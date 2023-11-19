有血有淚的「黃金時代」

當年致麗玩具廠一些女工的合照，大多是十七八歲、二十出頭的農村女孩，撐起了中國上世紀九十年代初的經濟改革。（黑白相，照片由作者提供）

【明報專訊】電影圈今周洋溢大賽氣氛，事關踏入第六十屆的金馬獎將於本周六揭盅，近日香港兩部話題電影《白日之下》及《年少日記》亦有份角逐獎項。今期我們訪問了入圍包括「最佳新導演」等七項大獎的《富都青年》、來自馬來西亞的王禮霖導演，除談到《富都》的故事取材，也談到導演本人一心發揚大馬華語歌影視的信念。近日影人爾冬陞在媒體訪問中關注到香港電影的資金問題（大意是「不能靠古生一個」），王禮霖分享了自身尋求跨國資金的經驗，對香港的電影界或者也有啟示？

《富都青年》的故事寫外勞和社會的邊緣人。30年前的今日發生的深圳致麗玩具廠大火，導致87人死亡，約50人受傷，當中大部分是女工，據載是深圳市建立至今死亡人數最多的火災。當日的大災現場，今天仍然荒廢，受災的難屬和傷者，傷痕到今天仍然在痛，一直關注全球化及勞工議題的班跟倖存者小英聯絡過，寫下了紀念文章，同時思考今天勞工的處境。現在很多人回望那上世紀八九十年代，會說是香港的黃金歲月，也是從那時那日走過來的作家陳寧，寫了一本小說，並說沒有「黃金時代」那回事。

今期我們繼續關注青少年精神健康問題，我們多時會聽見說學童的壓力來自過於強蠻的主流價值，不論是家長學校或教育制度，特別推介大家看看白雙全主理的新版「藝術介入」；他將會帶藝術走進邊緣和弱勢社群當中，看看碰撞出什麼效果，第一期的目的地是庇護工場，他發現了一種弱的美學。

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao