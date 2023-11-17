異李貞恩海外首展 另類感受韓國日與夜

【明報專訊】筆觸粗大卻柔軟，畫像斑斕而抽象，卻又感受到自然之美——韓國畫家異李貞恩（Yi Yi Jeong-Eun）首次在海外舉辦畫展「ALIVE, ALIVE, OH!」，畫像來自她在首爾城郊駕車、在公園蹓躂的視覺記憶。即使觀眾身不在韓國，透過畫作仍能感受畫家當下感覺，以及韓國自然風光散發的生命力。

異李貞恩並非從一開始就繪畫自然，她早期作品探討人的物慾，後來發現海闊天空的自然更值得探討，對藝術家更有意義。她表示，看着自然變化——從白晝到黑夜，就像看到人的變化——從年少到年老，故而感受到活着的感覺，也消解她從前總是自問「我是否做得對？」、「其實我過得充實嗎？」等苦惱。

她這一系列畫作都用畫刷，看起來隨意，但是筆觸粗大得來而柔軟，同時不斷疊加顏料的層次，使之具一定的厚度，考驗畫家功夫。畫作邊界刻意不觸及畫布邊界，顏料層次懸在畫作邊緣，又框在畫布之內，清晰可見。

筆觸粗而軟 疊色考功夫

異李貞恩曾經嘗過不同方式，測試顏料在畫布上的反應，例如將顏料倒在畫布上，然後敲擊畫布；畫作色彩斑斕也是她測試得來的成果。她用上西洋畫技法wet-on-wet，趁顏料未乾，疊加另一種顏色，嘗試調製新色。不過她發現顏料很快乾掉，不得不扔掉許多失敗之作，但也調製成約120種顏色，將它們儲存成500毫升大小，並放入冰箱，以存放得更長久。

展覽中有兩幅分別繪畫日出和日落的畫作，圖像相較具體。然而異李貞恩聽過觀眾意見後，決定日後避免過於具體，因為她更想觀眾同感她的感受和畫作的能量，而非猜測畫作是什麼圖像，於是漸漸繪畫更抽象的形態。她認為自然主題不會過時，形容每一幅自然畫就像一個「星球」，觀者逕自游走小宇宙。

西洋畫融入東方味道

There, On Being Alive, Flowers_202360（2023）畫刷的筆觸相較長身，原來是她駕車掠過的景致，在車窗觀看的景象往往流動，從平直的筆觸就能看到移動的感覺。除了有時在首爾駛過市郊，有時也在公園蹓躂，在There, On Being Alive_202364（2023）就能看到公園各式各樣的花卉植物。她的畫作收納了韓國看到的各種景致，例如2019年冬季，竟還開着紅葉，於是她將那個奇特的冬天畫了下來。

異李貞恩學習西洋畫出身，隨着年歲漸長，便想追溯自己的文化背景和源頭，於是研究東方藝術，尤其是韓國和中國的傳統繪畫。韓國跟中國的傳統繪畫相似，配色多為黑、白，黑色是墨水，而白色就是紙張。在一些描繪夜間自然的畫作，如There, Breaking through the Ground_202318（2023），她以西洋畫技藝重新詮釋東方傳統藝術，畫作配色仿效傳統，但改用靛藍色；另外畫植物的筆觸幼長，滲着傳統藝術繪畫植物的東方味道。

■ALIVE, ALIVE, OH!

日期：即日至12月10日

時間：上午10:00至晚上7:00（周一至五）；上午11:00至晚上7:00（周六至日）

地點：Ora-Ora（中環大館3座105至107室）

詳情：bit.ly/47dvtov

文：嚴嘉栢

圖：異李貞恩及Ora-Ora提供

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