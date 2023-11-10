從新生代爵士歌手作品入門

【明報專訊】爵士樂如何「入坑」？「如果有人聲演唱，大家會較易入口，始終欣賞純音樂需要多少少心機。」資深爵士樂迷Rudi建議可從近年人氣的新生代爵士歌手作品入手，如冰島華裔女歌手林冰（Laufey）、2023年的格林美獎「最佳新人」得主Samara Joy等。爵士樂曲風多元，要了解這種魅力，可在音樂串流平台上將Fly Me to the Moon這首常被爵士樂手改編成不同版本的經典歌曲製成播放清單，就可聽出Jazz的不同風格。

怎樣「聽懂」爵士樂？

鋼琴手Bowen解釋，爵士樂曲有大致框架，樂手就在框架內自由發揮。簡單而言，爵士樂曲結構常見為AABA，A是旋律，B是變奏，即旋律重複2次、變奏1次，再回到主旋律，樂手即興部分可貫徹整首樂曲。怎樣知道何時進入即興段落？通常各個樂器會輪流獨奏，常見次序為管樂、結他、鋼琴、低音大提琴，最後是鼓，而在樂手獨奏時，會輔以其他樂器伴奏，豐富樂曲。

爵士樂幾時鼓掌？

古典樂演奏會在整首樂曲結束時才鼓掌，爵士樂則在樂手獨奏完已可鼓掌、歡呼。Bowen說：「樂手的solo就像一段演說，會有文理知道大概幾時完；或再明顯點，下一個樂器進場，即上一段獨奏結束，都是拍手時機。」爵士樂演奏，並沒有很嚴格的拍手禮儀。「Solo途中有些位置你覺得很精彩都可以歡呼，最重要享受表演！」

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