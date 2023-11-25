e新品：Samsung高CP值平板 大芒新色搶眼

【明報專訊】很多人用平板電腦只求大屏幕，上網又好煲劇又好都看得更舒適，性能未必要頂級，高CP值更加討好。例如Samsung最近推出的Galaxy Tab S9 FE及FE+，機價$3088起，大玩高性價比之餘，又有4款配色選擇，包括星光紫、星光綠、霧光灰及霧光銀，抵玩又不悶蛋。

配備抗水防塵S Pen

Galaxy Tab S9 FE配備了10.9吋LCD屏幕，Tab S9 FE+則為12.4吋。兩者皆支援最高90Hz的屏幕更新率，而且能夠自動調節，以確保畫面流暢。它們還內置Vision Booster功能，在陽光底下能自動調節色彩及對比度，在戶外環境仍能享受清晰的觀賞效果。與高階的Galaxy Tab S9系列一樣，這兩款平板具備IP68抗水防塵效能，其中Tab S9 FE+電量達10,090mAh，單次充電可連續播放影片20小時。

這兩款5G平板都內置Exynos 1380（2.4GHz／2GHz）八核心處理器，跟Samsung自家中階手機A54相同，性能相當不錯，打機時畫面及操作都非常暢順。兩者亦都配備IP68等級的S Pen，也與Galaxy Tab S9系列一樣搭載各種創意工具和應用程式，包括Goodnotes、LumaFusion、Clip Studio Paint等。●

Samsung Galaxy Tab S9 FE／Tab S9 FE+規格

屏幕：10.9吋（FE）／12.4吋（FE+）

處理器：Exynos 1380（2.4GHz／2GHz）八核心

容量：6GB + 128GB（FE）／8GB + 128GB（FE+）；支援最高1TB microSD卡

其他：Wi-Fi 6、藍牙5.3、AKG專業調音、Dolby Atmos、S PEN、8K拍片

重量：約523g（FE）／約627g（FE+）

售價*：$3088起（FE）／$4288起（FE+）

查詢：3698 4698（Samsung）

*售價為官網限定優惠價