NEWGEN 30周年紀念展 英國時裝新秀 創意無窮

【明報專訊】一代真的不如一代？每一代的長輩總會批評新一代不濟，但個人相信提攜比批評更為實際。英國時裝協會（British Fashion Council）有不少較前衛想法，希望改變業界生態，例如早在1993年，便因為眼見參與的單位愈來愈少不足以撐起整個倫敦時裝周而發起新秀企劃NEWGEN，讓新一代設計師能有足夠財政支援參展，爭取曝光。30年過後，此計劃繼續培植源源不絕的英國設計師。假若將現於倫敦Design Museum舉行的NEWGEN 30周年紀念展REBEL: 30 Years of London Fashion，與今季參與時裝周的NEWGEN設計師比較，能帶來一個怎樣的對讀呢？
設計富實驗味道
假若閣下的時裝閱歷尚淺，看這個由Sarah Mower MBE和Rebecca Lewin聯合策劃的周年展時，會發現原來英國曾有過不少各具風格的時裝設計師，的確比起其他時裝首都出產的設計師更富實驗味道。相反若閣下的時裝閱歷夠深，這場展覽除了帶來一種懷舊感外，亦可能會感到唏噓可惜，特別是當年不少盛極一時的品牌，都捱不過歲月洗禮，如曾被Versace和Kering集團相中合作的Christopher Kane，其個人品牌早前瀕臨破產，到最近他才回購品牌商標及知識產權。
與Alexander McQueen同為首屆NEWGEN得主的其他名字，亦已經消失得無影無蹤。不計新一代如Harri、Richard Quinn等，細看過往得主，最出名的是Kim Jones、JW Anderson和已故的Alexander McQueen，流傳亦廣的有David Koma、Roksanda Ilinčić、Simone Rocha和Christopher Raeburn，還有一些中途轉攻家品的Matthew Williamson和Jonathan Saunders。當然NEWGEN並不是成功的保證，例如近日推出個人品牌的Phoebe Philo、Burberry現任創意總監Daniel Lee也並未得到NEWGEN的名銜加持，卻獲得事業上的空前成功。
呈現流行文化與時裝關係
NEWGEN 30周年紀念展覽分成多個部分，如主力展示畢業作品的Art School、呈現流行文化與時裝關係的Club Scene、Start-Up Culture等，探索多代新秀如何因為倫敦的地利而成就他們的設計。其他部分如Backstage Pass及The Show等，則是較面向大眾的部分，讓人能感受到時裝表演的臨場感。最後的Change-Makers則展示英國的破格設計，呼應展覽的叛逆主題。
看畢整個展覽，讓人發現不少之前能走入主流目光的設計師都已退下當紅前線，如為Björk設計天鵝衫的Marjan Pejoski，和曾獲Lady Gaga青睞但現從事舞台服裝設計為主的Gareth Pugh和Nasir Mazhar。新一代的有Harri為Sam Smith出席Brit Awards時創作的黑色吹氣衫，S.S. Daley為Harry Styles音樂錄像Golden設計的造型，又或是Rihanna多次穿上其設計的Molly Goddard。雖然看畢展覽會有一種誰會成為明日黃花的忐忑，但這些曾風靡一時的設計師，都曾經成為英國時裝史上的重要一員。而且時裝就是「時裝」，合時就會當紅，即使只是一剎那。人氣與設計變易，本該就是創意的正常新陳代謝。●