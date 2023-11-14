專家傳授檢查秘笈 買二手靚車避伏位

香港驗車的上門驗車服務一般會在停車場內進行，因此無法徹底檢查引擎及波箱在不同行車速度的表現，建議準買家自行駕出公路測試。（鄧宗弘攝）

檢查冷氣系統的出風溫度只能代表當下情况，但如賣方有心隱瞞雪種泄漏，可在驗車前入滿雪種來掩人耳目。（鄧宗弘攝）

啟動引擎及開啟車上所有電子設備，觀察儀器上的讀數是否介乎13v至15v之間。（鄧宗弘攝）

原形畢露--購買二手車，最擔心錯手買入水浸車、積木車，由於一般人缺乏汽車結構及機器知識，所以部分打算買車的人會委託專業驗車公司，幫手揪出暗病。（明報製圖）

【明報專訊】「500年一遇」的暴雨過後，最近計劃買二手車的話，準車主難免疑神疑鬼，擔心誤購泡過水的車輛。其實二手車可能隱藏的問題又豈止浸水，從「積木車」到機件故障，一旦中招，維修手尾長，破財又費時；最憂心是影響行車安全，危及生命。特別請來驗車專家，傳授買二手車的檢查秘笈。

今年9月初，颱風海葵的餘波為香港帶來「500年一遇」極端暴雨，廣泛地區包括柴灣、黃大仙等出現嚴重水浸，道路、停車場統統變成河流、水塘，大量汽車泡水拋錨的慘况歷歷在目。專家預計，將有不少曾泡水的車輛陸續流向二手市場。

「專家朋友」檢查不夠徹底

香港驗車（HKMI）行政總裁朱祖恩（朱sir）指出，汽車若遭泡水甚至沒頂，問題頗大，因為車身電線容易腐蝕生鏽，即使完全吹乾，仍會增加車內電子產品短路風險。早前朱sir就曾在影片與《明報》讀者分享如何檢查水浸車（詳見bit.ly/46LLkdz），例如拉出安全帶最末端檢查是否還有濕氣，座椅下方的金屬有沒有異味，金屬管道或電線插頭有無生鏽痕迹等。

他提醒，即使無水浸事件，買二手車前也一定要徹底驗車，「如果車架或底盤曾被撞至變形或折斷，即使經過維修及重新燒焊接駁，對防撞能力及安全也有影響，例如交通事故中汽車撞到一分為二甚至組件飛散，便有可能是『積木車』（即車身由不同機件焊接而成）」，對駕駛者、乘客及路人都會構成危險。他又舉例說如汽車的引擎或波箱有問題，車主購入後隨時要承擔巨額維修費，問題嚴重程度不遜於泡水。

不少人在買車前，都會找熟悉汽車或有多年駕駛經驗的朋友幫眼檢查車輛，但朱sir就認為幫助有限，「熟車未必代表懂得檢查，而且有些地方亦需要借助儀器才夠準確，我見過最多的情况是『專家朋友』來到時只是象徵式地揭起車頭冚觀察車頭零件，又或代駕測試引擎及波箱狀况，睇得不夠全面」。而在其公司的驗車服務中，便包括了約280個檢查點，由於整個程序已被系統化，所以可在1小時內完成。

揪出「大修」車身蛛絲馬迹

車架及車殼若曾因較嚴重問題如碰撞、刮花而維修，朱sir說總可在驗車時找出蛛絲馬迹，除了看有沒有燒焊或變形痕迹，還可從車身的油漆厚度、膠邊觸感察覺得到異常。

檢查方法：

油漆厚度：如發生碰撞導致車身變形或斷裂，維修時必須將斷裂部分重新燒焊連接，之後再噴油及焗油，過程難以做到油層均勻。驗車師傅會利用英國製塗層度油儀量度車身各處的油漆厚度，根據讀數判斷是否有異常。朱sir說雖然肉眼也有可能看出，但有實際數據便不用爭拗。

電釘位、車頭冚螺絲：拉出車門位置的防撞膠邊，可觀察到邊緣位置有多個圓形或多邊形凹痕，朱sir說這是汽車生產過程中將外殼及內框夾合時留下的電釘位，如發現左右車身不對稱，或有些凹痕消失不見，便代表車身可能曾「大修」。

他又建議打開車頭冚，檢查連接車身的螺絲有否甩油或刮花，「維修汽車一般不會拆出車頭冚，所以如發現螺絲甩了而車主又表示未曾拆出頭冚噴油，我們便會更徹底檢查車身其他地方」。另外，他說可觸摸車頭冚下方左右兩組夾口膠，如兩邊硬度不一，便代表其中一邊可能因維修而注入了非原廠物料。

車底構造：安全情况下，驗車師傅會借助木斜台升高車身，用鏡反射檢查整個車底結構，觀察是否有位置曾焊接，以及有否出現嚴重生鏽。

引擎「燒簪口」 維修費高昂

其中一個判斷二手車是否值得購入的重要指標是引擎，朱sir說引擎是傳統燃油車的靈魂，如果內部的氣缸墊片（engine cylinder head gasket）因老化或其他問題而損毁，導致冷卻水與引擎機油混合起來（俗稱「燒簪口」）影響引擎散熱，便有可能要將引擎拆出，嚴重者更有可能要全個更換，維修費用高昂，「醫番都嘥藥費」，所以盡量避免購買。

檢查方法：

引擎燃燒測試：又稱二氧化碳測試，測試約需時10分鐘。首先將特製檢查儀器接駁水箱後啟動引擎，水箱內的冷卻液被引擎運作加熱後便會變成蒸氣排出，進入內有藍色試劑的儀器內。如果油已滲入水箱，排出的水蒸氣便會含有二氧化碳，試劑亦會變成黃色，代表有可能出現燒簪口情况。

電路系統 電壓高或低都有問題

除了檢查電池損耗狀况，更重要是檢查汽車的電路系統運作是否正常，朱sir說在啟動引擎後，車上的交流發電機（俗稱「打南磨」）會將機械動力轉化成電力，為電池充電及車上的電子設備供電。一般人以為只有運作電壓低於標準才代表有問題，但其實如電壓過高，亦有可能導致電路板、行車電腦等電子儀器損壞，因此亦不能忽視。

檢查方法：

電壓讀數：以專用電壓檢查儀器接駁電池的正負極，如未啟動引擎，電壓的正常讀數應在12v至12.5v之間。啟動引擎後，電壓雖會先稍微下跌，但隨即會回升，這時應盡量開啟車上所有電子設備，觀察儀器上的讀數轉變，而正常讀數應在13v至15v之間。

km轉miles呃里數

在《商品說明條例》的規管下，加上又有成功檢控個案，朱sir說現時非法調校汽車行車里數計的情况已減少，不過由於里數數值是其中一個影響二手交易價的要素，數值愈低，叫價一般愈高，所以仍難以杜絕違法改表情况。「特別是賣方好少會在買賣合約上列明行車里數，就算新車主事後發現有改表證據，對方仍可抵賴指新車主自己調校，死無對證」。而專業驗車服務則會在驗車報告上寫明當日的里數紀錄，在有需要時，可作為起訴的證據。

檢查方法：

損耗評估：如經常使用車輛，必然會在車身留下損耗痕迹，驗車師傅會根據車底零件及車廂內部組件的損耗，判斷與行車里數計的數據是否脗合。朱sir特別提到有心人會將里數單位由「km」轉為「miles」，藉此手法將顯示的行車里數數值縮短約40%，如忽略了數值單位便會上當。

不過，專業驗車服務亦非萬能，朱sir說受到時間及環境因素限制，也有些地方難以看清，「好似冷氣系統，雖然可以用溫度計去檢查每個出風口的溫度是否平均，降溫速度是否合理；但如果喉管只有較輕微泄漏雪種，而現任車主在檢查前又預先入滿雪種，在檢查時就很難發現異常」。此外，朱sir說上門驗車服務一般都會在停車場內進行，因此驗車師傅只能在停車場內測試波箱及引擎的表現，所以建議準車主在師傅完成驗車後，最好可以親自駕駛一段較長的距離，感受引擎有否異常振動、轉波是否順暢。

經檢驗後，驗車師傅會將全車狀况寫入報告交給客戶。朱sir說他們不會提出任何購買建議，「我們驗車會撇除車價因素，純粹考慮車身結構及行駛安全，如實寫在報告中，買或不買屬個人決定」。他說絕不會評論價值問題，因為高低與否好主觀，例如有些車的引擎有問題，不過價錢可能比市價低好多，客戶衡量過後認為合理而決定買，他們也不會阻止。「不過我個人認為如二手車的車架、底盤、引擎或波箱有問題，又或曾被水淹，考慮到行車安全及潛在維修問題，最好都不要揀」。●

● 驗車選擇

上門驗車 最快1小時完成

香港驗車提供上門二手車驗車服務，驗車時會檢查車輛的車身車架結構、懸掛系統、轉向系統、制動系統、引擎系統、傳動系統、排氣系統等項目，視乎車輛型號及車身大小，最快可在1小時完成驗車。●

收費：$1300起（須預約）

查詢：2588 1822

共驗13項目 包道路試驗

中國香港汽車會提供二手車專業驗車服務，由於過程須將車輛用升降台升起檢查車底，因此準買家必須與現任車主一起將車輛駛往中國香港汽車會位於灣仔馬師道新填地的驗車中心。整個驗車過程約需兩小時，檢驗項目共13項，包括車身結構及水浸痕迹、電氣設備、引擎、點火和燃油系統、傳動系統、制動系統及道路試驗等。●

收費：$1450起（須預約）

查詢：9688 3896

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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