西裝背心，都是有趣的設計。其處女天橋系列沿用不少畢業系列元素，但有不少以領口變奏為基礎的設計，帶點Hedi Slimane筆下Celine的簡約版本感覺。（品牌提供）

學院代表--除了Central Saint Martins，University of Westminster亦出產不少NEWGEN得主，當中最特別的是Jiwon Jang設計的An imaginary school day（左），以他在日本及韓國讀書時的校服體驗為靈感。Zackary Mahomo的Happy all the time系列（右），則以電影GUMMO及KIDS為靈感，並以隨意將古著披上身配搭為設計手法，實踐方式有趣。（品牌提供）

接駁靈感--除了官方的NEWGEN，倫敦時裝周舉行的Fashion East亦是重要的新進時裝騷。Olly Shinder的處女天橋系列are we in touch? 是當中最有趣的系列。知名攝影師Wolfgang Tillmans為其畢業作品造像，今季以共同智識源頭會否握殺創意為靈感，設計一系列以工人服為本的服裝，但加入不少花灑水喉作配飾帶出「連結」主題，為系列注入另類陰柔元素。（Dawn Hung攝）

擠縐成形--今季個人首選，該是Paolo Carzana。畢業於University of Westminster後再到Central Saint Martins深造的他，新系列以My Heart Is a River for You to Bend為主題的系列，其作品介乎有結構與無結構之間，非常輕巧，如不少組件有如將布料如紙般擠縐成形，以詩意取代其畢業系列的古怪風格。（品牌提供）

傷痕處理--今季NEWGEN參展設計師Masha Popova，為多種布料帶來有如車胎痕迹的效果。系列以Monster為題，車胎痕並非限於一種，有些看似爪痕，有的是立體效果，亦有圖中用於絲絨布料的半透明視效，又或是下半身紮染牛仔布的手法，是集中布料處理的有趣之作。（品牌提供）

當季新秀對照--NEWGEN 30周年紀念展REBEL: 30 Years of London Fashion以回顧為起點，但將今季NEWGEN參展單位與前人對照，亦是有趣的閱讀。●動態質感--畢業於London College of Fashion的Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai於2020年成立品牌Harri，他的畢業作品氣球褲亦在網上瘋傳。他深明吹氣服難以成家，每季加入不同非乳膠製服裝，其處女天橋系列Texture & Movement，便加入紙質布料作質感對比。（Dawn Hung攝）

創業品牌--英國時裝業其中一個有趣的現象，是不少設計師都會在畢業後直接創立個人品牌，如圖左的Simone Rocha，圖中的Matty Bovan，或圖右的Labrum，都是成功例子，有別於其他時裝首都投身其他品牌的行業生態。（Dawn Hung攝）

畢業作品--主力展示設計師畢業作品的Art School部分，一方面是評審揀蟀的重要參考，亦展示學院之於英國時裝業的重要。整個空間的焦點設計師，是Paolo Carzana的畢業系列The Boy You Stole，早於2018年便用上環保皮革Piñatex為素材。（Dawn Hung攝）

NEWGEN簡史--1993年時，當局面對不夠參與單位撐起倫敦時裝周的問題，因而發起新秀企劃NEWGEN，至今已支持約300多個設計單位參與倫敦時裝周，不少名字雖名不經傳，但當中着實有不少精彩設計。（Dawn Hung攝）

McQueen處女作--NEWGEN的設計師代表人物，非已故的Alexander McQueen莫屬。一方面是首屆得主之一，其設計亦反映到他如何將英倫地下文化注入時裝，貼合展覽的叛逆主題。小展區以The Story of Taxi Driver為題，亦是他首個個人系列主題，除了讓人看到他的靈感，亦能看到他多個簽名式設計，如圖中央的bumster露股罅超低腰褲。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】一代真的不如一代？每一代的長輩總會批評新一代不濟，但個人相信提攜比批評更為實際。英國時裝協會（British Fashion Council）有不少較前衛想法，希望改變業界生態，例如早在1993年，便因為眼見參與的單位愈來愈少不足以撐起整個倫敦時裝周而發起新秀企劃NEWGEN，讓新一代設計師能有足夠財政支援參展，爭取曝光。30年過後，此計劃繼續培植源源不絕的英國設計師。假若將現於倫敦Design Museum舉行的NEWGEN 30周年紀念展REBEL: 30 Years of London Fashion，與今季參與時裝周的NEWGEN設計師比較，能帶來一個怎樣的對讀呢？

設計富實驗味道

假若閣下的時裝閱歷尚淺，看這個由Sarah Mower MBE和Rebecca Lewin聯合策劃的周年展時，會發現原來英國曾有過不少各具風格的時裝設計師，的確比起其他時裝首都出產的設計師更富實驗味道。相反若閣下的時裝閱歷夠深，這場展覽除了帶來一種懷舊感外，亦可能會感到唏噓可惜，特別是當年不少盛極一時的品牌，都捱不過歲月洗禮，如曾被Versace和Kering集團相中合作的Christopher Kane，其個人品牌早前瀕臨破產，到最近他才回購品牌商標及知識產權。

與Alexander McQueen同為首屆NEWGEN得主的其他名字，亦已經消失得無影無蹤。不計新一代如Harri、Richard Quinn等，細看過往得主，最出名的是Kim Jones、JW Anderson和已故的Alexander McQueen，流傳亦廣的有David Koma、Roksanda Ilinčić、Simone Rocha和Christopher Raeburn，還有一些中途轉攻家品的Matthew Williamson和Jonathan Saunders。當然NEWGEN並不是成功的保證，例如近日推出個人品牌的Phoebe Philo、Burberry現任創意總監Daniel Lee也並未得到NEWGEN的名銜加持，卻獲得事業上的空前成功。

呈現流行文化與時裝關係

NEWGEN 30周年紀念展覽分成多個部分，如主力展示畢業作品的Art School、呈現流行文化與時裝關係的Club Scene、Start-Up Culture等，探索多代新秀如何因為倫敦的地利而成就他們的設計。其他部分如Backstage Pass及The Show等，則是較面向大眾的部分，讓人能感受到時裝表演的臨場感。最後的Change-Makers則展示英國的破格設計，呼應展覽的叛逆主題。

看畢整個展覽，讓人發現不少之前能走入主流目光的設計師都已退下當紅前線，如為Björk設計天鵝衫的Marjan Pejoski，和曾獲Lady Gaga青睞但現從事舞台服裝設計為主的Gareth Pugh和Nasir Mazhar。新一代的有Harri為Sam Smith出席Brit Awards時創作的黑色吹氣衫，S.S. Daley為Harry Styles音樂錄像Golden設計的造型，又或是Rihanna多次穿上其設計的Molly Goddard。雖然看畢展覽會有一種誰會成為明日黃花的忐忑，但這些曾風靡一時的設計師，都曾經成為英國時裝史上的重要一員。而且時裝就是「時裝」，合時就會當紅，即使只是一剎那。人氣與設計變易，本該就是創意的正常新陳代謝。●

網址︰designmuseum.org

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com