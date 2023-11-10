莫內《吉維尼旁的塞納河》 探索印象派畫風重磅作

《西斯特隆小鎮》作者：保羅．席涅克（1863至1935年）。創作年份：1902年。規格：89×117厘米，油彩畫布。估價：400萬至600萬美元（3120萬至4680萬港元）。特色：圓點勾勒出畫布上的山巒地形和具戲劇感的光線。作品曾掛在艾倫及西蒙．哈特曼伉儷的宅邸當眼位置，相信兩人極喜愛畫中的小鎮風光（拍賣行提供）

《吉維尼旁的塞納河》作者：克勞德．莫內（1840至1926年）。創作年份：1888年。規格：65×92厘米，油彩、畫布。估價：400萬至600萬美元（3120萬至4680萬港元）。特色：莫內常登船繪畫，記錄寧靜之美。這是他長時間對同一河段的印象記憶（拍賣行提供）

【明報專訊】12月紐約將有重要的珍藏系列登場，紐約邦瀚斯推出「艾倫及西蒙．哈特曼伉儷珍藏」專場。拍賣行剛完成一次大型預展，作品走訪了巴黎、倫敦及香港。預展展出近1億港元的印象派及現代藝術大師珍貴作品，包括首度在亞洲亮相、莫內（Claude Monet）1888年創作的《吉維尼旁的塞納河》，此作是近50年來首次釋出市場。《吉維尼旁的塞納河》構圖鮮活生動，可算是莫內探索印象派風格的重要學程紀錄，預示他日後熟練地掌握這種畫風。莫內描繪了位於法國吉維尼、他家附近塞納河上一處十分寧靜的河灣。當時莫內常登船繪畫，記錄寧靜之美。

另一重磅作品是保羅．席涅克（Paul Signac）的《西斯特隆小鎮》。藝術家這年只創作了9幅作品，此畫是其中之一。作者描繪了一個名為西斯特隆的小鎮，它位處兩座山脊的狹谷，被稱為「普羅旺斯之門」。作品以細膩精妙、閃亮奪目的點彩筆觸繪畫，明艷的色彩則展現出野獸派精髓。而作為點彩派的領軍人物，作者使用大量純色而細小的圓點，在畫布上勾勒出山巒地形和具戲劇感的光線。每個圓點均有如珍珠落玉盤般躍然紙上，同時又巧妙地融入整體之中。

這系列作品出自美國著名藝術贊助人艾倫及西蒙‧哈特曼伉儷珍藏，兩人以眼光獨到見稱，是名聞遐邇的藝術古董商。艾倫在紐約Madison Avenue開設著名的Hartman Rare Art藝廊，並在達拉斯和棕櫚灘設立分館，蒐羅全球各地珍品。

紐約邦瀚斯拍賣

日期：12月14日

查詢：www.bonhams.com

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