社會實驗：放心講 開懷吃 共融餐宴 治療溝通、吞嚥障礙

訪問當天的牛肉、西蘭花拼玉子豆腐定食屬於「國際吞嚥障礙飲食標準」下的第5級「細醉及濕軟」，俗稱免治或碎餐。（曾憲宗攝）

卓健也是「jin4jy5言語計劃」的學員。除了擔任侍應，他還經常幫其他學員帶路，自閉症譜系障礙沒有抹殺他樂觀的性格。（曾憲宗攝）

阿蛋（右）因為腦麻痹症而有咬字和發音的困難，在Kenxes的輔助下，現在講話已經有改善，也懂得用輔助溝通工具表達自己。（曾憲宗攝）

圖中長者正進食碎餐。Kenxes說碎餐可理解為切得很碎的膳食。記者試食後發現，食材仍有本身的質地。（曾憲宗攝）

學員婷婷是內斂和安靜的女生，她與Kenxes和餐廳經理合作，把午膳端上。（曾憲宗攝）

【明報專訊】「講嘢」和「食嘢」是我們的平凡日常，但對於患有溝通和吞嚥障礙的人不是易事。言語治療師鄧浩樺（Kenxes）說，言語治療的兩大範疇正好就是「講」和「食」。他選擇行多一步，開展共融餐宴計劃，向餐廳推廣吞嚥障礙友善餐宴，又聘請有溝通障礙的學員為侍應，寓治療於工作。

背景

項目：共融餐宴計劃

目的：聘請「溝通障礙人士」在「吞嚥障礙友善餐廳」擔任侍應，同時讓兩個群體受惠

人物：溝通障礙、吞嚥障礙人士及他們的家人

藉餐宴促社會共融

在執業頭3年，Kenxes以外展言語治療師的身分，在成年復康中心接觸到自閉、腦麻痹和智障等人士，又在老人院舍幫助有吞嚥困難的長者。「我的工作就在第一線見證他們的問題。聽得多，就想用自己的專業幫助他們更多。」自去年4月獲得善導會社創社BEHub資助後，他創辦「jin4jy5言語計劃」。

Kenxes想從餐宴開始，促成共融的社會環境。一方面，他協助有溝通障礙的患者投入社會。他們在閱讀、書寫、聆聽及或說話上，有不同程度的困難，難在香港找到工作，選擇也很狹窄。雖然「jin4jy5言語計劃」不能提供全職工作，但經過待客訓練後，學員的工作能力提升。

另一方面，吞嚥障礙人士也是「jin4jy5言語計劃」連結的對象。由於食物或飲料從口腔輸送至胃部的過程中出現困難，他們常出現「咬好耐」、「含住唔吞」和「濁親」等症狀，只能進食軟、碎的食物。但香港食肆大多沒有提供這類服務，而即使外出用膳時自備攪拌器，攪成糊狀的食物跟一般食物的口感和味道相去甚遠，吞嚥障礙人士的用膳體驗，淪為「屋企人食餐廳嘢，我食屋企嘢」。

Kenxes認為這樣令吞嚥障礙人士和家人都痛苦，漸漸討厭進食；他要推廣更好的專門膳食。翻看「jin4jy5言語計劃」的Instagram，與它合作的餐廳提供多種軟、碎（免治）餐款選擇，如番茄忌廉濃蝦汁意太麵、日式蘋果咖哩豚角咖哩丼和豆腐黑毛豬，跟平常人們外出用膳一樣。

5間餐廳合作 提供軟食碎餐

對於連結兩群身心障礙人士的安排，Kenxes說：「剛好溝通和吞嚥兩方面都是我的專業，因兩邊都有需要，我就擺埋一齊，讓復康人士serve（服務）吞嚥人士，復康人士自身也可以得到就業機會和治療。」自去年4月，他訓練了5名患有不同類型和程度溝通障礙的學員，教他們怎麽招待和與客人溝通；又向有意試營吞嚥障礙友善餐宴的餐廳，推廣高質素的軟和碎餐，說明食物做法，再交由廚師按餐廳既有的菜式自行發揮。

視乎吞嚥障礙人士的其咀嚼和吞嚥能力，能力較好的人士，可以吃碎餐，即切碎的膳食；若能力較差，就可以吃軟餐，即加入酵素的糊狀食物，但跟一般糊仔不同的是有固體形狀，更像普通食物。現時與計劃合作的餐廳有5間，包括太古的「銀杏時光」、天后的「t2P」、北角「古月」、何文田的「Delicious Eatery」和深水埗的「Combo」。Kenxes希望餐廳數量愈來愈多，按需要分級別提供菜式，讓吞嚥障礙人士有更多選擇，「最終出街食可以，外賣也可以」。

患者有得揀 毋須困家中

訪問這天，一間老人院經Kenxes聯絡下，職員攜同近10位長者和家人到「銀杏時光」，享用吞嚥障礙友善午餐。計劃的復康學員卓健在門口接待坐輪椅的老人家，身材魁梧的他幫手抬起輪椅前輪，方便長者入內。「銀杏時光」為長者製作了兩款食物：海南雞飯和牛肉、西蘭花拼玉子豆腐定食。卓健跟另外兩個學員阿蛋及婷婷，端上外觀接近普通的午膳的軟、碎餐，長者微笑道謝。

Kenxes說，吞嚥障礙患者多數是老人家，但先天殘疾，或腦創傷、柏金遜症和中風等後天因素，都有可能導致障礙。「較為人熟悉的例子，可能就是舞蹈員阿Mo的意外。」如果有更多餐廳願意提供吞嚥障礙友善的膳食，患者就可以隨心到街外用膳，不用困在家中。他說最重要的是「有番選擇」：「COVID的時候，我們都試過幾個月不能出街食，這樣的情况，患者分分鐘每次面對一年以上。雖然障礙是不可逆，但飲食上可以補償，讓人們有番生活。」

余瑞貞婆婆患有吞嚥障礙，其女兒Peggy表示，余婆婆住的老人院已經屬於香港最好的一批，但院舍提供的碎餐比較淡，而這間餐廳的「好好食」。45分鐘後，在席長者已經食得七七八八。Kenxes表示，在少有的餐廳環境用膳、有家人陪伴，再加上味道比較好等因素加乘下，長者願意用膳，用膳時間快是樂觀的進展。他笑道：「食完飯後，長者們說要去附近的百貨公司逛一逛，因為平時沒什麽機會出街。」

「老人院點名要有復康人士學員在這裏，和老人家傾吓，想知道殘疾人士的生活是怎麽樣。」Kenxes說，共融餐宴計劃的配搭，對公衆和老人院都是一種學習。Peggy就指出，「復康人士跟我們普通人一樣，我沒有以特別眼光看他們，這樣同時幫助到兩批人很好」。

復康學員：成功溝通增自信

Kenxes形容，復康學員的言語治療是個人化的，每個人都不一樣。溝通障礙分為兩種，「獲得性溝通障礙」是後天形成，比如舌癌患者在切除舌頭組織後，咬字和發音的困難。學員卓健、阿蛋和婷婷所面對的，則是「發展性溝通障礙」，由先天因素決定。

比較被動的卓健和婷婷有自閉症譜系障礙，Kenxes跟他們一起做了溝通訓練。「他們的眼神和聲量需要加强，我們就做scripts therapy（腳本治療法），即是背稿，比如『歡迎光臨』、『係咪等位？』等，做角色扮演。另外，他們的心智解讀能力比較弱，要多提醒一些我們會留意到，但他們沒有意識到的社會化知識，比如在座位中間傳遞食物，可能會把食物弄到客人身上。這些細微位要幫手facilitate（協調）。」

阿蛋的溝通障礙則主要是肌肉問題，在咬字和行路時有困難。Kenxes解釋：「阿蛋出世的時候缺氧，患上腦麻痹，是後天不可逆轉的。」阿蛋告訴記者，Kenxes是他在復康中心遇到的第3個言語治療師。他們在去年認識，Kenxes介紹他去做侍應，在餐廳把軟、碎餐傳菜給老人家。

最初跟阿蛋談話，記者有點不知所措，因為他的咬字比較含糊，需要比較集中才能聽清楚，但不一會就發現，其實他性格活潑，說做侍應「好簡單，冇乜難度」。Kenxes憶述，一開始阿蛋不願意做評估和治療，透過多次磨合和嘗試，才成功鼓勵他接受。在近一年治療過程中，阿蛋做了口肌訓練，現在說話已大有改善。

記者在訪問前觀察Kenxes不時拍拍卓健和婷婷的肩膀，提醒當刻要注意的事物，又跟阿蛋說，若別人聽不懂他的說話，可以用手機打字代替。Kenxes解釋：「平時阿蛋會用輔助溝通系統和iPad來帶位，什麽渠道不重要，最關鍵是起碼明白，達成溝通。對復康人士來說，溝通成功就會有自信心。」

保護傘下克服障礙

參與計劃的餐廳不介意輪椅出入和由復康人士擔任侍應。Kenxes說，這些場所像是保護傘般，對待學員和吞嚥障礙者，沒有發生不愉快的經歷。

對香港復康人士來說，求職不容易；成年的復康人士，更是擁有最少資源的群體之一。阿蛋曾在非牟利機構和快餐店工作，但都做不長。Kenxes觀察到，就算有工作，日數也比較短，而且當復康人士出現困難，一般工作場所不會有專人輔導。在他組織的活動中，除了提供治療和訓練，還以接近市價的薪金聘請5個學員。

講到薪酬，一直坐在我們身邊的阿蛋笑得開懷。原來他認為幫Kenxes工作，很容易掙錢，第一次收到工資時，曾買螃蟹回家，獎勵自己。Kenxes說阿蛋是一個很好的示範，讓人看見腦麻痹學員經過口肌訓練，解決構音障礙後，是可以貢獻社會的。而巴士迷卓健，更因為懂得使用Google Map，常常為其他學員帶路和陪同乘車。

Kenxes覺得侍應工作，目前對他們來說太簡單，「要push他們多一點」。他打算在明年的樂齡科技展，要求幾個學員擔當介紹專員，「學員服務過餐廳，也知道言語治療是怎麽一回事，是最好的人選」。他感嘆，「我不想他們永遠跟住我，我希望我只是一個stepping stone（踏腳石），他們之後可以出番社會做，最好去大企業，所以我們現在要給他們更多嘗試的機會」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 曾憲宗

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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