【休斯頓】絎縫藝術節：熟女的盛會

【明報專訊】在之前的一個工作室開放日，一名銀髮女士跟我提到了休斯頓的絎縫藝術節（Quilt Festival），說非常精彩，許多人甚至特地從外地專程參加。我身在休斯頓，決定去看看。後來查了資料才知道，這的確是quilt art界的盛事，自1975年在休斯頓創辦，如今已成為美國規模最大的產業和愛好者年度展會。有前幾年的參與者寫了博客建議，千萬別等到周末的最後兩天才去，那時最好的布料早被挑走了。 於是我訂了預覽之夜門票，開展第一天就去了。

絎縫藝術（quilting）是指將多層布料透過手工或機器縫合在一起的工藝，與拼布（patchwork）、刺繡在概念和技術上有交叉之處。最初用於製作實用的被子，將小塊碎布拼接成大塊布料，這項傳統工藝在美國、美洲原住民、中國、印度和日本等都有相似的形式。後來逐漸演變成脫離實用功能的藝術表現形式。

今年展覽在市中心的喬治布朗會議中心（George R. Brown Convention Center）舉辦，分為展覽區和市場區。根據官方消息，有1000多個攤位，展出1600多件作品，每年吸引五六萬人參與。

到了現場，果然人山人海。大多數是上了年紀的女性，不少銀髮奶奶，許多應該是結伴而來的姊妹，個個肩上掛着巨大的購物袋，正熱情掃貨。摩肩接踵，氣氛熱烈，我彷彿有種來到動漫展、瘋狂買周邊的感覺。

攤位大多出售的是quilting小作品或相關材料，包括針線、布料、縫紉機，甚至還有寬一兩公尺的高級電子quilting機器。與用來製作衣物的大塊布料不同，quilting通常用的是布頭，因此店主們會將布料裁剪成手帕大小。有些店主也會展示自己的設計和作品，除了傳統的拼布作品，還有小布袋、背包、玩偶之類的設計。她們把布塊和線材配材料包出售，賣的是設計靈感。

「重縫」古今57女性 關注權益

逛了幾百個攤位之後，我的腿都痠了。其中一個商家非常懂得經營，擺着幾排折疊椅，每張椅子上都擺放着一個蓬鬆的抱枕。工作人員殷勤地拿着抱枕，問坐在椅子上的顧客，要不要也試試看這個？

逛完市場，來到展覽區。有些作品尺寸巨大，布塊小得不能再小，不知道花了多少時間和眼力才做得出來。各展覽的主題也各異，除了常見的抽象圖案和自然景觀，也有一些關於社會議題的作品。例如，在一個關注女性權益的專題展覽中，有一件名為Women's Work的大幅作品，圖中包括了歷史上和現在活躍的57名女性，人物由一層層不同顏色的小塊布料堆疊壓線而成。

這件作品的作者是Lea McComas，她6歲學縫紉，16歲學quilting，後來當了老師，2001年重拾quilting技藝。我正巧碰到她在現場，問她選這些人的標準是什麼。她說最初她並沒有打算做這麼多人，向很多朋友詢問了目中的女性楷模，但每個人的回答都不一樣。這件作品最初是為了紀念美國憲法第十九修正案而委託創作的（修正案於1920年通過，賦予了女性選舉權），但在疫情期間，她有了更多的時間來完善作品。她拆了部分布料，重新調整了比例，將更多女性納入其中。在絎縫藝術節上，討論女人的工作、女性的作品再適合不過了。

文：林綺晴

織物藝術家

常駐紐約

目前為休斯頓當代手工藝中心駐場藝術家

個人網站：www.linqiqing.com

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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