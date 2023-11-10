周杰倫跨界策展 點選藝壇新星

《唱作者》 作者：戴娜．舒茨（1976年生）。創作年份：2013年。規格：195.5×228.6厘米，油彩、畫布。估價：1600萬至2600萬元。特色：相信大家對畫作左面的人物會感覺好一點，因為能看清他的模樣。平凡的人總較易被人理解（拍賣行提供）

《降落在兒時夢想的彼岸》作者：黃宇興（1975年生）。創作年份：2017至2018年。規格：220×300厘米，壓克力、畫布。估價：300萬至500萬元。特色：畫面中不少圓形圖案充滿禪意。作品名稱中的「彼岸」是宗教用語，可能是作者對信仰的感受（拍賣行提供）

周杰倫（右）為「千禧後晚間拍賣」擔任策展人。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如（左）認為，這批藝壇新秀作品突破創意界限，為藝術世界帶來新氣象。圖中的作品為《無眼簾》。 《無眼簾》作者：艾德里安．格尼（1977年生）。創作年份：2016至2019年。規格：185.5×170厘米，油彩、畫布。估價：3800萬至5800萬元。特色：畫面使用大量色塊堆疊，長時間定睛在此作上確實會有些不自在，但這種不安感，可能是出於觀者內心的深層感受（拍賣行提供）

【明報專訊】踏進11月，秋季拍品的消息愈來愈精彩。有拍賣行與歌手兼藏家周杰倫破天荒合作，為本月舉行的「千禧後晚間拍賣」擔任拍賣策展人。

周杰倫在音樂和電影領域有不少廣為流傳的作品，但原來他對藝術品收藏也獨具慧眼，獲拍賣行認同。周杰倫能否在拍場或觀眾的眼球上颳起龍捲風呢？

佳士得「千禧後晚間拍賣」一向受年輕收藏家重視，不少國際藝壇耀眼的新星都在此彈起。藝壇和樂壇一樣，不斷湧現新生代的力量，在「千禧後晚間拍賣」彈起的新星，部分作品起初被認為是「重口味」，但成名後被視為代表作。

這次周杰倫挑選的作品都是前衛的傑作，包括艾德里安．格尼（Adrian Ghenie）、戴娜．舒茨（Dana Schutz）、洛伊．霍洛韋爾（Loie Hollowell）、賈黛．法多朱蒂米（Jadé Fadojutimi）及黃宇興等一班在國際藝術界嶄露頭角的新世代藝術家的作品。

奇怪「筆觸」 自畫像反映內心不安

相信緊貼年輕藝術家市場的藏家都不會對《無眼簾》陌生。作者艾德里安．格尼近年獲不少拍賣行青睞。作者的產量不多，每年只繪畫十數幅作品。他對傳統大師十分尊敬，The Sunflowers in 1937就重新詮釋梵高的《向日葵》，並以高價售出。他的作品在拍場十分吃香，不斷刷新個人世界拍賣紀錄。所以大家對今次的《無眼簾》，不多不少都抱有期望。此作其實是作家的自畫像。自畫像是藝術家自我反思、自我追尋的標誌。艾德里安．格尼以情感豐富見稱，工具亦超越畫筆的限制，在畫面上帶來不少奇怪的「筆觸」。不少人覺得他對人類的面容十分了解，其實是他對肖像人物的內心看得通透，很容易把其內心感受呈現出來。

《無眼簾》可算是研究其作品的「教科書」。畫面使用大量的色塊堆疊，以適當的厚薄、濃淡、工筆或模糊手法把人的「面容」呈現。其實他參考了很多傳統大師的作品，汲取了他們的筆法。觀眾如長時間定睛在此作上，起初確實會有些不自在。這種不安感，正正是出於觀眾內心的深層感受。作者利用構圖和用色的不穩定，營造出這魔術般的效果。

《唱作者》衝擊視覺 思考哲學

戴娜．舒茨的《唱作者》表面上漫畫感極強，其實並不簡單。作者對人類的主體和空間感覺有獨到的看法。現代人喜歡用時裝來定義自己，但其實定義大家的並不是衣衫本身，而是整個群體。戴娜．舒茨作品背後有很多哲學思考，其筆功也不簡單，技術十分高超，常使用鮮艷、對比度高的顏色製造視覺衝擊。有人覺得其構圖散亂，找不到重心，但實際上反映出觀者的內心。不少人想看清楚《唱作者》畫面右邊「人物」的面孔，但都看不出來，當看不清楚時便感到不安。

現代人很愛用自己方法定義周遭的事情，戴娜．舒茨告訴我們不是什麼都能想得透、看得通。不明白畫面內容的也毋須假裝明白。相信大家對畫面左邊的人物會感覺好一點，因為能看清他的外形。可能作者想告訴我們，一個平凡人容易被人理解，想鼓勵大家不用再裝高手吧？

突破創意界限 帶來新氣象

洛伊．霍洛韋爾的《站於晨曦之中》裱於木板很有質感，作者喜歡研究和生命有關的題目，不少作品也圍繞生育、人體或女性主體。作品中類似光輪的圖案充滿神秘感。

看過這批作品後，大家或會覺得周杰倫的口味很前衛，把一般人感到不舒服的風格都納入了專場。音樂和藝術很相似，都是反映人的內心世界。好的作品其實是讓人忠實地面對自己，而不是一味討好眼球和耳朵。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如認為，周杰倫展示了創新獨到的視野，這批藝壇新秀勇於突破創意界限，為藝術世界帶來一番新氣象。周杰倫也表示這批來自世界各地極具才華的新銳藝術家，讓大家開眼界。「在音樂圈我也曾經是新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們，在創作這條路上繼續前行，努力發光！」

佳士得「千禧後晚間拍賣」

預展日期：上海 11月9至11日；香港 11月25至28日

拍賣日期：11月28日

拍賣地點：香港會議展覽中心

查詢：www.christies.com/zh

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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