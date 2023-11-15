倫敦雙展指標意義 戰亂陰霾 藝壇黯然失色

可愛收藏熱--假如收藏品也有潮流趨勢的話，近期冒起的該是走可愛路線的作品。如由Ceramics Now易名的Daguet-Bresson Art，便展出不少有趣的陶瓷作品。當中由美國陶藝家Austyn Taylor創作的獅子陶瓷雕塑，很能捕捉到「可愛」巿場。（Dawn Hung攝）

PAD精選作品--童話櫥櫃--於Gallery FUMI展出的Armadillo Cabinet，出自德國設計師Lukas Wegwerth之手，一如其名地以犰狳為靈感，有別於早前他以結晶體為本的作品體系，帶點童話般的可愛感。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】今年是第20屆倫敦版Frieze藝術博覽會，亦是第15屆倫敦版Pavilion of Art and Design收藏展的紀念之年，兩個展會在藝壇有一定的指標意義。但隨着俄烏戰爭，和開幕前發生的以巴衝突，究竟會為這兩個國際級展覽帶來何種衝擊？

先談談這兩個展覽會以外的周邊觀察。每年兩展覽會舉行期間，亦是各大拍賣行舉行拍賣的高峰時期，而Damien Hirst的作品是其中最多人易手的藝術品之一。在展覽會同期舉行藝術品拍賣的Christie's、Sotheby's及Phillips，總成交額均比去年稍為下跌，背後可能是受到英國脫歐的餘溫影響，而戰事連連亦影響到收藏家的購買意欲。

藏家購買意欲受影響

這種氣氛亦影響到倫敦版Frieze。今屆大會為了帶來新氣象，新增了Artist-to-Artist項目，找來8個知名藝術家如Olafur Eliasson、Tracey Emin、Simone Leigh等，讓他們各自 推薦8個藝術家如Fabian Knecht和Deborah Anzinger等，在場內舉行個展。而Frieze作為英國近年重要的名氣場，亦有不少明星如Emily Blunt、Kim Cattrall及Andrew Garfield等出席。與上屆一樣，不少品牌也在場內擺展，除了往屆參與的Breguet腕表、Royal Salute威士忌和illycaffè咖啡外，今年新增的有美妝品牌如POIRET、Dr. Barbara Sturm，為主辦單位開源。不少藝廊除了展出作品外，亦加入making-of元素，讓觀眾能更立體地了解藝術家，如Frieze Masters展區中，Pace Gallery代理的Arlene Shechet便以Studio為主題，呈現創作背後的調配色彩及塑造作品質感的過程。

最高成交金額下跌

今屆Frieze有不少成交，但最高成交金額比上屆低。整體藝廊亦以較為安全的畫作及已成名的藝術家為主。最佳例子，該是於Gagosian展出的12幅Damien Hirst新作The Secret Gardens Paintings系列，展出前已全數賣出。相比他的早期作品，新作無疑地少了以前特有的視覺衝擊而相對失色，但他能看到在動盪時期畫作是較穩建的投資項目，算是聰明地迎合局勢。場內看到的作品，大都出自耳熟能詳的藝術家，如Tracey Emin、現於倫敦有回顧展的Marina Abramović等，大有為市場鞏固投資氣氛之勢。

藝術作品會成為時裝的靈感，而藝術亦受到街頭的古怪及寬鬆文化（relax culture）影響。今屆不少參展藝廊也推出較為怪雞的作品，當中也受到時裝啟發。其中最能代表到這種現象的該是在Lehmann Maupin畫廊展出、出自Mandy El–Sayegh之手的Piece Painting （Free Association, Blue Skies）, 2023，作品用上Gucci標誌，以及Erwin Wurm的Hurry（Bag Sculptures）, 2023，便有一個疑似Bottega Veneta的手袋。但相對上屆，怪雞的作品相對少，亦令今屆的趣味較低。

設計收藏品市場比藝術品熾熱

相比之下，倫敦版Pavilion of Art and Design（下稱PAD）所受的影響較少，今年新加入的13個單位，包括有曾參與The Collectible Fair的Objects With Narratives，以及在米蘭設計周大放異彩的Galerie Philia，相比之下設計收藏品市場比藝術品熾熱，除了深受多個新設計博物館開幕的影響帶動巿場，亦因為英國本身以設計收藏品為主的藝廊相對少，令倫敦版PAD更具吸引力。但不計設計收藏品及藝術品，英國的展覽會其實受到脫歐的稅制影響之餘，亦受到緊隨其後於巴黎舉行的多個同類型活動如Paris+ par Art Basel，及今年新增的Design Miami Paris帶來的市場壓力，也預示英國同類展覽及拍賣會市場需要思量如何力保市場地位。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com