異李貞恩海外首展 另類感受韓國日與夜

There, Breaking through the Ground_202318描繪夜間風景,學習西洋畫出身的異李貞恩還嘗試加入韓國傳統繪畫的用色元素。

【明報專訊】筆觸粗大卻柔軟,畫像斑斕而抽象,卻又感受到自然之美——韓國畫家異李貞恩(Yi Yi Jeong-Eun)首次在海外舉辦畫展「ALIVE, ALIVE, OH!」,畫像來自她在首爾城郊駕車、在公園蹓躂的視覺記憶。即使觀眾身不在韓國,透過畫作仍能感受畫家當下感覺,以及韓國自然風光散發的生命力。

異李貞恩並非從一開始就繪畫自然,她早期作品探討人的物慾,後來發現海闊天空的自然更值得探討,對藝術家更有意義。她表示,看着自然變化——從白晝到黑夜,就像看到人的變化——從年少到年老,故而感受到活着的感覺,也消解她從前總是自問「我是否做得對?」、「其實我過得充實嗎?」等苦惱。

她這一系列畫作都用畫刷,看起來隨意,但是筆觸粗大得來而柔軟,同時不斷疊加顏料的層次,使之具一定的厚度,考驗畫家功夫。畫作邊界刻意不觸及畫布邊界,顏料層次懸在畫作邊緣,又框在畫布之內,清晰可見。

筆觸粗而軟 疊色考功夫

異李貞恩曾經嘗過不同方式,測試顏料在畫布上的反應,例如將顏料倒在畫布上,然後敲擊畫布;畫作色彩斑斕也是她測試得來的成果。她用上西洋畫技法wet-on-wet,趁顏料未乾,疊加另一種顏色,嘗試調製新色。不過她發現顏料很快乾掉,不得不扔掉許多失敗之作,但也調製成約120種顏色,將它們儲存成500毫升大小,並放入冰箱,以存放得更長久。

展覽中有兩幅分別繪畫日出和日落的畫作,圖像相較具體。然而異李貞恩聽過觀眾意見後,決定日後避免過於具體,因為她更想觀眾同感她的感受和畫作的能量,而非猜測畫作是什麼圖像,於是漸漸繪畫更抽象的形態。她認為自然主題不會過時,形容每一幅自然畫就像一個「星球」,觀者逕自游走小宇宙。

西洋畫融入東方味道

There, On Being Alive, Flowers_202360(2023)畫刷的筆觸相較長身,原來是她駕車掠過的景致,在車窗觀看的景象往往流動,從平直的筆觸就能看到移動的感覺。除了有時在首爾駛過市郊,有時也在公園蹓躂,在There, On Being Alive_202364(2023)就能看到公園各式各樣的花卉植物。她的畫作收納了韓國看到的各種景致,例如2019年冬季,竟還開着紅葉,於是她將那個奇特的冬天畫了下來。

異李貞恩學習西洋畫出身,隨着年歲漸長,便想追溯自己的文化背景和源頭,於是研究東方藝術,尤其是韓國和中國的傳統繪畫。韓國跟中國的傳統繪畫相似,配色多為黑、白,黑色是墨水,而白色就是紙張。在一些描繪夜間自然的畫作,如There, Breaking through the Ground_202318(2023),她以西洋畫技藝重新詮釋東方傳統藝術,畫作配色仿效傳統,但改用靛藍色;另外畫植物的筆觸幼長,滲着傳統藝術繪畫植物的東方味道。

■ALIVE, ALIVE, OH!

日期:即日至12月10日

時間:上午10:00至晚上7:00(周一至五);上午11:00至晚上7:00(周六至日)

地點:Ora-Ora(中環大館3座105至107室)

詳情:bit.ly/47dvtov

文:嚴嘉栢

圖:異李貞恩及Ora-Ora提供

[開眼 藝述速遞]