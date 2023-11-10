執導女性電影先行者 田中絹代遺珠 揭視女性情慾

《永恆的乳房》改編自因乳癌早逝的女詩人中城文子生平，導演田中絹代同為女性，電影細膩描繪女性因疾病致使身體變化的反應，尤其失去女性象徵的乳房。（1955 Nikkatsu Corporation 提供）

大眾熟知田中絹代演員一面，原來她在上世紀五六十年代曾執導電影，其電影屢見日本影壇的中流砥柱蹤影，譬如《月昇物語》劇本由小津安二郎和齋藤良輔聯合撰寫。（1955 NIKKATSU 提供）

【明報專訊】女性主義電影紛紛湧現，早前暑假就有女導演Greta Gerwig執導的《Barbie芭比》大行其道。Greta Gerwig演而優則導，但原來70年前日本女演員田中絹代已經執起導筒。

田中絹代在二戰前已是日本電影女主角常客，上世紀五六十年代毅然拍了6部電影，爾後卻重新專注演員事業，更在演員生涯晚期獲得柏林影展最佳女主角。演員的光彩多年來掩蓋她執導的電影，隨着她的電影近年修復，世人才發現一顆獨特女性視角的電影遺珠。

著名演員 日本女導第二人

田中絹代執導的電影曾在去年香港國際電影節上映，今次回顧展策展人、電影文化中心（香港）董事馮慶強錯過去年放映，於是決定再度放映讓香港觀眾認識。田中絹代以演員身分為人熟悉，戰前已活躍日本影壇，屢屢擔任小津安二郎電影的女主角。雖然戰後她年歲漸長，但演員生涯反而愈戰愈勇，在1975年憑《望鄉》獲柏林影展最佳女主角，當時她已屆六旬。

馮慶強表示，他也曾忽略田中絹代執導的電影。近年她導演的電影重新修復，讓大家重新認識和評估其作品。電影工業一向以男性居多，日本影壇更甚，田中絹代更是日本歷史上第二名女導演，「似乎她是一個十分例外的作者」；對比近年女性主義電影，馮慶強認為她的電影呈現「另一種女性觀點的作者視角」。

父權下放入女性觀點

女性主義電影或多或少抗衡父權的意識形態，但是田中絹代的電影卻在父權下放入她的女性觀點。她第一部電影《戀文》（1953），男主角禮吉從前是軍人，戰後存活下來，因為懂得英文，於是幫助戰時曾被美軍包養的日本女性撰寫英文情書，美其名書寫情書，實則向返美軍人索取生活費。然而當禮吉知道初戀情人道子也曾被軍人包養，頓時無法接受這種行為。

馮慶強提到其中一幕是禮吉跟道子討論這件事，最後道子感嘆無論怎樣說，身為男性的禮吉也無法明白，長鏡頭徐徐望着道子轉身離去。女性戰時必須在道德與生存之間抉擇，而忠貞應該視乎靈魂還是肉體，禮吉前軍人的身分猶如象徵一種國家意識，背負國家尊嚴而壓迫女性。可是戰後日本女性無法宣之於口的無奈，田中絹代透過鏡頭一一說出。

「男性導演拍不到的敏感」

日本影壇從不缺乏女性電影，田中絹代亦曾多番出演，當中以溝口健二執導的電影為佼佼者。馮慶強解釋，溝口健二書寫女性的電影，常常提及女性意識到要獨立自主，而且多為了家庭完整或受父權社會壓迫而犧牲，「變成了一種你常常在日本電影看到所謂女性的命運」，當時女觀眾容易代入。田中絹代執導的電影則探索女性如何理解愛情、自己的身體，例如她曾主演溝口健二的《夜之女》（1948），之後執導相同賣春題材的《只有黑夜的女子》（1961），但是「她在電影裏說到一種男性導演拍不到的敏感」。

在《永恆的乳房》（1955），講述女詩人文子失婚後漸漸在文壇得意，卻患上乳癌，文子需要面對生命消逝和切去的乳房，又需要重新適應友情、渴求的愛情和自己的才華。「我們（男性）怎能理解一個女人沒有乳房之後會是怎樣呢？」馮慶強不禁問道。「所有東西放在一起的時候，這種敏感或者女性對身體的想像，我不覺得男人會寫到。」

文子向他人展示自己缺失的身體，儘管失去女性象徵的乳房，女性與生俱來的性慾還是無從否認，電影細膩展示當時女性實際的壓抑。不過當時日本女觀眾並不太買帳，其電影票房反而不及男性導演拍攝的女性電影，馮慶強推測與電影跟主流道德觀和家庭體系略為不同有關。

田中絹代的導演生涯只有短短10年（1953至1962年），馮慶強認為，不難想像田中絹代的導演成績不及演員成就出采，於是爾後專注演員事業。與此同時，他指出田中絹代因個人地位而來的製作班底亦招人話柄，一般新導演無法獲同樣級數的製作班底幫忙。以編劇為例，擅寫女性故事的木下惠介為她書寫處女作《戀文》劇本；名導演小津安二郎聯同齋藤良輔為她撰寫《月昇物語》；甚少為丈夫市川崑以外的導演寫劇本的和田夏十也為她寫了《流亡王妃》。

但是不能否認，田中絹代作為日本歷史上第二名女導演，更是戰後首人，在日本電影着墨女性觀點和角度，也看重女編劇，又跟女演員有份成立的製片公司合作製作最後一部電影《阿吟小姐》。記者問馮慶強，有否想到哪個新一代女導演具同一風格，他想了一會還是想不到，因為田中絹代的電影在製作和價值觀上都相較古典，但他稱：「我覺得如果今天重看，可能比起當時更加看到她想說的東西。」

「迎風而行——日本女性電影先行者」田中絹代導演回顧展

日期：11月17日至12月3日

地點：尖沙嘴K11 MUSEA 4樓K11 Art House

票價：$85

詳情：bit.ly/3QEDg9d

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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