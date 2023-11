NEWGEN 30周年紀念展 英國時裝新秀 創意無窮

擠縐成形--今季個人首選,該是Paolo Carzana。畢業於University of Westminster後再到Central Saint Martins深造的他,新系列以My Heart Is a River for You to Bend為主題的系列,其作品介乎有結構與無結構之間,非常輕巧,如不少組件有如將布料如紙般擠縐成形,以詩意取代其畢業系列的古怪風格。(品牌提供)