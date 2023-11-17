「開放世界」遊戲沒落了嗎？ 從《刺客教條》興衰談起

為免玩家覺得開放世界大而無當，只要打開《維京紀元》的遊戲地圖，就會見到密密麻麻的鳥瞰點、寶箱位置、觸發支線任務的記號，反而惹人反感。（網上圖片）

《刺客教條》故事一直圍繞兄弟會和聖殿騎士團的互相廝殺。但英法七年戰爭時期，謝伊（Shay）成為叛徒，轉投聖殿騎士團，並在凡爾賽宮殺死了另一名主角亞諾（Arno）的父親，將恩怨帶到多年後的法國大革命。（網上圖片）

以刺客大師埃齊歐（Ezio）為主角的「文藝復興三部曲」，是《刺客教條》的成名作。埃齊歐的身世與伊斯蘭異端教派「阿薩辛」有關，也是刺客（assassin）一詞的源頭。（網上圖片）

剛推出的新作《幻象》（Mirage）的故事舞台剛好就是《刺客教條》前身《波斯王子》的故鄉，各種意義上都算是回歸原點。《幻象》有意縮細遊戲地圖和減少支線任務內容，讓主角巴辛姆（Basim）做回一個稱職的刺客。但主線故事太短，又有點美中不足。（網上圖片）

儘管《大革命》（Unity）在遊戲系統及內容上評價欠佳，但以開放世界的自由度，讓玩家潛入巴士底監獄，爬上巴黎聖母院和杜樂麗宮，還會見到年輕時的拿破崙，是一場難忘的體驗。（網上圖片）

【明報專訊】在2023年，再談電子遊戲裏的開放世界（open-world），就好像3D電影一樣，食之無味棄之可惜。10多年前，即是《阿凡達》剛剛面世，此後人人都爭着開拍3D電影，什麼都要加上3D兩字。與之同年，《刺客教條》（Assassin's Creed）陸續推出「文藝復興三部曲」，開展了開放世界遊戲的熱潮。

但開放世界風行10年，到後來所有電子遊戲都從單向破關設計走向開放世界，遊戲世界是否真的變得那麼開放？結果，很可能只是在主線劇情以外，追加幾個釣魚和撲克牌小遊戲，有幾百個寶箱散落在開放世界，讓玩家感受尋寶樂趣。10多年後，誰沒玩過開放世界遊戲？但新意欠奉，愈見複雜反而愈顯得單調的廉價開放世界，誰又仍然留戀沙盒宇宙？

《刺客教條》稱不上是開放世界的先驅，在這之前，視乎遊戲設計的開放程度，一般認為2001年《俠盜獵車手 III》（GTA III）面世，已經是3D開放世界潮流的開端，但個人認為，那個年代的沙盒規模不大，給予玩家的開放程度不是那麼高，以「打爆機」為目標的玩家亦不是特別追求自由的遊戲體驗。但幾年之後，《刺客教條》就迎上了電子遊戲最壞的年代，也是最好的年代。因為智能手機普及，手遊興起，對傳統電腦／電視遊戲平台有很大打擊，為留住玩家，遊戲商轉而不惜工本開發所謂的Triple-A遊戲大作。

遊戲界「星二代」 玩家置身歷史長廊

於2007年實驗性質推出第一集的《刺客教條》，雖是新品牌，但其實是電子遊戲界的「星二代」貴族。它普遍被視為1980年代經典橫向動作遊戲《波斯王子》（Prince of Persia）的精神續作，該系列在2000年代被Ubisoft收購，繼而推出3D動作遊戲《時之砂》（The Sands of Time）三部曲，於既有遊戲系統加上潛行暗殺的「刺客」遊戲元素，就成為了《刺客教條》。

《刺客教條》的吸引之處，是它一方面具備動作遊戲元素，同時以開放世界的佈局，重現了過去幾百年歷史事件的臨場感，同時穿插了刺客組織兄弟會與聖殿騎士團，於歷史大敘事背後長達幾個世紀的恩怨情仇，不同的動盪戰亂時代裏，正邪價值因人而異，個人信念和組織的崇高精神，時而同舟，時而敵對，譬如其中一集的主角謝伊（Shay）就因為道不同不相為謀，毅然背叛兄弟會，轉投聖殿騎士團。對我來說，整個遊戲系列是一個波瀾壯闊的長篇故事，角色描寫甚具深度，加上開放世界所模擬的史實地圖，遊戲視野亦相當廣闊。潛入羅馬刺殺教宗，見證十字軍東征、美國獨立戰爭，暢遊大航海時代，再延伸到法國大革命，跟隨主角逃出巴士底監獄，爬上聖母院，鳥瞰整個混亂的巴黎，不得不驚歎電子遊戲居然可以去到這個高度。

為「刷數據」偏離原點

可惜的是，到2015年《梟雄》（Syndicate）回溯英國工業革命之後，市面上同類的開放世界遊戲愈來愈多，譬如西部牛仔、科幻未來都市，什麼都有，或者Ubisoft覺得《刺客教條》玩法不夠多元，2017年以回歸原點的旗號推出《起源》（Origin）。但其實只有故事時間軸「倒帶」跳到公元前的古埃及，遊戲系統則開始偏離原點，選擇回歸RPG遊戲（Role Playing Game，角色扮演遊戲）的等級機制，意味玩家不能再依賴潛入目的地，單純暗殺目標完成遊戲。這一點在我看來無疑是本末倒置的，開發商居然捨棄了《刺客教條》當初最破格、最獨特的設計，而原因竟然只是「刷數據」，因為玩家要多花幾倍時間走遍地圖每個角落找寶箱，提升角色技能。數字上，玩家的平均遊玩時數是大躍進，但事實上，許多玩家都像謝伊一樣，對《刺客教條》的新作風頗為反感，無意追隨。

如是者，圍繞古埃及托勒密王朝的《起源》、古希臘的《奧德賽》（Odyssey）和英格蘭七國時代的《維京紀元》（Valhalla）合稱「古代三部曲」，都是《刺客教條》新系統的產物。有趣的是，這幾集就連遊戲封面都是拿着標槍和斧頭，戰狼式爽快浴血博鬥，為人詬病根本不再是一款扮演「刺客」的遊戲。不曉得是否創作團隊都有些自我懷疑，《維京紀元》主角「狼吻者」埃沃爾（Eivor）選擇將刺客袖劍反戴，劍刃不是從掌心彈出，而是掛在手背上作為配劍。應該是歷來第一個表明不屑潛行暗殺，情願光明正大殺個痛快的「刺客」。

過度擴張 任務密麻單調

不過，《刺客教條》轉型失敗的最大問題，可能不在遊戲玩法的改動，而是開放世界的過度擴張。成也開放世界，敗也開放世界，廠商都明白，消費者都是貪心的，既然上一集的地圖是巴黎，下一集就要大過巴黎，像約10年前的《刺客教條III》用一個紐約市就已足夠歎為觀止，到《維京紀元》就是很好的反面教材，序章已經遊遍大半個挪威，主線劇情在英格蘭，隨着開放世界的地圖變得愈來愈浩瀚，只要打開遊戲地圖，就會見到密密麻麻都是鳥瞰點、寶箱位置、觸發支線任務的記號，盡可能塞滿所有空位，右上角還一直提醒玩家有多少未解決任務，距離任務目標有多遠，遊戲系統送給玩家的to-do list隨隨便便就有10多項，永遠做不完，永遠沉浸其中。但任務內容大同小異，不外乎幫村民送貨，護送受傷NPC（Non-Player Character，非玩家角色）離開，看到都覺得辛苦。

開放世界逐漸變成一個大而無當的騙局，這不是《刺客教條》的錯，市面上十居八九的廉價開放世界遊戲都是同一套路。問題是《刺客教條》作為這一範疇的龍頭品牌，選擇一同怠惰敷衍，令人失望。這幾年Ubisoft甚至被揶揄已無心開發遊戲，淪為一間遊戲地圖製造商，可見失禮。

然而，當開放世界遊戲已被「玩」爛，在2019年，巴黎聖母院於火災焚毁，燒穿拱頂，千年古蹟，已不可能修復原狀。這時候，曾在《刺客教條》以實地勘察「重構」的那座「栩栩如真」的聖母院，一度成為重建希望。有人甚至提出Ubisoft是當代古蹟修復界的權威。而現實中我們永遠失去了、彌補不了的，卻在虛擬世界保留下來。

開放世界 自由「爆機」

開放世界未普及前，電子遊戲設計一般以關卡任務為主，在相對密閉的遊戲空間裏，玩家並沒太多行動自主權。開放世界則意味解除了關卡限制，讓玩家自由行動，不再需要按固定流程完成遊戲，是今日所謂「沉浸式體驗」的基礎概念。

文：紅眼

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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