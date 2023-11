從新生代爵士歌手作品入門

next

【明報專訊】爵士樂如何「入坑」?「如果有人聲演唱,大家會較易入口,始終欣賞純音樂需要多少少心機。」資深爵士樂迷Rudi建議可從近年人氣的新生代爵士歌手作品入手,如冰島華裔女歌手林冰(Laufey)、2023年的格林美獎「最佳新人」得主Samara Joy等。爵士樂曲風多元,要了解這種魅力,可在音樂串流平台上將Fly Me to the Moon這首常被爵士樂手改編成不同版本的經典歌曲製成播放清單,就可聽出Jazz的不同風格。

怎樣「聽懂」爵士樂?

鋼琴手Bowen解釋,爵士樂曲有大致框架,樂手就在框架內自由發揮。簡單而言,爵士樂曲結構常見為AABA,A是旋律,B是變奏,即旋律重複2次、變奏1次,再回到主旋律,樂手即興部分可貫徹整首樂曲。怎樣知道何時進入即興段落?通常各個樂器會輪流獨奏,常見次序為管樂、結他、鋼琴、低音大提琴,最後是鼓,而在樂手獨奏時,會輔以其他樂器伴奏,豐富樂曲。

爵士樂幾時鼓掌?

古典樂演奏會在整首樂曲結束時才鼓掌,爵士樂則在樂手獨奏完已可鼓掌、歡呼。Bowen說:「樂手的solo就像一段演說,會有文理知道大概幾時完;或再明顯點,下一個樂器進場,即上一段獨奏結束,都是拍手時機。」爵士樂演奏,並沒有很嚴格的拍手禮儀。「Solo途中有些位置你覺得很精彩都可以歡呼,最重要享受表演!」

