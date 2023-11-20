70歲跑沙漠越野賽 61歲闖南極馬拉松 老薑瘋狂體能大挑戰

【明報專訊】「老薑大使」到大學課堂交流，每次講故事之前，我們先收集大學生對長者的印象，「體弱」是頻繁出現的關鍵詞。

今期兩名「老薑大使」以體能見長，瘋狂在野外挑戰極限，讓人刮目相看。佳哥70歲時於烈日下完成108公里的沙漠賽事；冰英在61歲時，在南極的嚴寒中參與250公里的極地馬拉松。他們樂於超越自我，對生命的熱情並未因歲月流逝而減少。

「累積」體能達巔峰 6小時完成「針山十登」

「只有累積，無奇蹟。我的體能現在達到巔峰！」人稱佳哥的周振家，如此形容他在60歲之後的「戰績」。參加過饑饉三十，跑過50層樓梯比賽，6小時完成令人聞風喪膽的「針山十登」奪得「黃色戰衣」；還多次行路150公里上廣州，由100米短跑到毅行者100公里都有他的身影；獨木舟、龍舟也是他的強項……可謂「上山下海」，不放過一切挑戰體能的機會。一向愛跑的佳哥，退休前在機場擔任機械操作員，經常收工後由機場到大澳跑一圈，4小時跑40公里練長跑。64歲時，組龍舟隊「千金龍」當教練，鼓勵未玩過龍舟的人試新運動；學員從18歲至81歲，無論體力好壞、高矮肥瘦，只要有運動精神，願意苦練，他照單全收。明年「千金龍」應該改名「千歲龍」，因最新加入隊員全部過65歲，佳哥感到振奮：「一位86歲大姐姐已報名。」

第一束曙光賀70大壽

退休後瘋狂投入各種越野「自虐」賽事，最讓佳哥津津樂道的莫過於70歲時跑新疆戈壁無人地帶沙漠，全程108公里。跑沙漠難度非比尋常，沙漠晝夜溫差大，日間50℃，夜晚只得0℃；又加上風沙暴，少一點裝備也承受不了。「最緊要不要跑錯方向。」沙漠一望無際，令人分辨不出東南西北，只能靠大會沿途插了上百面旗幟來判斷方向。

佳哥說，從第69面旗幟向第70面旗幟進發時，陽光冉冉升起，朝陽的第一束曙光讓他激動不已，那天正是他70歲生日。在無邊荒漠中緩步跑，腳步輕盈，踏在沙土之上「Happy birthday to me！Happy birthday to me！」一邊跑，一邊為自己唱生日歌，愈唱愈大聲，愈跑愈精神。「可惜沒人幫我錄影！」跑到第70面旗幟，佳哥停下腳步，回首足迹，攬着旗杆，等了許久，等到後面跑來的選手為他影張相留念，「這是人生最難得的一張相」。

佳哥說，該次賽事平均參賽年齡在30至50歲，超過3000人報名，約三分之一人完成賽事。「大會宣布有3名年屆70歲參賽者，我是其中一個；最後只得我一個完成賽事，其餘兩人中途退出了……我用了22小時6分鐘第24名衝線。」沙漠之旅結束了4年，佳哥沒有停下腳步，已和其他跑者約定相隔10年再跑一次。「到時已經80歲，不知道還有沒有氣力，不知還可不可以跑動，但人要有夢想！」疫情3年，佳哥中過新冠兩次，因而錯過多項跑步比賽。明年初香港馬拉松，他早就報名，準備繼續挑戰自己。

極地跑步 每一步都是挑戰

「60歲後我最瘋狂的事，就是參加了南極洲的極地馬拉松，一場長達250公里的賽事！」退休護士冰英笑聲爽朗，古銅色的臉是她長期戶外運動的證明。冰英在醫院工作時並無特別運動，「只是帶小朋友輕鬆行山」。退休後深感「健康無比重要」，如脫韁野馬，什麼都躍躍欲試。參加過毅行者100公里及渣馬後，冰英信心大增，61歲那年決定挑戰南極。11月出行，年頭開始操山，當中有兩個月，帶她跑斜路操練體能的教練是周潤發，練起來就更加賣力。

周潤發做教練 練體能更賣力

備戰10個月，終於出發了。先赴阿根廷最南端的烏斯懷亞，搭乘破冰船穿越風浪洶湧的德雷克海峽，兩天後才抵達南極洲。冰英首先要克服是暈船，德雷克海峽以惡劣天氣和巨浪滔滔而聞名，風浪有多大呢？整個航程冰英感覺就像是坐在一艘「海盜船」，時刻抓住扶手，以免被搖擺不定的船拋來拋去。

對南極的嚮往，讓她克服了第一個難關。抵達南極洲後，冰英每天都在不同島嶼上參加雪地馬拉松，賽道就是圍繞着島嶼循環跑，回想起來她忍不住笑道：「就像倉鼠跑圈一樣。」大島每圈約8公里，小島每圈2公里，來回蛇形跑，不斷循環。這場250公里馬拉松賽事安排在5至6天完成，每天需完成約50公里距離。選手不得在島上過夜，必須天黑前完成當天目標後乘船返回港口基地。

「在雪地上跑步非常艱辛。」跑者要在跑鞋裝上專用冰爪，以確保每一步平穩。冰英說，每一步都陷入雪中，深到膝蓋，每一步都必須從雪堆或積水中抽腿前進，再踏出下一步，步伐較為緩慢。眼前只見一片白茫茫，無法看清地面是否平坦。上坡和轉彎都非常困難，前面跑過的雪會融化成水，每一腳踩下去都是一大挑戰。如果積水太深，一腳踩下去就全身濕透！儘管已穿著防水褲，但也凍得刺骨。一不小心摔倒，就要在雪地中重新站起來，非常費力。每一天，身體和心理都受到巨大考驗。「雖然好辛苦，但是棄權從不在我考慮之內！」

在南極馬拉松，企鵝成為唯一的啦啦隊。每當看到這些「原住民」在山頭探頭觀看選手跑步時，那些可愛模樣讓人忘記眼前辛苦。「真的太cute了！如果遇到企鵝，一定要讓牠們先走過，必須站在牠們背後，人類不能干擾牠們的氣味，不然牠們找不到回家的路。」一說起企鵝，現年66歲的冰英興奮得像個孩子。

那場賽事，只要堅持到最後不放棄的人都被視為完賽者。「南極之旅讓我回味無窮。每一次堅持到終點，都是一次挑戰和突破。我感到非常榮幸能夠陪伴先生完成這段旅程。」冰英說，當時她是陪伴着截肢的丈夫完成這壯舉。

更瘋狂的是，冰英從南極洲返港4個月後，又到南非參加250公里的沙漠馬拉松。除了跑步，冰英還學會風帆，並成為伴航義工，陪伴智障、視障小朋友出航。她不斷鼓勵身邊人運動，每星期帶隊行山2次，每次10公里，「退休後我更加熱愛生命，活得更精彩」！

文：陳伊敏（老薑創辦人）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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