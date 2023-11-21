每月首個周六專家導賞 黃竹坑藝廊「跳展」深度遊

牧田愛的作品Plantoid #bx是用高溫將顏料壓在金屬板上，具有細節感，雖然色彩並不絢麗，金屬結構略顯冰冷，卻偏偏有種和諧美感。（鄧家烜攝）

西祐佳里形容自己的創作在第4次元，作品古怪又奇幻，呈現超現實主義的故事，就像畫作Untitled Scene:Z中的熊，到底是人扮演，還是本身就是熊呢？（鄧家烜攝）

NIGHT SIGHT （DAY2）--日本藝術家群展「季風交匯」展覽統籌楊慢慢表示，藝術家TIDE運用黑白色就能塑造平靜而高級的感覺。「此作品有兩個層次，一就是我們在看着窗外的風景，而風景又在你面前的玻璃窗產生了一個倒影，令整個夜景包圍着你，可能感覺會有一些孤獨及寂靜，但依舊是非常漂亮。」（鄧家烜攝）

【明報專訊】香港近年愈來愈多藝廊，但它們未必像藝術館般，為作品加設詳細解說，大家走入其中，未必看得明白作品表達的意思。多間位於黃竹坑的藝廊，都會定期在每月第一個周六舉行SouthsideSaturday導賞藝廊遊，帶大家gallery hopping，上一堂藝術課。記者早前參加香港畫廊協會舉辦的SouthsideSaturday導賞活動，發掘區內現正舉行的展覽，既看本地藝術家說香港故事，也感受香港與日本的藝術文化交流。

日本藝術家筆下黑白維港 迷倒卡通貓

步出港鐵黃竹坑站，乍看之下是密集靠攏的工廈群，若穿梭其中則可見大大小小的特色街頭塗鴉，露出隱藏其中的藝術色彩。區內畫廊最近有不少跟日本相關的展覽，例如與香港藝術發展局位於同一棟大廈的Tang Contemporary Art，正在舉辦日本藝術家群展「季風交匯」，帶來6名日本藝術家，包括牧田愛、梅沢和木、山口歷、TIDE、西祐佳里和荻野夕奈的新作。展覽統籌楊慢慢指，6名藝術家雖然來自同一個國家，但基於人生經歷不同，他們對藝術文化的理解及表達方式也各有千秋。因此將他們的作品帶來香港，展現一種文化的交融。

簡單筆觸建構夜景

在今次展覽中，每個藝術家都以作品述說獨特故事，其中兩幅來自TIDE的作品，相信讓香港人特別有熟悉感。NIGHT SIGHT系列讓TIDE標誌的卡通貓置身於香港維港夜景之中，遠看可見維港迷人景致，近看卻發現這夜景只以簡單的筆觸建構出來，讓人讚歎藝術厲害之處。

亦有藝術家以不同方式表達交會，例如荻野夕奈畫中人與人擁抱的肢體交會，牧田愛畫作中有機物和無機物的交融。楊慢慢指：「她（牧田愛）所用的金屬及所畫的主題是無機物，但是她用到的樹脂和丙烯顏料是有機物，其實也是一種新的交會。」像真度高的金屬畫作讓人印象深刻，立體又充滿機械感。●

日本藝術家群展「季風交匯」

日期：即日至11月28日（周二至六）

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：業勤街39號Landmark South 20樓 Tang Contemporary Art

查詢：3703 9246

2.5D展現日本多次元世界

位於德力工業大廈10樓的wamono art，現正展出「多次元 TOKYO」，作品同樣來自日本藝術家。策展人Karen Yoneyama 指，日本文化蘊含各種元素，今次以JUN INAGAWA、金氏徹平、橫田大輔、小林健太4名日本新銳藝術家的作品，帶出不同視角、思考方式、創作媒介和技術，當中包括動畫、攝影、雕塑等元素，展現多樣的日本文化。今次作品使用一種被稱為2.5D的列印技術StareReap，介乎2D與3D之間，以忠實於原始圖像的基礎上，讓觀者感受到較逼真的表達方式。

攝影師創靜止單色澀谷

4名藝術家風格各異，門口當眼處是金氏徹平的代表作之一Teenage Fan Club的2.5D版本。他經常以拼貼方式創作，將日常生活物品如家居用品、雜誌、薯仔、塑膠瓶等解體再重組。橫田大輔及小林健太雖同為攝影師，卻帶來不同感覺的創作：小林健太創造了一個時間似乎已經停止的單色世界，將他長時間拍攝的澀谷變成靜止記憶；橫田大輔則利用電影片乳劑，以熱處理將各種顏色膠片扭曲和重疊，產生豐富而抽象的色彩。最後不少得日本的重要元素——漫畫、動畫和音樂等亞文化，JUN INAGAWA的作品深受其影響，今次展覽以他的原創動畫《魔法少女Magical Destroyers》的角色為主題。●

多次元 TOKYO

日期：即日至12月2日（逢周一至六）

時間：周一至五預約制，周六中午12:00至晚上6:00

地址：黃竹坑道49號德力工業大廈 10樓A室wamono art

查詢：6822 2962

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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