【明報專訊】近年日本漫畫《鬼滅之刃》和《電鋸人》的一些破格劇情，令不少人討論追捧，但挑戰讀者「三觀」的美漫系列，為數也實在不少。

Batman 父親也是 Batman：Flashpoint

感懷身世的Bruce Wayne（Batman原本身分）希望閃電俠找出一個父母沒死的時空，閃電俠任務成功，但異時空的Bruce卻死了!異時空的Bruce父親為子報仇化身Batman，而母親不堪打擊，成為小丑。兩夫婦在案發現場的情景成為此書封面。異時空阿爸覺得兒子（主時空的Bruce）要幸福就不能再做Batman，還怪管家艾法管教不力，命令反派Bane在Bruce面前扭斷艾法的頸……

結集散落情節：X-Men Epic Collection

美漫最難追的一個痛點是故事可能在不同系列時期發生，但又忽然可以拉在一起，更成為影響整個故事世界觀的事件。這個系列專門收集這些段落，讓讀者一次過清楚事情始末，其中一期收集X-Men（1963, #129-143）、《X-Men年鑑》（1970, #4）、Marvel Treasury Edition（1974, #26-27）、《鳳凰城：不為人知的故事》（1984）、來自Marvel Team-Up的材料（1972, #100），講述Jean Grey變成黑鳳凰的故事。

Batman最佳拍檔：

The Flash The Fastest Man Alive

很多人以為Batman最好的拍檔是羅賓，但一如很多人的嘲諷，甚至DC的作品都不斷自嘲，羅賓其實只是跟班。事實除了「最佳拍檔」Joker（完美互動齊齊出場）外，真正的好拍檔是閃電俠The Flash。這個3期完的短篇，就是二人一起解決中央城危機的故事。

美版日漫耳目一新：Ultraman

很多日漫翻譯作品在成本限制下，投資在編輯美術及印刷方面不似預期，讀者也開始接觸其他地區版本的產品。除了同聲同氣的台灣版外，美版亦成為不少人選擇，因應語系和閱讀習慣而大幅改編後，不少美版日漫的確有令人有耳目一新的感覺，例如這套Ultraman。

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