爵士樂空間 用心聽故事

Ricky以爵士樂及藍調大師為主題推出自家咖啡豆，大師包括Miles Davis、B.B. King、John Coltrane等，包裝上的插畫亦是以樂手經典演奏姿勢繪成！（$150至$280不等，每包200克）（鍾林枝攝）

掛在牆上的3把結他，分別是Al Di Meola（左起）、Eric Clapton和B.B. King的signature model。（鍾林枝攝）

【明報專訊】門外漢聽爵士樂，常覺有距離感、聽不明白，不過8月底上映的爵士樂主題動畫電影《藍色巨星》（Blue Giant）彷彿打開了一道門，以熱血追夢故事、動聽的爵士樂曲，吸引一班新人投入這門音樂文化。看完電影意猶未盡的記者，跟着廣告人兼資深爵士樂迷Rudi Leung介紹，走訪本地爵士樂空間，到咖啡小店感受日式爵士喫茶店質感，去工廈睇Jazz gig體驗演唱會般的狂熱氣氛；爵士樂那搖擺於節奏與音符間的自由與刺激，原來會讓人上癮！

咖啡小店「暗號」尋知音人

西營盤街角的咖啡小店Kind of Brew，紅磚紋牆身掛有幾把爵士樂及藍調大師的同型號結他，室內一隅放有爵士樂黑膠，在下着雨的午後，翻着唱片的老闆與擦着杯子的咖啡師，就像等待認出店名暗號的知音人推開大門。「嗨，你喜歡爵士樂嗎？」「噢，我也是。」有如村上春樹筆下的爵士喫茶店。

小號大師經典作 即興演奏精髓

Rudi初次到訪Kind of Brew，就被這種氛圍吸引。「這裏就像日本雜誌介紹的爵士喫茶店，在香港這沒時間、空間的城市，能有這樣一個地方聽音樂、享受咖啡，實在難得。」他口中的爵士喫茶店是日本獨有風景，老闆酷愛爵士樂，有自己的選曲口味，對音響器材有要求，在這裏咖啡輕食只是配角，聆聽音樂才是正事。

Lenco唱盤流轉着爵士樂小號大師Miles Davis的Kind of Blue，店內一對Harbeth M30音箱流淌出溫暖樂聲，讓人沉浸其中。老闆Ricky笑言這有如Kind of Brew的主題唱片，每每有初訪的新手樂迷請他推薦爵士樂唱片，他都會播放這經典之作。它完美演繹爵士樂即興演奏（improvisation）的精髓，當年錄音時樂手只定下調式（mode）和主題旋律，其餘部分即興演奏出來；連店名靈感也取於此，有如暗號一樣，讓爵士樂迷一看，就知道這是爵士樂咖啡店。

細聽村上春樹爵士選單

Ricky偏好1950至60年代的硬式咆勃（hard bop）爵士樂，喜歡其旋律鮮明動聽。然而店內選曲不限於此，從新生代爵士歌姬Samara Joy，到村上春樹發行、去年重現大學經典爵士組合的演奏會唱片都有，大部分是私人珍藏。別人在咖啡店寄放咖啡杯，他的客人就放下「私伙」黑膠唱片，偶爾過來聽。「我覺得是個好的signal，因為他們覺得這裏是一個會經常回來的地方，而非純粹打卡就走。」Ricky不時舉辦音樂沙龍，或會員限定的爵士樂演奏會，在這片爵士樂仍屬小眾文化的土地上，帶來更多爵士樂想像。

一說起jazz，他就侃侃而談，與Rudi從演奏會說到爵士樂推廣發展，幾個小時都不成問題。但Ricky初接觸爵士樂時其實沒有很喜歡，慢慢鑽研，聽不同類型、年代的樂曲，愈聽愈覺得這音樂符合心境。「當你活到一個年紀，就想用感覺享受一件事，而非強勁節拍、歌詞帶來的官能刺激，尤其聽爵士樂，很需要用心感受。」從樂手排列的每顆音符、演奏的強弱等，傾注自己的個性；比起欣賞旋律動聽與否，更多的是「聽」人的故事：聽樂手，也「聽」自己的。

Kind of Brew

地址：西環西營盤第一街112號地舖

查詢：9446 2900（WhatsApp）

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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